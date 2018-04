Pardubický kraj

Petr Vítek z odboru správy majetku ve Svitavách k tomu říká: "Bytové projekty realizujeme, protože není nikdo, například nezisková bytová družstva, kdo by byl schopen stavět tak, aby to bylo pro občany přijatelné finančně. Bohužel se tímto město stává menším či větším stavebním podnikem, což asi není vlastním úkolem samosprávy." Přesto, že je to obtížné, do výstavby pro občany se pustili v Chrudimi, Svitavách a Pardubicích.

název Pardubice, Dukla

typ výstavby: byty od 35 do 125 m2.

počet bytů/domů: 22

cena za metr čtvereční: od 23 0000

cena: 3+kk s balkonem a garáží za 2 149 000 korun

datum dokončení: jaro 2005

prodává: IP stav





název Chrudim, Rozhledna, Stromovka

typ výstavby: družstevní a nájemní byty od 27 do 68 m2

počet bytů/domů: lokalita Rozhledna 26 bytů, dosud neobsazeno 9, lokalita Stromovka 60 bytů, výběr nájemníků se bude provádět

cena za metr čtvereční: 18 000 korun u družstevních bytů, výše nájemného dosud nebyla stanovena

cena: 1+kk za 486 000 korun

datum dokončení: červenec 2005

staví: město Chrudim