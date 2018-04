Padesátníci: nečekejte na výpověď

Ivaně Strakové je čtyřiapadesát let. Ve frontě na úřadu práce si připadá nepatřičně. Po více než dvaceti letech, kdy byla zaměstnaná v malé textilní dílně, zůstala bez práce. „Že firma jednou zkrachuje, jsme mohli předpokládat všichni,“ říká. „Dostávali jsme zaplaceno s čím dál větším zpožděním, nikdo ale radši nemyslel na den, kdy se to opravdu stane.“ To byla chyba. Do důchodu má Ivana Straková ještě daleko, ani na předčasný ještě nemá nárok. Ve svém věku však bude novou práci hledat obtížněji než její mladší kolegové. „U zaměstnavatelů je zde bariéra, někdy až diskriminace. Neradi přijímají starší lidi do pracovního poměru. Čím je člověk starší, tím hůře shání zaměstnání,“ potvrzuje socioložka Jiřina Šiklová.

Pročítejte si inzeráty

Pokud si všimnete, že se vašemu zaměstnavateli nedaří, mezi odběrateli klesá zájem o jeho výrobky či služby a on obtížně shání peníze na mzdy, nečekejte na další vývoj a začněte jednat. „Samostatně a aktivně hledejte novou práci ještě dřív, než obdržíte výpověď. Čekat do poslední chvíle se většinou nevyplácí,“ říká Petra Nebesová, vedoucí pražské Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Upozorňuje na to, že tyto snahy můžete vyvíjet, aniž byste museli svého dosavadního zaměstnavatele opouštět.

„Průběžně si pročítejte inzeráty, vyzkoušejte si několik výběrových řízení, popřípadě zvažte přihlášení do rekvalifikačních kurzů,“ doporučuje Nebesová. I když výpověď nakonec nepřijde a vy na svém původním místě zůstanete, zorientujete se na trhu práce, vyzkoušíte si své možnosti a získáte tak náskok, pokud by se stejná hrozba v budoucnu vrátila.

Zůstanou ti aktivní

Neruší-li se celá firma, ale v plánu je jen částečné propouštění, můžete zvolit také jinou strategii. Přestože už nejste nejmladší, nemusíte to být nutně vy, kdo ve firmě skončí. Záleží na vašem pracovním nasazení, dobrovolné aktivitě i zájmu o celou firmu a její budoucnost. „Je dobré mít i zpětnou vazbu od nadřízených, pokud možno od nich chtít alespoň pravidelné slovní hodnocení vaší práce,“ říká konzultantka Helena Hájková ze společnosti Personální servis. Sami navrhujte zlepšení práce a dávejte tak najevo, že vám na ní záleží.

Kdo podcení přípravu nebo o zaměstnání přijde nečekaně, může se dostat do velmi nepříjemné situace. „Nezaměstnanost není jen problém ekonomický, ale i psychický. Vyvolává pocit vyřazenosti, zbytečnosti, nevděku. Stane-li se to ve vyšším věku, je to ještě horší, protože přizpůsobivost člověka je nižší než v mládí,“ podotýká Jiřina Šiklová.

Předstírání není řešení

Mnoho lidí cítí, že celý život odváděli poctivou práci, a svou situaci vnímají jako příkoří a ponížení.

Pracovníci Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy se setkávají i s případy, kdy nezaměstnaný i před svými nejbližšími předstírá, že každé ráno odchází do práce. Přetvářka bývá obtížnější ve chvíli, kdy rodina očekává pravidelnou výplatu. „Rizikem pak je postupné zadlužování u kamarádů či peněžních ústavů. Při déle trvající nezaměstnanosti pak můžeme pozorovat ztrátu zájmu o to, hledat jakoukoliv novou práci, opouštění starých koníčků, uzavírání se do sebe,“ popisuje Petra Nebesová.

Pomůže pravidelný režim

I když se nezaměstnanost povleče dlouhé měsíce, snažte se krizi vyhnout nepřetržitou aktivitou. Velmi nebezpečná je ztráta pravidelného denního režimu. „Zachovávejte svoje zájmové i intelektuální aktivity i dobu, kdy je vykonáváte. Nejlépe v rytmu, jako byste byli zaměstnáni,“ radí Jiřina Šiklová. Zůstaňte v kontaktu s přáteli, kteří s vámi koníčky provozovali.

„Další možností je dobrovolná práce pro druhé, sousedská výpomoc, pečovatelská služba a samozřejmě i sledování oboru, ve kterém jste pracovali,“ doplňuje Šiklová. Doporučuje zapojit se do rekvalifikačního kurzu, i kdyby právě nebyla velká naděje, že vám pomůže. Váš mozek zůstane aktivní, prospěje to psychické kondici a zabrání vašemu vyřazení ze společenského života. Je lépe vzít dočasně i nekvalifikovanou práci než ve smutku nečinně vzpomínat na minulou kariéru.

Jak čelit hrozbám: když hrozí výpověď

1. Zkoušejte, zda máte šanci na trhu práce, choďte na pohovory

2. Vytipujte si konkrétní práci, vzdělávejte se v oboru

3. Ve stávajícím zaměstnání buďte aktivní, projevujte zájem o firmu

Když přijde výpověď

1. Hledejte nové místo každý den všemi způsoby

2. Účastněte se rekvalifikací, dočasně berte i méně kvalifikovanou práci

3. Věnujte se koníčkům, práci pro druhé, dobročinné činnosti