Partners For Life Planning, a. s.

Hodnocení Petra Syrového



Plán, který přeložila firma 3, mi připadá, že je to podklad pro další diskusi. Chybí zde jasné doporučení, co má klient udělat. Je zde porovnání několika variant, nad kterými se bude dále diskutovat.



V oblasti zajištění plán doporučuje životní pojištění s pojistnou částkou 700 000 Kč. Protože se jedná o svobodného člověka bez dětí, je toto pojištění zbytečné. Riziko invalidity je kryto správně. U financování bydlení plán porovnává různé finanční ústavy a porovnává klasickou anuitní splátku hypotéky s kombinací hypotéka + investiční životní pojištění. U tohoto porovnání se dopouští hrubé chyby, kdy porovnává "celkově zaplacenou částku“. Opomíjí tak časovou hodnotu peněz. Jako by 1 000 Kč dnes mělo stejnou hodnotu jako 1 000 Kč za 20 let. Plán neřeší cíle vybavení bytu a financování auta. Doporučuje ale uložit peníze do likvidní rezervy a podle potřeby čerpat. Cíle by se pravděpodobně řešily tímto způsobem, nedá se ale vyčíst přímo z plánu, byla by třeba konzultace s poradcem.