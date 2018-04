Otevřená zpověď: Jít z banky rovnou na dlažbu byl pro mě šok

Podávám si ruku s příjemnou energickou ženou. Vypadá velmi mladě, přestože má na krku bezmála čtyřicítku. Práci v bance, která ji bavila, ztratila během jediného dne. Přesto srší optimismem a do budoucna se dívá s nadějí. "Musím. Mám děti, jsme početná rodina," říká Věra Hornová.

Co jste cítila, když vám řekli - máte padáka?

Byl to pro mě šok. V pátek přede mě položili výpověď a chtěli ji okamžitě podepsat. Potřebovala jsem čas na rozmyšlenou, dali mi pouhou hodinu. Nakonec jsem podepsala, někoho vyhodit museli. Nejhorší je, když se člověk stane čárkou, která se musí škrtnout, aby se ušetřilo. Kdybych pracovala špatně, nebo dělala chyby, brala bych to jinak.

Jak dlouho jste pracovala v bance?

Téměř pět let. Dříve jsem pracovala v účetnictví ve firmě mého prvního manžela. Když jsme se rozvedli, musela jsem odtamtud odejít. Pozici v bance jsem našla náhodně. Práce mě bavila, dělala jsem analýzy, pracovala s daty, vytvářela zprávy, jak si banka vede.

O bankéřích a lidech pracujících v bance se všeobecně říká, že mají vysoké výdělky, v průměru 46 až 48 tisíc korun. Jaký byl váš plat?

Kdybych pracovala na plný úvazek, vydělávala bych si 35 tisíc korun hrubého, na zkrácený úvazek jsem měla na výplatní pásce 28 tisíc korun hrubého měsíčně.

Jak na vaši výpověď reagovali kolegové?

Každému se ulevilo, že je to nepotkalo. Já bych to asi cítila stejně. Na druhou stranu byli hodně překvapení, že jsem to byla právě já. Ztratila jsem trošku iluze, myslela jsem si, že mámy od dětí se jen tak nevyhazují, že by mohla fungovat nějaká sociální politika. Záleží ale na lidech, v našem oddělení tomu tak nebylo. Ve vedlejším však přihlíželi k tomu, že lidé mají hypotéky, malé děti a přijít o práci pro ně může být vážný problém.

"Jsme početná rodina, vyjdeme jen tak akorát."

Pracujete s čísly, umíte si nejspíš propočítat i vlastní domácí rozpočet. Dokážete ušetřit?

Jsme početná rodina, vyjdeme jen tak akorát. Máme hypotéku, s manželem chceme, aby děti ovládaly cizí jazyky, snažíme se je držet u sportu a podporovat jejich talent, aby nebyly na ulici. Splácet hypotéku ale určitě nějak zvládneme, nejsem člověk, který by seděl doma, najdu si novou práci.

Výpověď jste dostala poprvé, věděla jste si hned rady co dělat, jak se zachovat?

Hned ne, odešla jsem v šoku domů, celý víkend jsem se to snažila nějak rozchodit. K výpovědi jsem dostala pár instrukcí co dělat, proč jít na pracovní úřad, abych neplatila ze svého zdravotní pojištění. Nabídli mi dokonce zprostředkovatelskou agenturu, která by mi mohla pomoci s hledáním nového místa. Zatím jsem ji nekontaktovala, snažím se najít práci sama, ale nejspíš to udělám.

Už jste byla na pracovním úřadě, bylo tam hodně plno?

Bylo a přiznám se, že mě to hodně překvapilo. Seděli tam lidé, které běžně nepotkáváte. Někteří se mezi sebou bavili tak, že se opět nechají vyhodit a za rok se tady sejdou znovu. Říkala jsem si, co tady dělám. Chci pracovat. Pracovní úřad mi ale nejspíš práci nenajde. Takovou, jakou bych si představovala, si budu muset najít hlavně sama.

"Práci, která mě živila, začínají dělat v bance stále mladší lidé."

Jakou práci byste si chtěla najít?

Ráda bych pracovala opět v bance a opět s čísly. Mám však obavu, abych za pár let nedostala výpověď znova. Práci, která mě živila, začínají dělat v bance stále mladší lidé. Uvažuji proto, že bych začala samostatně podnikat a věnovat se opět účetnictví. Není problém oprášit znalosti, dělat bych to uměla. Spíš je potíž získat klienty, kteří by měli o mou práci zájem. Vím také, že v podnikání je větší míra nejistoty, nutné investice, ale na druhé straně, kdyby to vyšlo, je v tom do budoucna větší perspektiva.

To znamená, že patříte k lidem, kteří se dokážou postavit na vlastní nohy?Myslím, že ano. Mohlo by to být příjemnější. V podnikání je člověk svým pánem, lépe si organizuje svůj čas, i když musí pracovat mnohdy víc než zaměstnanec.

Jaký je svět bankéřů, jak jste ho poznala?

Nepoznala jsem bankéře, tedy ty velké manažery, spíš pěšáky, kteří tvrdě pracují.

Byla na tom banka opravu tak špatně, že musela propouštět?

Myslím, že ne. Letos jsme dokonce dostali přidáno, přijali se noví manažeři, brigádníci a další externisté. Mírně se jen snížily výnosy. Přišlo mi paradoxní, že došlo na propouštění.

Kdo má podle vás šanci udržet si práci?

Nejspíš ti, kteří mají ostré lokty a neberou ohled na rodinu. Pro mě je důležitý i čas, abych se postarala o své děti. Kdybych se rozhodla dělat kariéru, nejspíš ji udělám. Ale zahodila bych rodinu, což nechci.

Jak se díváte na to, že banky chtějí neustále vyšší zisky a vyšší výkony?

Musí to mít nějaký limit. Těžko ale říci, jak dlouho bude trvat, než se k tomu dospěje. U nás se propouštělo proto, že se snížilo tempo růstu výnosů oproti plánu, donekonečna ale výnos zvyšovat nejde.

Škrtalo se spíš na vyšších platech, nebo na těch nižších?

To nejsem schopná posoudit. Kdo má v bance jaký plat, je tajné. Říkat se to nesmí, ani nejbližším kolegům. Nikdo tak netuší, jaké jsou platy na jednotlivých pobočkách či na centrále.

Když jste se ucházela o práci v bance, řekla jste si, kolik si představujete mít na výplatní pásce?

Když jsem nastupovala, měla jsem určitou představu, ale bylo mi jasně řečeno, kolik mohu dostat. Nezkoušela jsem tehdy smlouvat, nabídka nebyla až tak odlišná od mých očekávání. Navíc jsem byla docela ráda, že se mi podařilo najít slušnou práci na zkrácený úvazek.

Vzala byste novou práci v jiné bance za méně peněz?

Nechtěla bych klesnout pod cenu, za kterou jsem dosud pracovala. Myslím, že v jiných bankách by to snad mohlo vyjít.

Pod jakým šéfem byste dnes nechtěla pracovat?

Pod takovým, který má 25 let, skončí školu, má hodně času, žádné zkušenosti, ale velké ambice. To bych si hodně rozmýšlela.

Jak se díváte na to, že řada firem nenabídne zaměstnání, ale rovnou řeknou - pořiď si živnostenský list a pak práci dostaneš.

Podle mého názoru to není až tak špatné. Člověk je svým pánem, je zodpovědný sám za sebe. Řada zaměstnanců bere své zaměstnání tak, že si to v práci odsedí. Práce na živnostenský list je o dohodě. Vždy záleží na tom, jaká pravidla si dohodnete.

Jaká především?

Musíte mít jasně nastavenou hodinovou sazbu za zadaný úkol. Když chce firma práci navíc, je třeba mít předem písemně ujednáno, kolik připlatí. Záleží ale na každém člověku, zda je schopen na živnostenský list kývnout. Někomu to vyhovuje, jinému ne.

Hovořila jste i s dětmi, že jste přišla o práci?

Ano.

Myslíte, že je dobře, aby děti věděly, jak na tom rodiče jsou?

Určitě. Nelze se tvářit, že chodíte do práce, když chodíte na pracovní úřad. Té nejstarší jsem to řekla hned, mladším o něco později. "To zvládneme," řekli mi.

Dostali jste už někdy padáka?