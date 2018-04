Dají padáka. Zároveň nabídnou pomoc s hledáním nové práce

"Pane Nováku, věřte, že se mi to neříká lehce, ale v rámci restrukturalizace firmy vás budeme muset propustit. Z vašeho oddělení odejde celkem deset lidí. Pracoval jste u nás 12 let, čehož si vážíme a chtěli bychom vám pomoci s dalším uplatněním na trhu práce. Pokud tedy neodmítnete, konzultant by vám pomohl napsat správně životopis, poradil by, jak zvládnout pohovor, případně by se poohlédl po nějaké vhodné pracovní příležitosti pro vás."

I tak může vypadat outplacement. Je to vlastně zaměstnanecký benefit a nabízejí ho firmy, kterým na pracovnících záleží a nechtějí je nechat jen tak na ulici. U nás jej využívají hlavně velké mezinárodní společnosti, které s ním mají zkušenosti ze zahraniční centrály.

Novou práci mám i díky konzultacím

Manažer Jiří si outplacementem prošel. "Teď už se mi o tom mluví lehce, protože mám výbornou pracovní nabídku, ale dostat výpověď samozřejmě nebylo příjemné. V outplacement programu naší firmy jsem se dostal do personální společnosti Hays. Tam mi poskytli spoustu užitečných rad, konzultantka mi pomohla upravit životopis a pak se mnou řešila každou nabídku na pohovor a radila mi, jak se něj připravit. Mohl jsem jí zavolat i večer. To, že mám tuhle práci, je také její zásluha," říká mladý muž, který si nepřeje uvést celé jméno. Proto, aby ve firmě, kam nastupuje, nevěděli, že se právě outplacementu zúčastnil.

Outplacement Co vám firma může nabídnout? pomoc se sepsáním životopisu

přípravu na přijímací pohovor

semináře o pracovním trhu

psychologickou pomoc

psychodiagnostické testy

jazykové testy

pomoc s hledáním volných pracovním míst

Pomoc i za statisíce

Přesuny a propouštění zaměstnanců pro firmy nejčastěji řeší personální agentury. Samy si je dělají jen velké podniky.

"Poslední roky organizujeme outplacement hlavně pro farmaceutické společnosti, které se snaží snižovat náklady. Záleží na domluvě s klientem, jaké služby poskytneme. Může jít o pomoc s napsáním životopisu, s přípravou na pohovory, ale také o emocionální podporu v nelehké situaci. Někdy propouštění zaměstnanci projdou i psychodiagnostikou, která je nasměřuje na oblast, ve které by mohli být dobří," vysvětluje Klára Antošová z Hays Czech Republic.

Některé společnosti zaplatí zaměstnancům tři konzultace, jiné i pět. Liší se také doba, po niž porady probíhají - mohou trvat několik hodin, ale i týdny, záleží na pozici propouštěného a na tom, kolik si firma vyčlenila peněz. Náklady na jednoho člověka se pohybují od několika málo tisíc až po sto tisíc. "Zájem bývá jak o skupinový workshop, tak individuální koučink, případně kombinaci," dodává Klára Antošová.

Zkuste konkurz v rámci firmy

Outplacement byl nedávno aktuální v GE Money Bank. "V lednu jsme přistoupili k organizační změně a snížení počtu zaměstnanců o 155 pracovních pozic. Outplacement jsme si dělali sami a rozhodli jsme se ho provést co nejrychleji, aby nedocházelo k šíření zbytečné nejistoty a poplašných zpráv," říká tiskový mluvčí banky Pavel Zúbek a pokračuje: "Všichni odcházející zaměstnanci byli na začátku ledna informováni o tom, že výpověď jim bude předána na konci února, a mají proto dostatek času pro řešení situace. Všem jsme nabídli pomoc a poskytli jim kontakty na personální agentury, se kterými spolupracujeme," dodává Pavel Zúbek. Propuštění zaměstnanci se také mohli přihlásit do interních výběrových řízení. A tak nakonec celkový počet pracovníků, kteří v rámci outplacementu z banky odešli, byl nižší, než se původně plánovalo.

Také společnost Telefónica Czech Republic v poslední době nabídla pomoc několika stovkám propuštěných zaměstnanců. "Nabídku využilo 20 procent odcházejících lidí. Řada ostatních už totiž měla jinou nabídku, a tak outplacement vůbec nepotřebovali. Někteří samozřejmě odmítli. Těm, co program přijali, jsme dali Příručku pro odcházející zaměstnance, kterou pro ně připravujeme a která jim pomáhá s orientací na trhu práce. Dále mohli i po skončení pracovního poměru ještě několik měsíců navštěvovat kurzy a individuální konzultace, které by jim měly pomoci nalézt nové uplatnění,“ popisuje tiskový mluvčí společnosti Hany Farghali a dodává: "Od lidí, kteří těmito kurzy prošli, máme pozitivní zpětné vazby, takže v této aktivitě chceme pokračovat."

Na jednom místě celý život? Ne

Outplacement, který je v zahraničí běžný, v Česku poskytuje stále více firem. Ovšem zdaleka ne každý pracovník s výpovědí v ruce ho přijme. Některých se situace tak dotkne, že už s firmou nechtějí mít nic společného a službu navíc odmítnou.

"U zaměstnanců ještě mnohdy přetrvávají zažité představy o tom, že budou na jednom pracovním místě celý život. Převážně starší generace považuje ztrátu zaměstnání za životní prohru. Přitom ve vyspělých zemích je naprosto běžné vystřídat zhruba pět pracovních pozic a firem za život," říká Jiří Halbrštát, marketingový manažer společnosti Manpower Česká a Slovenská republika.

Podle něj každá změna práce člověka obohacuje o nové zkušenosti a znalosti a pokud chce původní firma propouštěnému zaměstnanci pomoci s dalším uplatněním, měl by toho využít. "Je tady i psychologický aspekt - lidé se se ztrátou zaměstnání lépe vyrovnávají, jestliže je to pro ně běžná zkušenost, a změnu práce pojímají jako šanci na úspěch," dodává Jiří Halbrštát.