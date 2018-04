Pastelky nebo kloubní preparát. Stavební spořitelny cílí na děti a seniory

U tří stavebních spořitelen rodiče dětí nezaplatí za uzavření stavebního spoření ani korunu, ušetří tak jeden a půl až tři tisíce korun.

Pro děti smlouva zdarma

Jako první začala s nabídkou smlouvy zdarma Wűstenrot. Již v polovině března přišla s novým produktem Wűstenrot KAMARÁD+ cíleným na mladé klienty do 18 let věku. Pro velký úspěch akci prodloužila do konce listopadu. Smlouvu uzavírají rodiče dětí na cílovou částku 300 tisíc korun a ušetří tak tři tisícovky.

Ještě do 30. září mají rodiče možnost uzavřít smlouvu svým dětem zdarma u Modré Pyramidy. Ovšem spořitelna má dvě podmínky, děti musí mít v rodném listě jako rok narození 2009 nebo 2010. Druhou podmínkou je výše cílové částky 150 tisíc korun. Pak ušetříte 1 500 korun.

Výhodnou nabídkou chce řady svých klientů o nejmenší liščata rozšířit také Českomoravská stavební spořitelna. Pokud svým dětem nejpozději v den jejich prvních narozenin uzavřete prvotní smlouvu na 300 tisíc korun, ušetříte celé tři tisíce. Akce Lišky končí 30. září.

Pro mladé do 18 let má Liška ještě jednu časově omezenou akci. Pokud si uzavřou svou první smlouvu v období od 1. července do 30. září, ušetří na poplatku 50 procent, až 1 500 korun.

Snadnější start do života

Pokud byste raději než po slevě sáhli po dárku, můžete zvolit nabídku Raiffeisen stavební spořitelny. Ta pro rodiče školáků prvního stupně (děti narozené v letech 2000 až 2005), kteří jim uzavřou smlouvu na

200 tisíc korun, připravila na období od 1. června do 31. srpna akci s mottem Snadnější start do života. Nové klienty kompletně vybaví školními potřebami od společnosti Koh-i-noor Hardmuth.

Školní balíček zahrnuje například pastelky, vodovky, tempery, voskovky, pravítko, soupravu misek na vodu, skicák, barevnou gumu, soupravu štětců, barevné papíry a další pomůcky.

Ovšem jaká to bude úspora pro rodiče, nám stavební spořitelna odmítla sdělit.

Senioři 2010

Stavební spořitelna České spořitelny nešla s davem a své potenciální klienty hledá na opačné straně než konkurence. Zaměřila se totiž na seniory, lidi starší 60 let. Svou náborovou akci nazvala Senioři 2010.

Pokud splňujete daná věková kritéria a uzavřete smlouvu o stavebním spoření do konce srpna, dostanete od Buřinky dárek. Kloubní preparát Proenzi. Vaše cílová částka musí být minimálně ve výši 100 tisíc korun.

Snížené úrokové sazby a úvěry zdarma

Druhou oblastí, kde se spořitelny sešly se svými akčními nabídkami, jsou úvěry. Buřinka pro své klienty do 19. září prodloužila akci, kdy poskytuje zvýhodněné překlenovací úvěry Hypo Trend s desetiprocentní akontací. "Díky úrokovému zvýhodnění o 0,25 procent může klient získat překlenovací úvěr Hypo Trend s úrokovou sazbou již od 4,60 procenta ročně," upřesňuje Zdenka Blechová ze SSČS.

Buřinka má pro klienty ještě jednu úvěrovou akci. Od 1. července do 19. září nabízí klientům vyřízení překlenovacího úvěru Hypo Trend bez úhrady za uzavření úvěrové smlouvy. Zdarma ho budou mít klienti, kteří budou splácet úvěr z účtu vedeného u České spořitelny.

Také Liška v letním období snížila úrokové sazby překlenovacích úvěrů Kredit Standard, Topkredit, Topkredit plus a Tophypo o 0,4 procenta. Tuto nabídku mohou využít zájemci o úvěr, pokud svou žádost doručí v období od 7. července do 31. srpna.

S platností od 10. června snížila úrokovou sazbu všech typů Hypoúvěrů o 0,2 procenta i Modrá pyramida.