Padesátníky prostě nebereme

Ve věkové kategorii nad padesát let je podle statistik vysoké procento nezaměstnaných. A navíc jde o nezaměstnanost dlouhodobou. Firmám se starší zaměstnanci jeví jako neperspektivní. Váhají investovat do jejich vzdělávání při přechodu na nové technologie nebo výrobní programy. Kalkulují i s tím, že s jejich odchodem ušetří na platech, protože mladšímu nástupci přiznají nižší odměnu.



Jak omlouváme výpověď starším



Při propouštění bývají právě "-sátníci" mnohdy na řadě jako první i proto, že nejsou chápáni jako sociální případy. Mají většinou už odrostlé děti, které jim mohou pomoci. Anebo mohou jít do předčasného důchodu. Dostat výpověď není nikdy příjemná situace. A u starších lidí je zvlášť deprimující i pro toho, kdo ji dává - pro zaměstnavatele.

Personalista Martin Kořínek z Brna konstatuje, že výpověď se dlouholetým pracovníkům dává velmi obtížně. "Nikdy nevím, jak budou reagovat, a je pro mě těžké zdůvodňovat ukončení práce člověku, kterého znám léta a který by mohl být mým tátou." Argumentace výpovědí vychází z toho, že s věkem dochází k opotřebování fyzických a psychických sil. To však nemusí znamenat i snížení pracovního výkonu. Například ve světě vědy jsou vynálezci, kteří to podstatné objevili do třiceti let a pak už své objevy jen rozvíjeli. Na jiné čekala Nobelova cena až v seniorském věku.



Nepospíchejte do důchodu



Zatímco čtyřicátníci suverénně prohlašují, že po nároku na důchod nebudou pracovat "ani den", padesátníci se vyjadřují opatrněji. A šedesátníci považují za dobrý každý den, který můžou ještě odpracovat. A třeba mnozí podnikatelé důchod vůbec neuznávají - pracují, dokud jim stačí síly.