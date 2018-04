Paní ředitelko? Umřela bych smíchy!

Její firma English Just for You (Angličtina přesně pro tebe) inspirovala několik britských investorů k založení společnosti World of Just for You (Svět přesně pro tebe). Ta firmu Martiny Wojtylové koupila a mladá studentka se stala výkonnou ředitelkou celého podniku, tedy jeho druhou nejvyšší manažerkou.

Čím se nová společnost s ústředím v Londýně zabývá?

„Pro naše klienty a jejich zaměstnance či obchodní partnery připravujeme různé akce, jako jsou party, představování nových výrobků, golfové a tenisové turnaje, narozeninové oslavy, a samozřejmě nadále výuku jazyků,“ popisuje Martina Wojtylová. S britskými investory se potkala přímo ve škole – jeden z nich byl jejím učitelem na Anglo-americké univerzitě v Praze a vedoucím její diplomové práce.

Vše musí být na míru

Poskytovat služby „na tělo“ zákazníkovi je právě tím, co firmu, která nabízí i finanční a právní poradenství, drží pohromadě. „Mou největší chybou bylo, když jsem se pokoušela rozjet nový projekt, který byl masovější a nebyl už tak úplně na míru. Hned zkrachoval,“ přiznává Martina Wojtylová.

Mladá manažerka má pod sebou několik desítek lidí; počet lektorů, tlumočníků, průvodců a poradců se však v průběhu sezony mění. Přiznává, že svůj nízký věk a malé zkušenosti považuje při šéfování za nevýhodu. „Je ale pravda, že si k sobě vybírám hlavně mladé lidi.“

Jejím hlavním kritériem při výběru však není věk. „Je to pro mě tak trochu pocitová záležitost. Nejdůležitější je, aby měl uchazeč nějaký náboj, jiskru, chuť pracovat,“ říká Martina Wojtylová. Mrzí ji, že v Praze takových zájemců o práci moc není. „Je tady nízká nezaměstnanost a lidé vědí, že do druhého dne mohou mít jinou práci.“

Právě to jí současně usnadňuje propouštění zaměstnanců. „Když jsem měla poprvé někoho propustit, bylo to hrozné, připravovala jsem se dnem i nocí.“ Netají, že se při výběru lidí poměrně často splete. „Zatím mi to ale tolerují, asi pro moje mládí,“ směje se.

Při propouštění zaměstnanců se snaží, aby si sami uvědomili, že do týmu nezapadli a nepracovali tak, jak by měli. „Pokud naopak někdo náboj a jiskru má, snažím se ho udržet zuby nehty a starám se o něj, aby měl všechno, co potřebuje.“

Martina Wojtylová říká, že své spolupracovníky nevnímá jako podřízené, ale jako kolegy. Není to jen fráze? „Není. V pražské kanceláři si všichni tykáme, máme k sobě i věkově blízko. Myslím si, že tykání je naprostý základ. Kdyby mi někdo říkal paní ředitelko, tak bych asi umřela smíchy.“

Manažerka připouští, že ji brzy někdo přeroste. „Chci, aby zaměstnanci věděli, že se mohou rozvíjet, a neměli stále na očích staré struktury,“ vysvětluje další důvod, proč se nenechá oslovovat názvem funkce. V blízké době by ráda zakotvila v londýnském ústředí či ve vlastní pobočce ve Skotsku. Výhledově plánuje založit rodinu a vrátit se znovu do Česka.

Místo nahoře

Martina Wojtylová

Narozena: 9. února 1982 v Českém Těšíně

Vzdělání: Společenské vědy a politologie na Anglo-American College, mezinárodní certifikát lektorů angličtiny

Cesta vzhůru: Zkušenosti sbírala jako lektorka angličtiny. Založila vlastní výukovou firmu, kterou koupila britská společnost World of Just for You. V ní je od roku 2006 výkonnou ředitelkou.