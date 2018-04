Pád malých bank jistí fond, u větších je jiný scénář

Přesto není od věci si připomenout, jak to vlastně s penězi, které jsme s důvěrou svěřili různým finančním společnostem, vůbec je.

Každý člověk má ze zákona pojištěny své peníze uložené na účtech bank, kampeliček a stavebních spořitelen. A to až do sta procent vkladu. Podmínkou ale je, abyste v jedné bance měli uloženo maximálně 100 tisíc eur (zhruba 2,5 milionu korun). Do této výše jsou peníze pojištěny u Fondu pojištění vkladů (FPV). Pokud disponujete vyššími částkami, doporučujeme rozložit je na více účtů do různých bank.

Peníze ve správě FPV stačí na pokrytí výplat menších bank

V současné době Fond spravuje kolem 21,5 miliard korun a každý rok z odvodů bank získá další zhruba 3,2 miliardy korun. Tyto peníze by nyní dokázaly pokrýt výplaty například všech kampeliček nebo několika menších bank. "Podle zákona o bankách má však v případě potřeby Fond možnost si další peníze vypůjčit na finančním trhu, získat dotaci či návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu," doplňuje Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka FPV.

Může se hodit Seznam všech bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen, jejichž vklady jsou ze zákona pojištěny, najdete zde.

Ovšem pokud jde o velké banky například typu Česká spořitelna, Komerční banka či ČSOB, tak scénář výplaty náhrad vkladů v podstatě nepřichází v úvahu.

"Vzhledem k tomu že situace, kdy zkrachuje velká banka, je zásadní pro celý finanční trh, není ani výplata vkladů ideálním řešením. Pokud by k takové situaci došlo, musel by ji urychleně řešit stát prostřednictvím České národní banky a ministerstva financí," upřesňuje Kadlecová.

Nejefektivnějším řešením by v takovém případě mohlo být nalezení strategického partnera a prodej banky i se závazky vůči klientům. Pro klienty banky by to znamenalo jediné - výplata vkladů by "fyzicky" neproběhla, ale byly by převedeny do nové banky. Lidé by se pak mohli rozhodnout, zda je u nového finančního ústavu nechají, nebo si je převedou jinam.

Krach oficiálně vyhlásí centrální banka

Fakta Do FPV povinně přispívají samy banky, záložny a stavební spořitelny. Banky a družstevní záložny odvádí čtvrtletně příspěvek ve výši 0,04 procent z objemu pojištěných vkladů, stavební spořitelny ve výši 0,02 procenta.

FPV od svého vzniku (1995) vyplatil zhruba 300 tisícům klientů náhrady v hodnotě více než 25 miliard korun.

Výplaty se týkaly jedné družstevní záložny a 12 bank, které zkrachovaly v letech 1995 - 2003.

Naposledy FPV vyplácel klienty Vojenské družstevní záložny, která zkrachovala v květnu 2011. Náhrady dosáhly téměř 70 milionů korun. Zdroj: Fond pojištění vkladů

O vyhlášení platební neschopnosti banky, záložny či stavební spořitelny informuje ČNB prostřednictvím tiskové zprávy, v některých případech svolá i tiskovou konferenci. O krachu své banky se pochopitelně dozvíte i na webových stránkách FPV, případně samotné banky.

Ve chvíli, kdy se o krachu své banky dozvíte, nemá smysl do ní chodit, pro výplatu peněz bude uzavřena. A nepůjde vybrat ani peníze z bankomatů, ty budou totiž zablokovány. "Doporučujeme, aby si klienti v období, kdy Fond připravuje výplatu, zjistili co nejvíce praktických informací o organizaci výplat a pro jistotu si připravili čísla všech účtů, které měli v bance na své jméno vedeny," doporučuje Renáta Kadlecová.

Kdy a jaký finanční ústav pojištěné vklady vyplatí, pak zveřejní FPV i média. Výplata musí dle zákona začít do 20 pracovních dnů ode dne oznámení České národní banky o platební neschopnosti bankrotující banky. Náhradu vkladu si pak musíte vyzvednout nejpozději do tří let od data zahájení výplaty.

Jakmile budete znát banku, která bude náhrady vkladů vyplácet, stačí v době vyplácení navštívit s průkazem totožnosti její pobočku a domluvit se na způsobu, jakým chcete své peníze zpět. Nemusíte hledat smlouvy ani výpisy z účtů, vyplácející banka bude mít k dispozici všechny potřebné údaje o účtech, zůstatcích na nich a připsaných úrocích ke dni vyhlášení platební neschopnosti vaší banky.