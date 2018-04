Pachatelem byl jelen aneb kuriózní případy z pojištění vozidel

Rozrušený motorista volal do České pojišťovny, že stojí u svého rozbitého auta a jiný řidič po něm chce zaplatit z povinného ručení škodu na svém vozidle. Operátorka se ho zeptala, co se tedy stalo.

"Jel jsem lesem a na auto mi skočil jelen. Poškodil mi kapotu, chladič a čelní sklo a pak skočil na protijedoucí auto. Jemu taky poškodil kapotu a pak utekl do lesa. Ubezpečuji vás, že s tím protijedoucím jsme se ani nedotkli, ale on to chce uhradit po mně," popsal událost poškozený.

Auta byla viditelně poškozena od nějakého zvířete. Pojišťovna tedy nakonec musela vycházet z policejního protokolu, kde bylo uvedeno, že nehodu způsobil jelen, který utekl do lesa.

Žárlivost lze řešit i přes odřené auto

Do ČSOB Pojišťovny nahlásil klient škodu na svém automobilu. Volající nahlásil, že jeho známý z vedlejší vesnice mu při parkování odřel blatník a bok stojícího vozidla.

Ke smůle poškozeného byl likvidátor ČSOB Pojišťovny nedaleko místa nehody, jel se tedy na škodu podívat. Majitel poškrábaného vozu nebyl doma, ale auto stálo bez jediné odřeniny před domem. Likvidátor auto nafotil a odjel.

Druhý den se pracovník z likvidací škod s poškozeným sešel před jeho teď už nabouraným vozidlem a ukázal mu fotografie z předešlého dne. Klient nakonec přiznal, že nehodu narafičil. Chtěl se tak pomstít svému známému, který se zajímal o stejnou ženu jako on.

Nejprve vystřízlivět, pak vše znovu dopravit na místo nehody

Řidička renaultu, klientka České pojišťovny, nabourala do stromu u nefrekventované silnice. Sice nebyla zraněna, ale auto bylo velmi poškozené. Vystoupila tedy z vozu a někam telefonovala. Zanedlouho už její vůz odvážela odtahová služba.

Zhruba o 24 hodin později se na tom samém místě žena objevila znovu i s odtahovou službou a havarovaným autem. Vůz nechala složit ke stromu, aby to vypadalo, že k nehodě došlo právě teď. Řidička opět dlouze telefonovala a za chvíli dorazila policie s jinou odtahovou službou.

Divadlo žena sehrála proto, že první den měla vysokou hladinu alkoholu v krvi. Nejprve potřebovala vystřízlivět, jinak by z havarijního pojištění nic nedostala. V nouzi jí pomohl kamarád, který vlastní odtahovou službu.

Vše by pravděpodobně vyšlo, ale podvodnice netušila, že se na její podivné představení někdo po oba dva dny dívá. Na své nedaleké pole chodila totiž starší paní okopávat brambory a sledovala celé dění. Vše nahlásila vyšetřovatelům a tím překazila akci podnapilé řidičky.

Za pojistný podvod rovnou do vězení Pojistný podvod je trestný čin. Při menší škodě může jít podvodník do vězení až na dva roky. Přesáhne-li škoda 500 tisíc korun, trest odnětí svobody může být stanoven až na osm let, při vyšší než pětimilionové škodě dokonce na dvanáct let. To však lidem nebrání zkoušet stále nové praktiky a inteligenci vyšetřovatelů.

Za všechno může šok

Syn klienta pojišťovny a jeho kamarád si tajně vypůjčili auto rodičů. Výsledkem zběsilé jízdy dvou mladíků byla škoda na třech dalších vozidlech, na pěti oplocených zahradách, betonové skříňce hlavního uzávěru plynu a kovové nádobce na komunální odpad.

Oba mladíci ihned po poslední nehodě utekli. Našel je až psovod s policejním psem. Při orientační dechové zkoušce oba výtržníci nadýchali více než 1,3 promile alkoholu. A to nebylo všechno. Oběma bylo pouze 16 let a neměli řidičský průkaz ani na motocykl.

Otec řidiče a majitel auta v jedné osobě nahlásil pojistnou událost takto: "Syn s kamarádem si půjčili naše auto. Havarovali s ním a protože byli v šoku, naráželi do dalších nemovitostí."

Z povinného ručení nakonec Česká pojišťovna zaplatila vzniklou škodu, ale vymáhala ji na majiteli vozu.

Povinné ručení jako byznys

Nahlášená dopravní nehoda se stala pouhé dvě hodiny po sjednání povinného ručení. Už to likvidátory upozornilo na možnost pojistného podvodu. Bouračka se stala, když řidič auta Škoda 125L narazil do levé zadní části zastavujícího Mercedesu Benz. Mercedes řídil cizí státní příslušník. Škoda by v případě pojistného plnění činila skoro půl milionu korun.

Vyšetřovatelé z ČSOB Pojišťovny zjistili, že viníkem nehody byl bezdomovec. Nejprve nebyl k nalezení, ale nakonec bylo pátrání úspěšné. Muž sám přiznal, že dopravní nehoda byla předem domluvena a zinscenována za účelem získání pojistného. Cizinec bezdomovci zakoupil Škodu 125L, druhý den ho pojistil a ihned se pustil do realizace pojistného podvodu. Bezdomovec za svou účast na dopravní nehodě dostal 3 000 korun a nabouranou škodovku.