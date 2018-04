Pád makléřů pocítí klienti fondů

Stát ve snaze naplnit garanční fond, který má vyplácet klienty zkrachovalých makléřů, chce poplatky vybírat i z majetku spravovaného dalšími finančními institucemi.

Fond by podle návrhu ministerstva financí směl ukusovat i z peněz, které spravují podílové a penzijní fondy či pojišťovny. Těm se to nelíbí, protože jejich klienti by si tak kupovali pojistku, která by je vůbec nekryla.

"Je to nespravedlivý princip. Půjde to na vrub klientů, kteří vůbec nemají nárok na náhradu z garančního fondu," namítá Martin Fuchs z Asociace pro kapitálový trh. Finančníci už teď varují, že investiční služby v Česku podraží.

"Bude nezbytné, aby poplatky za správu majetku již zohledňovaly i tento náklad," říká mluvčí České pojišťovny Václav Bálek. Úředníci ministerstva jejich obavy mírní. Tvrdí, že odvody do fondu nakonec nedopadnou na všechny.

"Jakmile ale investiční společnost nechá portfolio fondu spravovat dalším obchodníkem, podílníků se to dotkne," přiznává šéf odboru finančního trhu Jiří Špička. Garanční fond dosáhne i na peníze lidí, kteří si spoří na stáří, a penzijní fond jejich peníze nezhodnocuje sám, ale najímá investiční společnost.

Krach penzijní fondů přitom garanční fond vůbec nepojišťuje. "Ať se to líbí, nebo ne, je tam i jistý princip solidarity," dodává Špička. Garanční fond, který odškodňuje ty, kteří přišli o peníze v Private Investors či KTP Quantum, se od svého vzniku potýká s nedostatkem peněz.

Potřebuje miliardy, ale vybírá ročně kolem šesti milionů korun. Po změně zákona by do něj mělo téci zhruba 60 milionů ročně. Nový zákon o podnikání na kapitálovém trhu ve středu posoudí poslanci.

Odškodnění klientů padlých makléřů vázne

Zhruba třicet tisíc lidí, kterým uvázly před dvěma lety peníze ve zkrachovalé makléřské firmě KTP Quantum, se stále nedočkalo odškodnění.

Nejprve čekali, až se naplní prázdná pokladna Garančního fondu (GF). Teď, když stát půjčil fondu na případ KTP půl miliardy korun, zase doplácejí na to, že od loňska nový správce konkurzu KTP stále fondu neřekl, kolik jednotlivým klientům zkrachovalá firma dluží.

Garanční fond tvrdí, že bez podkladů nemůže vyplácet. Symbolicky dal loni po tisícikoruně deseti nejstarším klientům Quanta. Pak několik měsíců vyzýval Jana Sciranku, který řídí konkurz Quanta, aby odevzdal evidenci klientů.

Teď se jej k tomu snaží přimět žalobou. "Žalujeme jej jednak o vydání podkladů, bez nichž se nehneme z místa, jednak o to, aby řekl, jaký majetek může vrátit klientům," říká Petr Koblic ze správní rady fondu.

Správce naopak tvrdí, že je to fond, kdo zbytečně zdržuje. "Odškodnění klientů žaloba neuspíší. Zbytečně vyhrocuje situaci. Fond má podklady v takové podobě, že by mohl začít vyplácet nezpochybnitelnou část pohledávek. Otázka je, zda nahradit lidem i garantované výnosy, které KTP připisovalo. To ale můžeme řešit později," tvrdí Scirankův spolupracovník Radan Vencl.

Fond dosud odškodnil klienty firmy Bradley, Rosenblat a končí výplatu lidem, kteří přišli o peníze v Private Investors. V obou případech dostali polovinu vkladů. Na řadu mají přijít případy Finnexu a Profinu, kde čeká opět potíže s evidencí klientů.