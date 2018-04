Patria snížila doporučení na Komerční banku

Podle agentury Reuters dnes Patria Finance snížila své doporučení na akcie Komerční banky z "akumulovat" na "držet", a to poté, co překročily cílovou cenu 985 Kč. Patria dále odhaduje, že banka vykáže za rok 2000 ztrátu 1,06 mld. Kč, ale tento by mělo její hospodaření skončit čistým ziskem 4.25 mld. Kč