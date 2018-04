Ovládněte své oči, nebo vám při jednání zlomí vaz

Vaše oči jsou při komunikaci s lidmi velice důležitým nástrojem a dobrému pozorovateli o vás mnohé napoví. Oční kontakt by měl jít ruku v ruce s dalšími prvky řeči těla. Až pokud zvládnete každý z nich (ruce, nohy, posez atd.), utvoříte komplexně přesvědčivý dojem.

Vaše jednání, přednášky a proslovy pak dostanou takovou formu, se kterou budou „spokojeni“ vaši obchodní partneři, publikum i vy sami. To vše je samozřejmě věcí sebereflexe a tréninku, neustálého zdokonalování se, pozorování lidí kolem sebe a identifikace jejich chyb, ale také kvalit.

Jeden proti jednomu – z očí do očí

Ovšem vraťme se k samotnému očnímu kontaktu a nejprve k jednání s jednou osobou. Pod tím si můžete představit přijímací pohovor do firmy (ať už jste vy ten, kdo přijímá, nebo ten, kdo je přijímán), ale také obchodní jednání, jednání s vedením vaší společnosti. Příkladů může být mnoho.

Co přesvědčí vaše posluchače?

Pravidlo v tomto případě zní: dívejte se partnerovi (šéfovi, podřízenému,…) přímo do očí. Neklopte zrak, nekoukejte po místnosti, kde létá která moucha, neuhýbejte pohledem stranou. Proč? Protože všechny tyto projevy o vás negativně vypovídají. Člověku, se kterým právě komunikujete, naznačují, že: nemluvíte pravdu; nevěříte tomu, co sám prezentujete; máte trému; nejste si jistý sám sebou; nezajímá vás, co vám druhý právě povídá.

Pochopitelně nevadí, pokud se občas podíváte do svých poznámek, na materiály, na kterých demonstrujete své myšlenky, návrhy atp. To je potřeba. Ovšem jinak se neustále snažte udržovat nenásilný oční kontakt. Máte-li problém dívat se přímo do očí, sledujte třeba kořen nosu druhého člověka. To, že se mu nedíváte do očí přímo, většinou nepozná.

Společnost lidí vyžaduje kontakt se všemi

Pokud je vaše jednání či porada postavena na vícero lidech (2,3,4…na tom nezáleží), bylo by nevhodné dívat se do očí pouze jednomu z nich. To lze pouze v případě, že právě tomu jednomu vysvětlujete nějaké detaily. Jinak, hovoříte-li ke všem, udržujte oční kontakt se všemi. Postupně se dívejte na každého ze zúčastněných, nikoho dlouze nevynechejte, dali byste mu tím najevo, že jej přehlížíte. Stačí se dívat na každého několik málo vteřin.

Natrénovat si tento postup můžete třeba doma v rodině. Zkuste vyprávět nějakou veselou historku, zážitek ze svého běžného dne a na oční kontakt se při tom soustředit.

Mimochodem, jak jsme si výše naznačili pomůcku, jak se zachovat, když se nemůžete dívat jednomu člověku přímo do očí, také v případě vícera lidí, ke kterým promlouváte, máte k dispozici určitou „berličku“. Stačí se totiž dívat nad ně nebo mezi ně. Toho, že jim nehledíte do očí přímo, by si neměli všimnout. Svůj účel to splní.

Od vícehlavého jednání a porad se můžeme snadno posunout k přednášce, semináři, školení nebo jiné akci vyžadující kvalitní rétorické dovednosti. Zde může čítat vaše publikum desítky, nebo dokonce stovky lidí. A také zde je dobré se dívat na jednotlivé lidi. Samozřejmě není v lidských silách věnovat pohled každému, ale přelétávat očima náhodně různé lidi naprosto postačí.

Pozor na dlouhé pohledy

Mluvíte-li ke skupině lidí, vyvarujte se toho, abyste se mu dívali do očí příliš dlouho. Rozhazuje to nejen jej (cítí se nesvůj, nechápe proč se díváte jen na něj, myslí si, že je v jeho případě něco v nepořádku), ale také ostatní vaše posluchače. Všimnou si toho a přemýšlejí, proč jste si pro svůj pohled vybral jediného člověka. Budou se dívat na něj a ne na vás, což nepotřebujete. Vy chcete celou posluchačovu pozornost, aby měl váš projev pro všechny maximální efekt.

Nebojte se zeptat druhých

Oční kontakt je nástroj, na který se vám rozhodně vyplatí se zaměřit. Třeba si jen myslíte, že tuto dovednost ovládáte na výbornou. Zkuste se zeptat vašich přátel, případně kolegů, co si o očním kontaktu ve vašem případě myslí. Možná budete nemile překvapeni, ale zase dostanete šanci se zdokonalit. Pokud byste se o svém nedostatku nikdy nedozvěděli, až do konce života by vás při komunikaci s lidmi shazoval, a přitom docela zbytečně.