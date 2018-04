Neodolal a koupil tričko Lacoste za polovinu. Byl to však padělek

Na redakci se obrátil čtenář Ondřej, který má rád trička s našitým krokodýlem. Neodolal lákavé nabídce a přestože mu byla nízká cena podezřelá, Slevomatu jako zprostředkovateli věřil. Netušil, že si stejně jako dalších 700 zákazníků kupuje padělek.

Varování v diskusi ho neodradilo

První varování se objevilo už na Slevomatu v diskusi pod nabídkou voucherů. Lidé, kteří oblečení značky Lacoste znají, upozorňovali na odlišná značení velikostí. Prodejce Zoot však zákazníky v odpovědích přesvědčoval, že trika jsou originál, že mají od dodavatele z Francie potvrzení o pravosti zboží a značení upravili jen pro lepší srozumitelnost.

Přestože si Ondřej příspěvky lidí v diskusi přečetl, dva vouchery zakoupil. "Jakmile jsem trika rozbalil, bylo mi jasné, že to v pořádku není. Nakřivo našité cedulky, křivě ušité zapínání knoflíčků pod krkem, část límce špatně obšitá…," vypočítává Ondřej.

Trička odnesl do prodejny Lacoste v Praze v ulici Na Příkopě. Prodavač si je prohlédl a potvrdil Ondřejovo podezření, že to originál není a navíc mu udělal odborný posudek s razítkem pro případnou reklamaci (viz obrázek).

Lacoste: Originál v Česku na internetu nekoupíte

"Pan Ondřej nebyl jediný, kdo k nám s tričkem zakoupeným v Zootu přišel. Nejistých zákazníků bylo víc," říká Badr Afsahi, zástupce firmy Notos Com CZ, která je výhradním zástupcem značky Lacoste pro Českou republiku. Podle něj není možné originál zboží Lacoste koupit v Česku na internetu, ale pouze v kamenných prodejnách (buticích). Takže nejenom nízká cena, ale i možnost nákupu v českém e-shopu je známkou toho, že něco není v pořádku.

"S padělky Lacoste se bohužel setkáváme často, případy řešíme ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí a policií. Kdo nabízí zboží nejasného (neověřeného) původu, nejen že tím poškozuje dobré jméno značky Lacoste, ale hlavně klame zákazníka, který si zboží koupil v dobré víře, že si koupil originál za tuto cenu," dodává Badr Afsahi.

Navíc firma Lacoste podle jejího zástupce nikdy nedodává do obchodu zboží druhé kvality. To se totiž dozvěděl Ondřej na infolince Zootu, když vyjádřil své podezření, že jde o padělek. "Podle mých informací naše zákaznická podpora nic takového neříkala," brání své zaměstnance spolumajitel a zakladatel firmy Ladislav Trpák.

Zoot se brání: Máme potvrzení o pravosti

"Velká sleva automaticky neznamená sníženou kvalitu či neoriginalitu zboží, většinou se takhle vyprodávají starší kolekce. Konkrétně v případě triček Lacoste jsme od dodavatele z Francie obdrželi potvrzení o pravosti zboží. Neměli jsme důvod prohlášení nevěřit, protože prodejce dodává i do dalších evropských zemí a nákupních klubů v podstatně větších objemech, než do České republiky," hájí své konání majitel firmy, která se prodejem oblečení přes internet zabývá od poloviny loňského roku a dosud kromě triček značky Lacoste žádnou stížnost zákazníků nezaznamenala.

"V Čechách je obecně složité získat rychle stoprocentní ověření. Neexistuje institut znalců značkového oblečení. Nejlepší je samozřejmě obrátit se přímo na značku, kde ale vyjádření trvá obvykle v řádech měsíců," vysvětluje Ladislav Trpák.

Že by také naletěli? Podle Ondřeje příliš spoléhali na "papír" a trička předem ani neviděli. "I já, coby poučený laik, jsem na tričkách ihned poznal, že nejsou ve stejné kvalitě jako z obchodu Lacoste. Myslím, že obchod, který se specializuje na luxusní módu, by měl vady poznat," myslí si Ondřej.

ČOI: Byl to padělek

Kdo má pravdu? Zástupce značky, nebo prodejce s "potvrzením"? Do celého případu se vložila Česká obchodní inspekce. Už v prosinci totiž obdržela od několika nespokojených zákazníků podnět a poslala trička výrobci na prozkoumání.

"Posudky, o které jsme žádali ve Francii, potvrdily podezření, že se jednalo o padělky výrobků firmy Lacoste. O výši pokuty dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, rozhodne o ní ředitel inspektorátu, který tento případ řeší," uvádí mluvčí ČOI Miloslava Fléglová a dodává: "Zákon o ochraně spotřebitele umožňuje orgánu dozoru za užití nekalé obchodní praktiky, za niž se považuje mimo jiné také prodej padělků, uložit sankci až do výše pěti milionů korun. A to i opakovaně."

Slevomat: Svědomí máme čisté, nic jsme nezanedbali

"My jsme jen zprostředkovatel, chyboval Zoot. I nám tvrdili, že je zboží originál," vysvětluje majitel Slevomatu Tomáš Čupr. Z pohledu práva za kvalitu zboží skutečně ručí přímý dodavatel, v tomto případě firma Zoot.

"Z chyby jsme se poučili. V naší nové vlastní sekci Móda, nakupujeme zboží přímo od distributorů, tudíž máme jeho pravost plně pod kontrolou. Se společností Zoot spolupracujeme nadále, nenabízíme však už od nich módu," říká spolumajitel firmy Martin Korman. "Kromě této jedné akce jsou na firmu od zákazníků dobré reference, takže není důvod spolupráci radikálně ukončit," uvádí Tomáš Čupr.

"Podíl problémových nabídek je méně než jedno procento a s takovými partnery už spolupráci neopakujeme. Ale snažíme se dávat pozor i preventivně, osm z deseti partnerů odmítneme pro nedostatečnou kvalitu služeb ještě před uvedením nabídky," dodává Tomáš Čupr.

Zoot: Je to pro nás bolestivá zkušenost

"Kontrolní protokol ČOI nám byl předán v polovině března, na dokončení řízení ještě čekáme, ale už jsme smlouvu s dodavatelem triček označených neoprávněně chráněnou značkou Lacoste ukončili," říká Ladislav Trpák ze Zootu.

"Pro nás byla zkušenost s tričky Lacoste velmi bolestivá, s dodavatelem se chystáme soudit, ale na druhou stranu nás posunula v podnikání dál. Od nového roku se už zaměřujeme jen na přímou spolupráci se značkami," vysvětluje Trpák a dodává, že před každou spoluprací žádají o vzorky pro posouzení kvality, najali vlastního fotografa pro focení jak celých outfitů, tak detailů.

Několik měsíců čekal na omluvu. Marně

Přestože Ondřejovi už koncem roku nabízeli v Zootu vyřízení reklamace, odmítl. Chtěl totiž počkat, jak celé šetření dopadne. "A také jsem tajně doufal, že mě bude alespoň jedna ze zainteresovaných společností kontaktovat a omluví se mi. To se však nestalo," vysvětluje zklamaný Ondřej.

"Takhle to vypadá, že kdo se neozval sám, nosí falešné a nekvalitní triko Lacoste v domnění, že má originál," dodává Ondřej. "Zákazníkům, kteří se na nás obrátili, jsme samozřejmě obratem peníze vrátili. Těm, kteří nakoupili, jsme poslali e-mail s informací o incidentu," reaguje Tomáš Čupr. Ondřej však omluvný e-mail během čtyř měsíců čekání nedostal.

Nepřehlédněte Když si koupíte nějaké zboží či službu přes internet a nejste spokojeni: Co nejdříve se ozvěte přímo dodavateli.

Nenechte se odbýt.

Když máte podezření na podvod, obraťte se na ČOI.

Obchod musí vrátit peníze, když zboží vrátíte do 14 dnů bez udání důvodu, pak přichází na řadu klasická reklamace.

Peníze dostane zpět

Měsíce čekání přinesly Ondřejovi problém při jednoduché reklamaci a vrácení peněz. Na infolince Slevomatu mu vyřízení reklamace po tak dlouhé době zamítli. "Opravdu je mi líto, nicméně my jsme pouze zprostředkovatel slevy a v tuto chvíli je potřeba vše řešit se společností Zoot. Je opravdu důležité nás kontaktovat nejpozději tři dny po využití kupónu, případně doručení zboží, abychom mohli reklamaci uplatnit," stálo v e-mailu. Slevomat jako jediný slevový server totiž nabízí takzvanou Garanci spokojenosti, což znamená, že i když vlastně nemusí, vrátí vám peníze. Ale jen, když se ozvete včas.

Poté, co redakce požádala Slevomat o vyjádření, slíbila společnost, že Ondřejovi peníze vrátí. Ale, i kdyby se to nestalo, Ondřej o peníze nepřijde. I když i prodejce již má "vracecí" období za sebou (garantuje vrátit peníze do 30 dnů od nákupu), musí podle advokáta Tomáše Pelikána peníze vyplatit zpět. Reklamace je oprávněná, a o peníze tedy Ondřej nepřijde. Čas strávený vyšetřováním mu ovšem nikdo neuhradí.

