Padělek sem, padělek tam, všude, kam se podívám

Není však třeba viníky hledat jen v tak dalekých krajích. Útok v podobě kopírování přichází často i z domácího hřiště. „Lidí, kteří vědí, co to opravdu znamená motor tuning a posouvají vývoj tohoto oboru nějak vpřed, je jen pár a dali by se spočítat na prstech jedné ruky, ti ostatní jen parazitují na našich nápadech, které kopírují,“ tvrdí Tomáš Mück, automobilový konstruktér a dlouholetý automobilový závodník, který podniká v oblasti úprav motorů. „Tady na Moravě je jedna firma, která od nás kopíruje všechno – s nadsázkou říkáme, že jsme jejich bezplatné vývojové středisko,“ říká s neskrývanou ironií v hlase.

Některé firmy se zkoušejí pod tlakem levných padělků poohlížet po jiném produktu, jiné se snaží bránit. Tři úspěšné české firmy – Kofola, Blata a Hamé – se spojily v boji proti plagiátorství. Nekvalitní napodobeniny kofoly jsou k dostání v českých supermarketech i hospodách. Společnost Hamé investovala do reklamy na paštiku Májka desítky milionů korun, ale z věhlasu značky těží i konkurence. Firmě Blata, jejíž výrobky kopírují ve velkém Číňané, už docházejí peníze na právníky. „Společnost Hamé ročně vynakládá významné finanční částky na podporu svých obchodních značek a registrovaných ochranných známek a právě díky tomu dosáhla úspěchu nejen na českém, ale i na řadě zahraničních trhů. Proto nás existence plagiátů a napodobování našich obchodních známek velice znepokojuje a budeme proti nim bojovat. Kromě finačních ztrát naší firmy jde o zásadní klamání spotřebitelů a tak by na tento problém mělo být nahlíženo,“ říká Marcela Mitáčková, ředitelka marketingu společnosti Hamé.

„Pro naši společnost znamenaly plagiáty jen v loňském roce ztrátu 22 milionů korun. Kromě vysoké finanční ztráty plagiátoři poškozují jméno značky na tuzemském i zahraničním trhu a také ohrožují spotřebitele. Některé napodobeniny našich výrobků byly na základě odborné expertízy označeny za životu nebezpečné. Při výrobě napodobenin není totiž vůbec brán ohled na normy, které musí výrobky v EU standardně splňovat,“ doplňuje Lukáš Vašíček z právního oddělení společnosti Blata. „Kofola se jako velmi oblíbený nápoj setkává se snahou o napodobování různým způsobem dlouhou dobu. Jen od roku 2001 byla ochrana práv značky Kofola předmětem šesti soudních sporů. Ve většině ukončených sporů byla naše společnost úspěšná. Žalovaní výrobci museli okamžitě ukončit využívání ochranné známky a v některých případech zaplatit i náhradu škody. I v budoucnu budeme proti výrobcům plagiátů postupovat velmi tvrdě,” říká za Kofolu její právní zástupce Eugen Záthurecký.

Postižené firmy se obracejí i na stát, který by je měl podle jejich mínění v jejich boji proti padělatelům zaštítit. Podle Vašíčka je legislativní ošetření ochranných známek v Česku a EU relativně dostatečné, pokulhává však jejich využívání v praxi. „Mechanismy nejsou špatné, ale je třeba je aktivovat. Reakce ČR a Evropské unie na tisíciprocentní nárůst plagiátů za několik posledních let je nedostatečná,“ míní.

