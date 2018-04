Pacienti občas vědí lépe, kdy mají platit

Pět tisíc korun a dost Pro chronicky nemocné pacienty anebo prostě pro ty, kteří daný rok museli často chodit k lékaři, existuje ochranný limit 5 000 korun. Kdo tohoto limitu během roku dosáhne, bude sice u lékaře či v lékárně platit i nadále, ale jeho zdravotní pojišťovna mu „přeplatky“ vždy po uplynulém čtvrtletí vrátí. Do limitu se započítávají třicetikorunové regulační poplatky za návštěvu lékaře, za položku na receptu a také za doplatky na některé léky. Z výčtu jsou vyjmuty například léky na žaludek Anacid a Helicid 10 mg, sedativa a léky na spaní Stilnox, Rohypnol a Hypnogen či léky na žilní nedostatečnost Detralex a Glyvenol. Do limitu se naopak nezapočítávají poplatky 90 korun za pohotovost a 60 korun za den v nemocnici. Suma za doplatky na léky, kterou do limitu můžete zahrnout, se rovná nejnižšímu doplatku za lék se stejnou léčivou látkou a stejnou cestou podání. Ministerstvo tak chce zamezit zbytečnému vydávání nejdražších léků, které mohou stejně zastoupit generické – a tedy levnější – přípravky. Pravidlo o započitatelném doplatku na nejlevnější lék se stejným účinkem neplatí v případě, že lékař na receptu vyznačí, že předepsaný lék nelze nahradit lékem jiným, byť ze stejné lékové skupiny. To, kolik jste uhradili na poplatcích, sleduje podle rodného čísla a vykázaných dokumentů ordinace či lékárny zdravotní pojišťovna. Pojištěnci se tedy nemusí o přeplatky nikde hlásit. Kdo si však chce hlídat, kolik peněz za poplatky vydal, může požádat lékárníka či lékaře o účtenku. Ta musí obsahovat rodné číslo, výši poplatku, datum zaplacení, razítko a podpis. Účtenka pak také slouží jako důkazní materiál pacienta při případných reklamacích chybně vybraných poplatků. Jestliže si myslíte, že jste platit neměli, obraťte se na svoji zdravotní pojišťovnu. Pacient, který pochybuje o tom, zda si jeho lékař či lékárník nenaúčtoval peníze navíc, může pojišťovnu také požádat o předložení svého osobního účtu, který pojišťovna vede. Do něj se od letoška kromě přehledu výdajů na zdravotní péči nově zapisují i informace o penězích vydaných za veškeré poplatky ve zdravotnictví a také doplatky na léky započitatelné do pětitisícového limitu.