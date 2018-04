OVB muselo vědět o riziku od začátku

Pokud jim tedy jejich peníze nepomůže dostat zpět soud, a to na základě žaloby směrem ke společnosti OVB. Tato poradenská společnost nabízela od začátku produkt s vědomím, že je velice riskantní. Přesvědčte se o tomto tvrzení sami.

Existuje celá řada faktů, které signalizují, že právě společnost OVB se svým jednáním podílela na zoufalé situaci některých svých klientů a tedy, že tragédie více než tisíce českých klientů nepadá pouze na hlavu společnosti Helvag, jak se představitelé OVB snaží podstrčit veřejnosti.

Pojďme se podívat na podmínky, za kterých obchody s podíly na Helvagu probíhaly. Pokud se zaměříme na výši provize, která pro společnost OVB představovala více než dvacet procent (podle neoficiálních informací dokonce 30 %), už tady je cítit, že něco není v pořádku. Takový druh investice je jednoduše řečeno nereálný a sám o sobě zavání podfukem. Nicméně právě výše provize byla pro OVB natolik zajímavá, aby nad rizikem Helvagu přimhouřila obě oči a pustila se do spolupráce s tehdy velice mladou společností Helvag navzdory svému tvrzení, že OVB bude nabízet vždy jen prověřené produkty od prověřených institucí s dlouhodobou působností na finančním trhu.

Dalším ukazatelem, který hovořil pro nedůvěryhodnost celého podniku, byl minimální garantovaný roční úrok ve výši 5,6 %. Takový podíl je pro investici podobného typu příliš vysoký a každý investor by se měl před takovou nabídkou mít na pozoru. Nebylo to v tomto případě poprvé, kdy vidina vysokého zhodnocení zastřela investorům pohled na produkt, do kterého vložili statisícové investice a o své peníze přišli.

K výčtu všech nedostatků pak nesmíme opomenout fakt, že produkt Helvag neměl pro náš trh povolení od Ministerstva financí, což nám již před třemi lety potvrdil ověřený zdroj s tím, že tvrzení o neexistenci povolení vyšlo z úst samotného šéfa OVB v ČR Güntera Gramlicha.

Neméně zajímavý je i prospekt Helvagu, který používali poradci OVB při vysvětlování výhod investice do Helvagu svým klientům. Klient se v něm neměl šanci dozvědět skutečné podmínky. Byla to jen jakási snůška smyšlených podmínek, které měly na první pohled vypadat věrohodně. Švýcarsko, nemovitosti, výnos z pronájmu…to jsou slova, která měla v uších klientů vyvolat představu bezpečné investice a otevřít jim „peněženky“.

Všechny zmíněné skutečnosti měly hned od začátku představitelům OVB signalizovat jasné nebezpečí, kterému své klienty vystavují. Přesto však tato společnost školila další a další poradce, aby prodávali Helvag, který si pochopitelně vydobyl první místo na žebříčku nejziskovějších produktů v nabídce OVB.