Outletové obchody najdete také na internetu

Prodává se tu zboží, které včas nezmizelo z klasických obchodů a muselo uvolnit místo nové kolekci, nebo to mohou být i vzorky pro veletrhy či neodebrané zásilky obchodníků. I když nabídka bývá často i starší než jednu sezonu, ten, kdo nemusí mít nutně poslední výkřik módy, může výrazně ušetřit. Přes počítač si můžete objednat nejen oblečení, boty a doplňky, ale třeba i nábytek.

Ani tady nenajdete úplně všechno, vybírat můžete jen takové velikosti, tvary a barvy, které mají obchodníci momentálně na skladě. Oni totiž netuší, jaké zboží bude v další dodávce, internetové katalogy tvoří pouze z toho, co mají k dispozici.

A je tady ještě jeden problém. Protože každý počítačový monitor nemusí zobrazovat věrně barvy, stane se, že oblečení v reálu může být trochu jiné, než jste mysleli – výrazná tyrkysová z obrazovky může být ve výsledku tuctová modrá.

Vybíráte podle značky

Některé obchody jsou pouze zásilkové, jinde si zboží můžete vyzvednout v prodejně a ušetřit tak na poštovném, například www.outletmoda.cz. Obchody se liší tím, jak mají své stránky uspořádány, oblečení bývá rozděleno podle druhu a toho, komu je určeno, nebo si můžete vybírat podle konkrétní značky. Někde vyžadují registraci, jinde můžete zboží objednat i bez ní.

Ne všude se dozvíte, jaká byla původní cena, odhadnout tedy, o kolik procent je zboží levnější, chce jisté znalosti a zkušenosti. Existují i kamenné obchody, které mají své internetové stránky, jako například West Outlet či Soho Couture.

. Příklady outletů na síti www.designoutlet.cz

www.vipmoda.cz

www.outlet-obleceni.cz

www.outletmoda.cz

www.westoutlet.cz

www.sohocouture.cz

www.etrendy.cz

www.outlet4you.cz

www.outlet4baby.cz

www.levnamoda.cz

www.outletexpert.cz

www.outlety.cz

Když jste nespokojeni, zboží vraťte

Jakou máte záruku, že koupíte opravdu značkové zboží? Žádný certifikát pravosti neexistuje, musíte obchod prostě vyzkoušet. Vodítkem by mohla být i rada na webu Westoutlet: slevy nemohou jít do nekonečna. Značkové zboží má svou cenu, a pokud například najdete polokošili Lacoste za 500 korun, půjde zcela jistě o padělek. Taková polokošile, pokud je pravá, se prostě za takovou cenu koupit nedá nikde na světě, v žádném výprodeji, v žádném velkoobchodě ani outletu.

Nejjednodušší je získat zkušenosti od známých, dobré je také projít internetové diskuse. Třeba dívka s nickem Jana doporučuje server www.vipmoda.cz, kde nakupuje značkové outletové věci předních výrobců, a dodává, že jí vše perfektně sedí. Další účastnice uvádí, že nakupuje levná a kvalitní trika, mikiny, džíny na www.outlet-obleceni.cz.

Když se přesto stane, že koupíte věc, která se vám ve výsledku nelíbí, můžete ji vrátit a není třeba to obchodníkovi nijak zdůvodňovat. Prostě se nelíbí. Nerozmýšlejte se však dlouho, na vrácení zboží, které jste koupili "na dálku", máte 14 dní. Zásilku pošlete zpátky doporučeně, abyste měli potvrzení. Neposílejte ji na dobírku, obchodník vám peníze vrátí až následně. Jen se musíte smířit s tím, že veškeré poštovné budete platit vy.

Pozor na zásilky z ciziny

Kdo se nechce spolehnout jen na české servery, může zabrousit i na weby zahraniční, stačí zadat do vyhledávače slovo outlet a vybírat. Tady je však důležité počítat s vyšším poštovným či cenou za dopravu. Poštovné sice zaplatíte vyšší než u zásilek z Česka, ale clo a DPH se vás netýkají.

Jinak je to u zboží ze států mimo EU. Od cla i daně z přidané hodnoty jsou osvobozeny zásilky do výše 22 eur, tedy zhruba 550 korun. Pokud se jim chcete vyhnout a necháte si balíček poslat jako dárek od známých či příbuzných, nemusí se to vyplatit. Dnes už celníci prohlížejí i takové balíčky, zboží sami ocení, a pokud překročí povolenou bezcelní hodnotu, která je u soukromých zásilek 45 eur (1 125 korun), clo i DPH budete muset zaplatit stejně.

Pokud byste si zboží nechali od někoho přivézt, bezcelní limit je 175 eur (4 375 korun). Daň z přidané hodnoty je většinou 19 procent, clo se stanoví podle tabulek, minimální je 3,5 procenta z ceny zboží.