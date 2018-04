Pád burzy pocítí každý, akcie klesaly doma i ve světě

Ne každý tratil stejně. Kdo měl milion v akciích ORCO či CME, přišel během týdne o 110 tisíc. Naopak investice do cenných papírů ECM, které si mohli v závěru loňského roku nakoupit i drobní investoři, se přes propad burzy o procento zhodnotila.

Kondici akciových křivek v Česku věnuje pozornost čím dál víc lidí. Jen za loňský rok vzrostly vklady obyvatel do podílových akciových fondů o polovinu. Dohromady v nich měli na přelomu roku střadatelé uloženo téměř 37 miliard korun.

"Přesto jsou Češi v investování do fondů stále velmi opatrní a dávají přednost méně výnosným fondům peněžního trhu," uvedl analytik Wood & Company Tibor Bokor. Při investici do podílových fondů jde jen každá sedmá koruna do akciového.

"Například v Polsku je tento podíl mnohem vyšší," dodal Bokor. Nyní se zdá, že se opatrnost vyplácí, ale opak je pravda. I přes nynější výkyvy se ceny akcií na pražské burze během necelých tří let zdvojnásobily.

Investoři nynější období vnímají také jako šanci pro levnější nákupy. Dění na burze by však mělo zajímat nejen ty, kteří svěřili své peníze akciovým fondům nebo si sami koupili cenné papíry.

Necelá desetina peněz na penze se točí na burze

Prostřednictvím burzy totiž zhodnocují svůj majetek také například penzijní fondy, v nichž mělo na konci roku 3,6 milionu Čechů přes 136 miliard korun. Přes 14 miliard z této částky se pak fondy snažily zhodnotit přes investice na kapitálových trzích, ať už do akcií nebo do podílových fondů.

Na jejich výkonnosti se tak loni projevil i květnový propad burzy. Současný vývoj podle jejich zástupců zatím nemusí klienty znervózňovat.

"Nynější propad akcií je kompenzován růstem cen dluhopisů, které tvoří až 85 procent portfolia. Dopad na výkonnost PF České spořitelny je tak zatím nevýznamný," sdělila členka jeho představenstva Veronika Matušková.

Penzijní fondy navíc mohou do akcií investovat maximálně 11 procent ze svěřených peněz. Naprostou většinu z nich tak umisťují do dluhopisů.

"Hodně záleží na šikovnosti portfoliového manažera. I když teď se propadlo téměř vše a bylo velmi obtížné se tomu nějakým způsobem vyhnout," říká analytik Bokor. Práci mají tito správci miliard ztíženou tím, že se nesmějí dostat do minusu.

"Penzijní fondy musí podle zákona garantovat původní hodnotu vkládaných prostředků," vysvětlil mluvčí PF České pojišťovny Petr Brousil. Do akcií investuje tento fond kolem desetiny prostředků.

"Zejména mladší klienti by ale uvítali možnost rizikovějšího investování s potenciálem vyššího výnosu," tvrdí Brousil. Naopak starší generace si k akciím stále drží odstup.

"Přitom trhy jdou v posledních pěti letech stále nahoru," podotýká analytik Bokor. Podle něj mohou akciím kazit pověst nenaplněné naděje, které mnozí drobní střadatelé vkládali do kuponové privatizace.

"Stále z ní tak může přetrvávat nedůvěra k domácímu trhu, přestože je podle mě vyspělejší než některé západoevropské trhy," tvrdí Bokor. Podle něj se stávají Češi v posledních letech malinko odvážnějšími, ale stále dávají přednost jistotě i za cenu téměř nulového výnosu.