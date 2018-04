Padělání platebních karet se rozmáhá

"Fungovalo to tak, že číšník v jedné restauraci přijímal od zákazníků karty k placení a na kopírovacím zařízení je sjížděl a nahrával na jiné nosiče. Gang pak vybíral peníze ve směnárnách a při běžných nákupech," řekl Michal Ihnát ze speciálního týmu kriminalistů. Pachatelé podle něj spolupracovali také se skupinou kapsářů, kteří jim prodávali kradené karty.



Padělky platebních kart dnes představují pro účty klientů v bankách největší riziko. Gangům umožňují ukrást více peněz než při zneužití kradené karty, jejíž využití je limitované pouze do doby, než ji banka zablokuje. Odhalit padělky je přitom složitější.

S rozšířením padělků karet zároveň narůstají i škody. Zatímco loni vyšetřil za první pololetí specializovaný tým kriminalistů 17 případů se škodou 707 tisíc korun, za stejné období letošního roku to bylo 11 případů se škodou přibližně o půl milionu vyšší. "Škody jsou navíc určitě vyšší, protože o řadě případů se nedovídáme," říkají shodně šéf speciálního týmu kriminalistů podplukovník František Trojan a nadporučík Michal Ihnát.

V poslední době se objevilo pár desítek případů, kdy byly účty klientů vykradeny pomocí okopírovaných karet. Šlo o první případ v Česku?

Ihnát: Ne, první ne, ale největší co do rozsahu. Kopírování je největším současným problémem. Člověk totiž kartu neztratil, údajně ani nepůjčil, ale z jeho účtu jsou peníze vybírané a pachatelé znají i PIN.

Jak se pachatelé dostávají k PIN? Případ z Polska byl takový, že měli instalovanou kameru na zářivce nad bankomatem...

Ihnát: Máme informace, že kopírování, které proběhlo v Praze, se stalo i v Maďarsku, Polsku a Německu. Tady jsme ale žádnou kameru nezjistili.

Mohli ji pachatelé stihnout odnést?

Ihnát: K tomuto konkrétnímu případu by nebylo vhodné říkat více.

Kopírovaly se karty na více místech?

Ihnát: Ne, na jednom.

Banky klientům radí, aby si bankomat prohlédli, jestli tam neuvidí "něco cizího". Může podle vás vůbec laik poznat, že na bankomatu, či u něj, je zařízení ke kopírování karet?

Trojan: Myslím, že si toho laik nevšimne.

Ihnát: Na druhou stranu byl tu případ tzv. libanonské smyčky. Pachatelé do prostoru pro vložení karty vlepili takový černý obdélníček a zevnitř byla páska, která zamezila vstupu karty, ale karta se zpět nevrátila. Kdyby byl klient všímavý, tak by tohle zpozoroval. Ale myslím, že mnoho šancí, jak zjistit kopírování, nemá.

Jaké jsou vůbec nejčastější případy zneužívání kart?

Trojan: Někdo najde či ukradne kartu, vybere na ni peníze nebo v obchodě zboží. Takové případy přetrvávají dodnes. Nicméně i skupiny, které se touto trestnou činností zabývají, vylepšují své metody. Hlavním trendem v současné době je padělání kart. Buď výrobou falešných či kopírováním. Karty se kopírují buď na čisté bílé plasty s magnetickým proužkem, nebo na ztracené či ukradené karty.

Kdy došlo ke změně trendu směrem ke kopírování karet?

Ihnát: K přelomu došlo v loňském roce. Tehdy se nám podařilo zadržet rozsáhlou skupinu cizinců, kteří zde dlouhodobě zneužívali karty. Hierarchie gangu byla následující. Někdo skupoval od kapsářů platební karty. Buď rovnou s doklady, nebo někdo jiný doklady vyrobil. Pak se najali lidé různých národností, kteří chodili po vytipovaných obchodech a karty zneužívali. To fungovalo několik let. Loni se podařilo skupinu rozkrýt a zajistit. Banky tvrdí, že od té doby se zneužívání kradených kart snížilo. Kapsáři je sice stále kradou, ale z informačních zdrojů máme poznatky, že mají problémy s jejich udáním. Poptávka po nich klesla právě díky loňské akci.

Kolik lidí jste z gangu zajistili?

Ihnát: Třináct. Podstatné je, že právě u této skupiny bylo prokázáno kopírování kart. Fungovalo to tak, že číšník v jedné restauraci přijímal od zákazníků karty k placení a na kopírovacím zařízení je sjížděl a nahrával na jiné nosiče. Gang poté prováděl výběry ve směnárnách a běžné nákupy. Když jsme to tehdy zveřejnili, tak bankovní specialisté v médiích popřeli, že něco takového je možné. Pamatuji si větu, když jeden tvrdil, že si nedovede představit to složité zařízení, kterým by bylo možné karty kopírovat. V současnosti tedy ubylo zneužití kradených kart, ale bohužel se začaly rozšiřovat padělky.

Jak je možné zneužít kartu k výběrům peněz, když podvodník nezná PIN?

Ihnát: Vybírají hotovost na přepážkách, nebo v obchodech nakupují zboží. Tam stačí kladná autorizace a napodobený podpis. Když obchodník či přepážkový pracovník žádá průkaz totožnosti, mají většinou připravené padělané doklady. Není to složité a hlavním zájmem obchodníka je prodat zboží.

Kapsáři karty gangům prodávají?

Ihnát: Cena karty se odvíjela podle toho, jak byla čerstvá. Protože s gangem kapsáři spolupracovali, nedovolili si říci, že karta je stará půl hodiny, člen gangu šel do obchodu a tam už byla zablokovaná. To by kapsář udělal dvakrát a pak by mu asi lidé s gangu vysvětlili, že takhle ne. Takže cena karty se odvíjela od toho, jaký byl časový rozdíl mezi krádeží a předáním.

Je obtížné prokázat spojení obchodníka s gangem podvodníků?

Trojan: Ve většině případů to obtížné je, ale jsou takové, kdy se to podařilo. Samozřejmě prodavač mnoho neriskuje. Kartu ověří, a když dostane autorizační kód, prodá zboží a zákazník odchází. Pokud později přijde policie, tak když chce, tak si vzpomene, jak vypadal, když ne, tak si nevzpomene. A když při placení dostane kód k zadržení karty, tak mu řekne, aby odešel. Policii pak může tvrdit, že mu pachatel kartu vytrhl nebo ji prostě v žádném případě nechtěl nechat na místě.

Jak je trestáno zneužívání karet?

Už samo držení cizí karty je trestný čin s horní sazbou až dva roky. A když se karta použije, přidává se k tomu trestný čin podvodu. To je v případech, kdy je karta pravá. U padělku či kopírovaných karet jsou sazby jako při padělání peněz či šeků a tam jsou sazby podstatně vyšší.

Větší škody jsou ze zneužitých kart nebo z padělku a kopií?

Ihnát: Logicky z padělku a kopírovaných kart. Zneužitá pravá karta totiž funguje jen omezenou dobu do zablokování, kdežto padělky či kopie do doby, než se na ně přijde. Do té doby se dá spáchat velká škoda.

Jak se o zneužití kart dovídáte?

Ihnát: Buď od poškozených klientů, nebo od bank. Avšak banky jsou vázané bankovním tajemstvím, takže od nich není mnoho informací, na jejichž základě se podávají trestní oznámení. Ve skutečnosti těch případů zneužití je daleko více, než o kterých se dovíme.

Jaké jsou jiné případy zneužití karet?

Ihnát: Někdo chodí k bankomatům a vyčkává, až si přijde vybrat starší paní. Jakmile vloží kartu a zadá PIN, tak v tu chvíli k ní přistoupí a představí se jako pracovník banky či technik, který doplňuje bankomat. Obstoupí ženu a stoupne si ke klávesnici s tím, že jí vyndá kartu. Žena dostane kartu zpět a opodál čeká, až provede kontrolu. Jenže když si pak jde peníze vyzvednout, zjistí, že limit pro daný den má už vyčerpaný.

Co s tím dělá policie?

Šetříme to, ale jsou to nahodilé případy a není možné hlídat 24 hodin všechny bankomaty. Banky to vědí a každopádně tu chybí kamerové zabezpečení bankomatů.

Kolik je obětí tohoto pachatele?

Řádově třicet až čtyřicet.