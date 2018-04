Čím banky hýčkají klienty, aby spláceli hypotéku právě u nich

Jak reagují banky na stále rostoucí zájem o hypotéky? O klienty se doslova perou snižováním sazeb a další výhodami. Ale neplatí to jen při hledání nových zájemců. Stejnou péči věnují i stávajícím klientům a snaží se nenechat je utéci při refinancování.

Při refinancování se nevyplatí hledět jen na nabízenou úrokovou sazbu, ale i na to, jaké další služby či úlevy nová banka dovolí. Proces refinancování není tak jednoduchý, jak by se na první pohled dalo předpokládat, protože kromě úrokové sazby musíte hlídat i parametry a služby kolem, stejně tak jako případné nové poplatky. A v neposlední řadě pak dodržet dané termíny, tedy zejména dokdy je potřeba původní hypotéku doplatit. Všechny tyto proměnné je často složité hlídat, a může se proto vyplatit pomoc hypotečního specialisty.

Toto jsou parametry, které je potřeba při refinancování sledovat:

1. Doba čerpání až 24 měsíců

Co to obnáší? Na hypoteční boom reagují banky mimo jiné tím, že umožňují vyřídit hypotéku již několik měsíců před koncem fixace. Jedná se o tzv. dobu čerpání, tedy počet měsíců před ukončením fixace, kdy banky umožní vyřídit hypotéku. U některých je to až 24 měsíců. Pokud vám tedy končí fixace například v létě 2018, je u některých bank nyní možné vyřídit si novou hypotéku za stávajících atraktivních nabídek.

2. Dokládání příjmu jen při změně

Všechny banky navíc umožňují refinancovat za určitých podmínek bez dokladování příjmu. Tedy pokud se od poslední úpravy rodinná situace nezměnila. To znamená žádný sňatek či rozvod, rodina se nerozrostla o další dítě, nevzala si nový úvěr nebo nedošlo k turbulentním pracovním změnám. Základem je také čistý registr úvěrů, čili žádná splátka po její splatnosti. Hlavním parametrem pak je minimální počet zaplacených anuitních splátek na stávající hypotéce.

3. Navýšení hypotéky bez dokládání příjmu? Jde to!

Některé banky také lákají klienty na navýšení hypotéky v době refixace. Další peníze nabídnou, aniž by bylo třeba dokládat svůj příjem. Jde o další vstřícný krok za bezproblémové splácení a šanci, jak si dobře splácejícího klienta udržet.

4. Vyšší měsíční splátka, aniž ukážete výplatnici

Banky se dívají i na výši nové měsíční splátky. Pokud například aktuálně platíte měsíčně 5 000 korun, tak v některých bankách můžete mít novou splátku i 6 000 korun a stále nemusíte dokládat příjem. V praxi to znamená, že si klient může půjčit další peníze například na rekonstrukci, čímž se může zvýšit splátka.

5. Dva úvěry na jednu nemovitost

Občas se stane, že potřebujete spojit více úvěrů do jedné hypotéky, nejčastěji hypotéku a úvěr ze stavebního spoření. Ale máte jen jednu zástavu a termíny na doplacení se u vašich úvěrů liší. Také v tomto případě si umějí některé banky se situací poradit a umožní rozložit čerpání peněz v čase. To znamená, že na první hypotéku banka poskytne peníze například nyní v srpnu a na doplacení druhé třeba až v listopadu.

Srovnání parametrů refinancování bez dokládání příjmu dle jednotlivých bank:

Česká spořitelna

Doba čerpání: 12 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy

Nedokládání příjmu: 34 splátek

Rozdílné fixace: ne

Možné účelové navýšení: nelze

Maximální nová měsíční splátka: jednonásobek původní splátky

Equa bank

Doba čerpání: 12 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy

Nedokládání příjmu: 24 splátek

Rozdílné fixace: ne

Možné účelové navýšení: do původní výše refinancovaného úvěru

Maximální nová měsíční splátka: neřeší

ExpoBank

Doba čerpání: 6 měsíců od podpisu smlouvy

Nedokládání příjmu: 8 splátek

Rozdílné fixace: ano, individuálně

Možné účelové navýšení: do původní výše refinancovaného úvěru

Maximální nová měsíční splátka: 1,2násobek původní splátky

Hypoteční banka

Doba čerpání: 12 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy

Nedokládání příjmu: 12 splátek

Rozdílné fixace: ano, individuálně

Možné účelové navýšení: o 99,9 % z aktuálního zůstatku původního úvěru a účelově na bydlení

Maximální nová měsíční splátka: jednonásobek původní splátky + 500 Kč

Komerční banka

Doba čerpání: 12 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy

Nedokládání příjmu: 12 splátek a zároveň 34 měsíců od podpisu smlouvy

Rozdílné fixace: ne

Možné účelové navýšení: nelze

Maximální nová měsíční splátka: jednonásobek původní splátky

Moneta Bank

Doba čerpání: 12 měsíců od schválení úvěru

Nedokládání příjmu: 11 splátek

Rozdílné fixace: ano, individuálně

Možné účelové navýšení: nelze

Maximální nová měsíční splátka: 1,2násobek původní splátky

Raiffeisenbank

Doba čerpání: 6 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy

Nedokládání příjmu: 8 splátek

Rozdílné fixace: ne

Možné účelové navýšení: o 99,9 % z aktuálního zůstatku původního úvěru a účelově na bydlení

Maximální nová měsíční splátka: 1,2násobek původní splátky

Sberbank

Doba čerpání: 12 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy

Nedokládání příjmu: 22 splátek

Rozdílné fixace: ano – max. 12 měsíců od sebe

Možné účelové navýšení: o 99,9 % z aktuálního zůstatku původního úvěru a účelově na bydlení

Maximální nová měsíční splátka: 1,1násobek původní splátky

UniCredit bank

Doba čerpání: 12 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy

Nedokládání příjmu: 24 splátek a zároveň 32 měsíců v době čerpání

Rozdílné fixace: ano - data refixací musí být max. 6 měsíců od sebe

Možné účelové navýšení: nelze

Maximální nová měsíční splátka: 1,05násobek původní splátky

Wüstenrot