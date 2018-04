Ovládání účtů na dálku podraží

"Předpokládám, že poplatky budou růst," řekl člen představenstva ČSOB Jan Lamser. Telefon či internet by však i po případném zdražení měly zůstat při provádění bankovních operací levnější než totéž s úředníkem u bankovní přepážky.

Kromě pohodlí jsou právě nižší ceny hlavním argumentem bank pro nalákání klientů k využívání on-line nástrojů. Důvod je jasný: pokud klient provádí transakce na dálku, je to pro banku až stokrát levnější.

Může ušetřit na pobočkové síti, přepážkových zaměstnancích a dalších nákladech. Banky o konkrétních cenách nemluví, ale pohyb vzhůru i řádově o koruny jim vynese stamiliony. Uživatelů přímých nástrojů totiž rychle přibývá.

Od konce roku 2001 do letošního září se u pěti bank s nejrozvinutější nabídkou počet otevřených "dálkových linek" celkově zdvojnásobil na 2,5 milionu. Prozatím dominuje využívání telefonních center, ale velice rychle narůstá obliba internetu.

Jak se ovládají bankovní účty na dálku

(otevřené "ovladače" pro fyzické osoby v tisících, vybrané banky;

telefonní centrum, internet, gsm banking) Banka 2001 2002 září 2003 Česká spořitelna 457 407* 616 ČSOB 258 445 612 GE Capital Bank 229 392 596 Komerční banka 220 347 462** eBanka 101 158 173 Pozn.: * Česká spořitelna započítává uživatele Servis 24 (telefon+internet) pouze jednou, bez ohledu na to, zda využívají telefon i internet.

** Komerční banka gsm banking nenabízí.

Lidé stále méně chodí do banky

Svého osobního bankéře spousta klientů finančních domů osobně nepozná. Nebudou to jednoduše potřebovat. Příčinou je rychlý rozvoj služeb přímého ovládání účtu na dálku, který pro nejčastější operace otevírá virtuální dveře do pobočky v podobě telefonu, internetu a displeje mobilu.

Banky vytlačují klienty od přepážek jasnou cenovou politikou. Ovládání účtu přes moderní komunikační nástroje je pro klienty levnější než chodit se stejným požadavkem na přepážku.

Výsledkem je rychlý nárůst počtu lidí, kteří komunikují se svou banku z domova či z internetové kavárny. Jen od roku 2001 se počet využívaných telefonů, mobilů a internetových bran rozšířil u pěti hlavních bank z 1,26 na 2,46 milionu.

"Přes šedesát procent transakcí přes službu Servis 24 je prostřednictvím internetu. Například v srpnu takto zadali klienti 233 tisíc jednorázových platebních příkazů," řekla Klára Gajdušková, mluvčí České spořitelny, kde on-line přístup k účtu využívá přes 600 tisíc klientů.

Výhodnější sazby za přímé nástroje oproti operacím na přepážkách mají zůstat zachovány i do budoucna, ale současné ceny zřejmě zamíří vzhůru. Řada operací prováděných na dálku je několikanásobně levnější než při úkolování bankovního úředníka.

Některé služby jako zasílání zůstatku na mobil jsou někde i zdarma. Člen představenstva ČSOB Jan Lamser i člen představenstva České spořitelny pro ČTK připustili, že poplatky za přímé bankovnictví zřejmě do budoucna vzrostou.

Nejčastěji používané funkce mobilu pro ovládání účtu 1. Zjištění zůstatku 5,5 x 2. Dobíjení předplacených telefonních karet 2,2 x 3. Jednorázové platební příkazy 3,2 x 4. Historie transakcí 3,1 x 5. Založení trvalého platebního příkazu 1,3 x 6. Infolimit 1,5 x Zdroj: GE Capital Bank

Jiné banky se jasnému vyjádření o budoucnosti cen, které se budou týkat milionu klientů, brání. "Když je zvýšíme, lidé utečou," uvedl Jan Hainz z GE Capital Bank. Vyjádření člena představenstva spořitelny tlumila včera i mluvčí Gajdušková.

"Stavíme svou cenovou politiku na pravidle, že služby přímého bankovnictví poskytujeme výrazně levněji než srovnatelné služby na přepážkách a to chceme uplatňovat i nadále," řekla.

Finanční analytici však soudí, že ceny přímého bankovnictví porostou. Poplatky hrají stále důležitější roli v příjmech bank a tento faktor sílí v době nízkých úrokových sazeb, kdy banky méně vydělávají na úvěrech.

Výnosy z poplatků zajistí nejen růst cen, ale i rozšíření možností pro provádění operací. Platební příkazy či zůstatky brzy doplní možnosti žádat o úvěry, což zatím na dálku nabízí pouze eBanka a Citibank.

