Pád úrokových sazeb hypoték po drobném zaváhání opět pokračuje

Nejvyšší průměrné sazby zůstávají na jednoletých fixacích, které ale dosahují největšího rozpětí mezi bankami. "U jednoletých sazeb činí variační rozpětí 1,83 procent především proto, že některé banky nadále drží sazby těchto fixací výrazně výše než sazby pětiletých fixací," uvádí Josef Rajdl, vedoucí analytik společnosti Fincentrum, a dodává: "U pětiletých fixací došlo k dalšímu poklesu variačního rozpětí sazeb bank na hodnotu 0,53 procent."

Největší vliv na pokles úrokových sazeb měl pokles pětiletých fixací těsně následovaný poklesem tříletých. Nejvíce se přitom snížily právě úrokové sazby při tříletých fixacích, když meziměsíčně poklesly o 16 bazických bodů.

Počet i objem hypoték poskytnutých v dubnu oproti březnu poklesl. Banky poskytly 3 828 úvěrů v objemu 6,4 miliard korun, což znamená pokles téměř o 10 procent. Meziročně poklesl počet poskytnutých hypoték o 13,8 procenta a jejich objem dokonce o 15,3 procenta.

Kde lze ušetřit?

Hypotéka bez poplatku za schválení. Pro některé banky již standard, pro jiné akční záležitosti. Bez poplatku nyní nabízí hypotéky GE Money Bank pro klienty, kteří žádost podají do 30.června a smlouvu podepíší do

31. srpna. Wüstenrot hypoteční banka poskytuje 100% slevu na poplatku za vyřízení u hypoték na bydlení do 85 procent hodnoty nemovitosti s fixací na 5 let.

V neposlední řadě lze ušetřit na nesčetných úrokových slevách a akcích zaměřených na snížení úrokové sazby hypoték.

Hypoteční novinky

Hypoteční trh se opět začíná uvolňovat. Česká spořitelna je toho dokladem, když standardní hypoteční úvěr poskytuje až do 90 procent zástavní hodnoty nemovitosti.

Chcete českou hypotéku na koupi zahraniční nemovitosti? Ano, lze to. Alespoň legislativa to umožňuje. Jediným háčkem je chabá nabídka bank v této oblasti. Vlaštovkou zvěstující jaro může být Oberbank, která nabízí financování rakouských chalup.

Souhrn za duben 2010 Doba fixace úrokové sazby všechny fixace 1 rok 5 let Hypoindex 5,29 % 5,53 % 5,28 % Změna oproti minulému měsíci (b. p.) -12 6 -10 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 670 1 773 1 538 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 762 6 895 6 754 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 15 let (Kč) 8 061 8 186 8 054 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů 58 % 63 % 55 % Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů 24 % 22 % 24 % Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů 18 % 15 % 21 %

Fincentrum Hypoindex hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Volksbank CZ a Wüstenrot hypoteční banka.

Více si přečtěte na Hypoindex.cz.