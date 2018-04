Papírové dvacetikoruny končí, ale neutrácejte je. Mají vyšší hodnotu

Historie novodobé české papírové dvacetikoruny je poměrně krátká. ČNB ji vpustila mezi lidi 20. dubna 1994 a pak ji inovovala 2. února 1996. Nejvíce jich kolovalo o rok později, 13. ledna 1997. Tehdy bylo v oběhu 43,6 milionů kusů papírových dvacetikorun.

Papírová dvacka ale šla na dračku. Není divu, že jedna bankovka přežila kolování rok až rok a půl. Emise nových je nákladná, a tak emisní banka vydala poslední v roce 1996. Papír byl nahrazen zlatavou třináctihrannou mincí. V posledních letech se papírová dvacka stala spíše vzácností.

Přestože je možné papírovými dvacetikorunami platit do 31. srpna 2008 a ještě rok poté je budou měnit všechny banky za platná platidla (a ČNB bude s výměnou pokračovat dalších následujících pět let do roku 2014), utratit nebo vyměnit za nové se je nevyplatí. Důvod je patrný i z vyjádření Pavla Řežábka, vrchního ředitele a člena bankovní rady ČNB: "Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je, že bankovky v hodnotě 20 Kč přestaly plnit funkci oběživa."

Jakou funkci tedy dvacetikoruny plní? Sběratelskou. Na numismatických trzích za nepoškozenou bankovku dostanete i přes 100 Kč*. Utratíte-li ji v obchodě, získáte zboží či služby v pětinové ceně.

Papírovou dvacetikorunu potká stejný osud, jaký dříve zažila papírová desetikoruna. Historií jsou již i desetníky a dvacetníky, které chybí především vášnivým mariášníkům. A očekává se také brzký odchod padesátníků do věčných lovišť v numismatických katalozích.

* Cena závisí na konkrétní emisi a stavu bankovky. Např. na serveru Numismatika.com pořídíte různé varianty emise dvacetikorun z roku 1994 za 125 Kč až 195 Kč.

