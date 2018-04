Ověřit podpis? Vycestovat do Antarktidy? Zaplaťte!

Jenže v zákonu o správních poplatcích se najde třeba i položka „vydání povolení k pobytu v Antarktidě“. Mimochodem, zájemce za něj zaplatí pět tisíc korun. Sazebník zákona totiž obsahuje dvanáct částí rozdělených do 163 položek, které se dále rozpadají na jednotlivé „podpoložky“. Stát díky nim vybere ročně okolo šesti miliard korun.

„Nejdražší“ - řádově za sto a tisícikoruny - jsou přitom poplatky souvisící s podnikáním, například jeho registrací, dovozem zboží apod. Ale i člověk, který si chodí na úřad pouze měnit doklady, platit za psa, vlastní auto a nemovitost, utratí na úřadech za život v průměru okolo pěti tisíc korun.

N ejvíc peněz vytáhnou z kapsy obecní úřady

Nejvíc poplatků odevzdá občan na městských a obecních úřadech. Ty mají víc práce než před několika lety. Z policejních kanceláří se sem totiž přesunula agenda týkající se řidičských průkazů či cestovních pasů.



Obecní úřad by měl být výchozím místem pro vyřízení většiny administrativních záležitostí. I když nemusí všechny spadat do jeho kompetence, zdejší pracovníci by měli - pokud žádost nepřijmou - poradit, kam s ní. Zda například k úřadu vyššího stupně nebo jiný typ úřadu. Ne všude mají například dopravní odbor. V případě, že potřebujete třeba výpis z trestního rejstříku, mohou žádost přijmout a vyřídit do jednoho měsíce. Anebo vás poslat, pokud spěcháte, přímo na rejstříkový soud do Prahy, kde ho získáte na počkání. Zkrátit čekání na nový doklad můžete i tak, že například o občanský průkaz nebo pas zažádáte na úřadě vyššího stupně, který je vydává. A nikoli na svém nejbližším, jenž vaši žádost právě sem postupuje.



Nejčastěji vyřizují úředníci agendu dokladů, tedy vydávání občanských a řidičských průkazů či pasů nebo záležitosti týkající se nemovitostí, případně živností a ověřování podpisů. A pochopitelně dokumenty souvisící se svatbami, narozením, úmrtím.

Méně často si lidé chodí třeba pro nová příjmení anebo pro povolení pojmenovat originálně svého potomka. V prvním případě se platí jeden tisíc korun, ovšem pokud se žadatel jmenuje hanlivě či směšně, pak je změna za sto korun. Jestliže vyberou rodiče své dceři neobvyklé jméno, dejme tomu Gea, úřad si neúčtuje nic. Zaplatí však znalci za osvědčení, že se jedná skutečně o jméno, byť se nepoužívá. Ale takové případy se podle úředníků dají ročně spočítat na prstech jedné ruky. V módě jsou dnes spíše než jména netradiční zdvojená křestní jména.



Na poplatky si vždy připravte hotovost. Úředník ji po vás bude chtít buď proti stvrzence, nebo ve formě kolku. A vyplatí se zeptat, zda náhodou nejste od poplatku osvobozeni. Zákon totiž pamatuje v tomto ohledu zejména na těžce zdravotně postižené.

