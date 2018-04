Patria Off-Line?

Patria Finance začala budovat svůj finanční portál s jasným cílem přitáhnout na zajímavé informace klientskou základnu, které pak budou nabídnuty služby obchodování s cennými papíry, které Patrii pokryjí vysoké náklady na provoz internetových stránek. Neustálé odkládání spuštění brokerských služeb, manažerské vakuum po odchodu Vladimíra Kreidla, opadnutí internetové eufórie a změna akcionářské struktury jistě tvoří zajímavou základnu pro různé spekulace.

Poprvé byl záměr Patrie nabídnout drobným klientům obchodování s cennými papíry na českém, americkém a některých evropských trzích přes Internet pompézně prezentován vloni v dubnu na konferenci Prague Internet World. Prezentaci také doprovázelo oznámení o spuštění tehdy unikátního zpravodajství Reuters, od kterého si Patria slibovala do podzimu zdvojnásobit návštěvnost. Obchodování s cennými papíry mělo být nabídnuto v květnu až červnu. V létě se termín přesunul na podzim a poté pak na únor 2001. A pořád nic. Doslechli jsme se, že se služba, pokud vůbec, možná spustí letos na podzim.

Za hlavní impuls pro uvedení internetových brokerských služeb se dá považovat snaha Patrie uvést společnost nabízející tyto služby na akciový trh formou veřejné emise akcií – IPO. Proto také byla založena dceřiná společnost Patria Online, do které se soustředily internetové aktivity Patrie. Zatímco rok 2000 se jevil jako vhodný pro nabídnutí obchodování s cennými papíry přes Internet, nyní je již situace jiná. Akcie internetových firem, včetně těch nabízejících obchodování s cennými papíry, výrazně spadly.

Relativní vývoj cen akcií internetových brokerů.

Zdroj: Yahoo.com

Propadly se také objemy obchodů, od nichž se odvozují příjmy brokerských firem. Navíc již na českém trhu panuje poměrně dobře zavedená konkurence (Fio, Online Investor či Bohm and partner) a další, o poznání silnější se chystá na trh vstoupit. Jedná se o aktivity Erste Bank a Bank Austria Creditanstalt, s nimiž je možné se seznámit již dnes na adresách www.ecetra.com a www.caibon.cz. Poplatky za obchodování jsou díky vysoké konkurenci také pod neustálým tlakem.

Vývoj poplatků za obchodování s akciemi.

Zdroj: The Economist a Xolia.com

Ve světle těchto okolností by tedy nebylo žádným překvapením, kdyby se nový vlastník Patrie, belgická KBC vlastnící ČSOB, rozhodl od projektu ustoupit. Poměrně dlouhé manažerské vakuum po odchodu Vladimíra Kreidla přidává této domněnce na věrohodnosti.

Automaticky se vkrádá otázka, jak by upuštění od internetového brokerského projektu mohlo ovlivnit samotný portál www.patria.cz, jehož provoz musí být především díky drahému zpravodajství od agentury Reuters a významné marketingové podpoře nákladný. KBC by portál rozhodně zavřít neměla. Má velmi dobrou prestiž a vybudoval si solidní klientskou základnu. Spíše se dá očekávat, že se pozmění jeho struktura a role, kterou nyní hraje. Protože patří do významné české bankovní skupiny kolem ČSOB, těžko lze předpokládat, že se přemění v plnohodnotný portál o osobních financích poskytující podrobné informace o konkurenčních produktech, nemluvě o prodeji finančních produktů mimo skupinu ČSOB.

ČSOB patrně využije návštěvnosti portálu a kvality jeho klientů k nabídce vlastních produktů, především těch, které budou využívat internet. Zároveň na něj asi bude odkazovat i své stávající klienty, pro něž může po určitých úpravách sloužit jako privátní extranet obsahující bohaté informace z finančních trhů šitých na míru. ČSOB má šanci na základně Patrie vybudovat nejlepší bankovní web v České republice.

Co si myslíte vy o budoucnosti Patria Online. Myslíte si, že si i nadále zachová svou dobrou úroveň především pro drobné investory?

Fincentrum.cz je v některých oblastech v konkurenční pozici vůči serveru Patria.cz.