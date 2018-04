Pád ze skály v zámoří přišel na miliony. Naštěstí se vešel do limitu

Životní pojistky se v Česku významně proměňují. Pojišťovny do nich vkládají zcela nové prvky, dříve nemyslitelné. Od...

Řádění bytových zlodějů narůstá. Každoročně vykradou tisíce domácností. Může se to stát i těm, kteří jsou velmi...

Životní pojišťovny kastují klienty podle způsobu života a tomu přizpůsobují nabídku

Mladí lidé by se měli pojistit především proti úrazům. Rodiny s dětmi by měly myslet hlavně na to, aby v případě smrti...