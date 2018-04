Otevřít si účet za hranicemi? Jen když tam žijete nebo pracujete

Drahé výběry i převod peněz

Pokud budete chtít vybírat z bankomatu v Česku, čeká vás poplatek za výběr z cizího bankomatu až šest eur, někde vás čeká i poplatek za nákup u obchodníka.

Jestli vám na účet budou chodit peníze z Česka, počítejte s poplatky za převod měny a poslání do ciziny. Každá banka má jiné, ale i v levnějším případě (poslání peněz do států Unie) se pohybují kolem 200 korun za jednu transakci.

"Mám účet v cizině i s kreditkou založený v době, kdy jsem tam bydlela. Používám ho však zřídka, většinou, když jsem v cizině, nebo na drobné platby. Ač tam mám všechno zdarma, jako jediný účet by se mi to nevyplatilo, když už nemám příjem v eurech. Navíc nevím, jestli by mi český zaměstnavatel posílal peníze do ciziny," uvádí své zkušenosti jedna z diskutujících na internetu.

"Kdybyste chtěli jen ušetřit, tak paradoxně nejlepší volbou bude banka Fio. Až na výběry z bankomatů vše zdarma. Velkou výhodou je také automatický 'slovenský' účet (v eurech), který je ideální pro příchozí platby ze zahraničí, protože se neplatí poplatky, jen převodní kurz," dodává další.

Účet založí jen někomu

Založení běžného účtu v zahraničí nemusí být úplně jednoduché. Na vlastní kůži se o tom přesvědčil Vladimír Zdražil z Pardubic, který se pokusil otevřít účet v Anglii, Belgii a Holandsku.

"Všechny tři návštěvy skončily v mém případě neúspěchem. Navzdory tomu, že všechny banky uvádějí, že k otevření účtu v cizině stačí dva doklady totožnosti, po mně chtěli také potvrzení od zaměstnavatele o příjmu, a dokonce i místní záruku, tedy klienta jejich banky, který by se za mě zaručil. Proč, to mi nikdo nevysvětlil, prý jsou to jejich interní předpisy," přibližuje praxi bank Zdražil.

"Myslím si ale, že se tak jistí, aby u nich cizinci neprali peníze. Podle mě jedinou cestou k založení konta v těchto třech zemích je získání práce u nějakého místního zaměstnavatele. V jiném případě čeští občané moc šanci uspět nemají," dodává.

Šance pro lidi z pohraničí

V zemích hned za hranicemi však nejste bez šance. Například u Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien se sídlem v Žitavě si můžete založit běžný účet bez problémů i v Liberci. I jejich internetové stránky jsou v češtině.

Stačí vyplnit formulář na internetu, pak poslat doklady s ověřeným podpisem nebo zajet do Liberce či na některou z poboček v Německu (například v Žitavě či Neugersdorfu, kde se domluvíte i česky) a účet založit. Pak už jen účet ovládáte z domova přes internet.

Výhodu to má však pro člověka, který žije v pohraničí nebo jezdí často nakupovat do Německa. K účtu dostane až dvě karty, ale platba jimi je zdarma jen v zemích, kde se platí eurem. V Česku a jinde vás platba u obchodníka kartou bude stát jedno procento z částky, minimálně jedno, maximálně čtyři eura. Také s bezplatnými výběry z bankomatů se v Česku nesetkáte. Za výběr z bankomatu jiné banky než skupiny Sparkasse zaplatíte šest eur.

"V rámci měsíčního poplatku 2,5 eura pro OnlineKonto však máte pět výběrů nebo vkladů na přepážce zdarma. Toho Češi využívají více než výběry z bankomatu," říká zástupkyně německé banky v Liberci.

"Na stránkách máme kurz, ale není moc často obnovován, tak doporučuji klientům, aby se podívali, zda není kurz ve směnárně výhodnější, a pak se rozhodli, zda uloží nebo vyberou koruny, nebo eura," dodává bankéřka.