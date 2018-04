Už pro ně nemají místo, ale propuštěným poradí, jak je získat jinde

Letos propustíme 10 procent z šesti tisíc zaměstnanců, oznámila společnost Telefónica O2. Začátkem roku dostali výpověď kvůli organizačním změnám zaměstnanci z call centra v Příbrami. Všichni mají možnost zúčastnit se kurzu, který jim má usnadnit hledání nové práce. Přihlásila se víc než polovina ze sta lidí a většina si vybrala skupinové setkání. Jak outplacement vypadá?

Není to konec kariéry

"Na kurzu Jak uspět při hledání práce probereme nejen to, jak se na změnu místa připravit, ale také si ukážeme, jak správně napsat životopis, kde hledat pracovní nabídky a jak uspět při pohovoru," říká Tomáš Morávek, lektor vzdělávací společnosti TCC.

Outplacement V Česku jej nabízejí především nadnárodní a velké společnosti, často banky nebo farmaceutické firmy.

Najaté vzdělávací či personální společnosti, někdy i personalisté přímo z podniku, pomáhají propuštěným se sepsáním životopisu a s přípravou na pohovor.

Někdy projdou i psychodiagnostikou, která je nasměruje na oblast, ve které by mohli být dobří.

Některé společnosti zaplatí zaměstnancům jednu nebo tři konzultace, jiné i pět. Náklady na jednoho člověka se pohybují od tisíce po sto tisíc korun.

Právě ta pro Telefóniku zajišťuje všechny outplacementové kurzy už od roku 2010.

Přišlo pět mladých lidí, kteří v Telefónice pracují už léta a je to jejich první zaměstnání. Všichni obsluhují kontaktní linky a vyřizují žádosti zákazníků. Původně se na kurz přihlásilo dvanáct lidí, tři si však novou práci už našli a další čtyři to zřejmě vzdali.

Mirka, jedna z účastnic, tu pracuje 15 let, a i když se prý už delší dobu šuškalo, že se bude propouštět, nevěřila tomu. "Byla jsem v šoku, když nám to oznámili. Teď už jsem se s tím nějak smířila, ale je mi to líto," svěřuje se mladá žena, která do příbramské Telefóniky nastoupila rovnou po maturitě. Nikde jinde nepracovala, a tak má z hledání práce velké obavy.

"Intenzivně hledám, obcházím příbramské firmy a ptám se, zda nepřijmou třeba asistentku. Rozesílám životopisy, ale zatím se mi nikdo neozval," říká Mirka a lektor Tomáš ji za to chválí. "Musíte být aktivní. Stali jste se obětí škrtů, které jste nemohli ovlivnit. Proto jděte na trh práce s vědomím, že něco umíte. Nechápejte to jako potupu či konec kariéry," zdůrazňuje Tomáš.

Životopis musí v minutě zaujmout

Většině přítomných končí pracovní smlouva až posledního června. Času na hledání práce tak mají relativně dost. "Začněte včas a vytvořte si plán. A pište si firmy, do kterých jste už životopis poslali, ať máte přehled. Bude jich hodně," radí lektor.

Může se hodit Najděte si práci, která vás bude opravdu bavit.

Vyzývá přítomné, aby mu dali své životopisy, které si měli přinést. Mají je tři, dvě dívky zapomněly. "Rozdělíme se do tří skupin a každá ohodnotí jeden životopis. Máte jednu minutu, abyste řekli, co se vám na něm líbí a co ne. Personalisté je většinou také déle nepročítají, nemají na to čas."

Mirčino CV je dvoustránkové a má strukturu evropského životopisu - na levé straně vzdělání, práce, zájmy, na pravé fakta. Líbí se mi, jak pečlivě má vypsané pozice, ze kterých je vidět, jak "rostla" až na supervizorku 20členného týmu. Zbytečný je naopak odstavec Zájmy. "Pokud tam hodláte uvést cestování, četbu, sport, je lepší tento bod vynechat. Napište radši něco konkrétního - že ve volném čase cvičíte psy. Možná to personalistu zaujme, protože má psa," říká lektor.

Se životopisem, který přinesl Vašek, je lektor Tomáš celkem spokojený, jen kritizuje velmi malé písmo a délku. Standovo CV vypadá dobře: zabírá jednu stranu, je přehledné. Jen ta fotka by prý u něj být nemusela. "Nejsem pro, z fotky si personalista může o kandidátovi udělat názor ještě dříve, než se s ním setká," říká Tomáš. Standa životopis poslal už do několika bank v regionu. Dostal pozvání na tři pohovory, zatím však místo nezískal. "Ale vidíte, že vaše CV zaujalo natolik, že vás aspoň pozvali. I to je úspěch," chválí lektor.

Dopolední část končí informacemi o správně napsaném motivačním dopise a o zdrojích pracovních nabídek.

Pozor na neverbální komunikaci

Po polední pauze nás čekají pohovory. "U prvních tří budete mít nepříjemný pocit. Ale zvyknete si," říká Tomáš a dodává, že efektivní je nácvik doma před zrcadlem. "Na každý pohovor se musíte připravit. Nejhorší je, když při shánění práce přesně nevíte, do jaké firmy zrovna jdete." Na den D je třeba se dobře vyspat a mít o možném zaměstnavateli aspoň základní informace. A hlavně nesmíte přijít pozdě! "Než vstoupíte do kanceláře personalisty, nadechněte se a počítejte do pěti, poté vydechněte. Dechové cvičení vede k lepšímu okysličování oběhové soustavy, zároveň mozek dostává potřebnou aktivaci," vysvětluje Tomáš.

Při pohovoru se začíná otázkami k životopisu, následují ty motivační: Kde chcete být v práci za tři roky? A poté se pustí do zkoumání vašeho sebehodnocení. "Připravte si tři až pět svých silných a slabých stránek. U těch slabých uveďte takové, které mohou vyznít i pozitivně, například že nemáte rádi konflikty v týmu," vysvětluje Tomáš.

Na závěr se probírají volnočasové aktivity a plat. "Ne že budete zjišťovat, zda dostanete firemní notebook. Ptejte se třeba na to, proč se místo uvolnilo," radí lektor a připomíná základní pravidla - posaďte se až po vyzvání, ruku podávejte pevně a přátelsky, seďte rovně, obě nohy mějte na zemi, ruce na kolenou nebo na stole. "Personalisté sledují vaši neverbální komunikaci. Pozor tedy na zlozvyky, žádné hrátky s vlasy či používání 'ehm' za každým třetím slovem."

Zkoušíme si, jak bychom seděli na židli ve volném prostoru. Člověk si připadá jako na hanbě. Je úžasné, jak se všichni do modelových pohovorů vžijí. To není hra, odpovídají po pravdě. A všichni to zvládnou. Sem tam dostanou od Tomáše radu, co zlepšit.

Když se jich na konci ptám, zda jim kurz něco dal, všichni odpovídají kladně. Otázku pokládám i Tomášovi: "Tohle byla taková klasická skupina, možná trochu zakřiknutá, ale jinak dobrá. Někdy se setkávám s lidmi, kteří při kurzu nadávají a stěžují si. Tihle byli se svou situací smíření."

Jakou jste měl cestu, bylo těžké nás najít? Personalista navazuje kontakt s uchazečem, odpovězte pozitivně, i když jste bloudili.

Proč se ucházíte o toto místo? Zkoumá skutečný zájem o práci. Řekněte: Rád bych u vás uplatnil své zkušenosti z...

Na co byste v práci kladl zvláštní důraz? Chce znát vaše představy a ambice. Odpověď si připravte už doma.

Jaký byl váš největší profesní úspěch v poslední době? Pochvalte se, personalista zjišťuje, jak nahlížíte na své negativní stránky.

S jakými lidmi si moc nerozumíte a těžko by se vám s nimi pracovalo? Chce vědět, zda umíte pracovat v týmu. Neříkejte, že jste nikdy žádné problémy neměli, je to podezřelé. Odpovídejte: V týmu jsme sice měli konflikty, ale jen zřídka a podle mě je důležité vše otevřeně probrat.

Jak byste si představoval svou nejlepší dovolenou? Otázka vás má rozpovídat či prozradit něco ze soukromého života. Mluvte střízlivě.

Jaká je vaše představa o ohodnocení? Zjistěte si předem platovou hladinu na této pozici ve firmě a mluvte o hrubé mzdě v rozmezí od... do...

Kdy chcete jít na mateřskou? Kolik máte dětí a kdo je hlídá, když jste v práci? Na to se vás nikdo ptát nesmí, nicméně to dělají. Dejte najevo, že je to nevhodný dotaz: Jak jistě víte, odpovídat bych vám nemusela, ale mateřskou zatím neplánuji, chci se soustředit na kariéru.

Jsou na světě dva psi, kteří mají stejný počet chlupů? Dokažte to argumenty. Podobné otázky vás mají dovést k úvaze, nikoli k rychlé odpovědi typu: No to nevím, to mě nezajímá...

Zdroj: Metodická příručka společnosti TCC