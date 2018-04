Nechtěli se zdržovat s firemní hotovostí, tak vymysleli systém s kartou

Důvod byl jednoduchý, sami neměli rádi, když je zaměstnavatelé nutili používat vlastní peníze pro firemní účely a také, když museli neustále chodit do účtárny pro hotovost. "A samozřejmě, nikdy se nám nechtělo dělat vyúčtování, ať už v excelu nebo jiném programu, kam jsme všechno museli psát ručně. A vlastně hlavně proto, abychom už s tím neměli starosti," vysvětluje původní myšlenku pro vznik start-upového projektu Patrik Tjokorda. Původně se pohyboval v zábavním průmyslu, nyní řídí společnost Expensa a s kolegou Michalem Divišem vymýšlí nové produkty.

Patrik Tjokorda Narodil se v roce 1977 na severní Moravě, jeho otec je Indonézan, matka Češka.

Studoval ekonomii na vysoké škole v Ostravě, po prvním semestru odešel, protože ho to nebavilo.

V roce 2003 absolvoval v Praze The Open University, Management, BA.

V letech 2006 až 2008 studoval dálkově MBA na Warwick Business School v Anglii.

1999 až 2001 pracoval v hudebním nakladatelství Universal Music Group,

2001 až 2007 pomáhal stavět multikina Village Cinemas.

V roce 2008 založil společnost Meloun Credit.

V roce 2012 se stal spolumajitelem společnosti Expensa.

V lednu 2014 získala Expensa ocenění Commercial Product 2013 společnosti MasterCard Europe za nejlepší produkt určený firemním klientům.

Je ženatý, má ročního syna.

Jaké byly vaše podnikatelské začátky?

V roce 2008 jsme s kamarádem získali investici z USA a založili jsme společnost Meloun Credit, která poskytovala firmám předplacené karty se systémem na jejich správu. Byli jsme jedni z prvních, kdo to v Česku zaváděl, a přestože něco podobného v Americe fungovalo, u nás se to příliš nechytlo. Asi to bylo moc brzy. A když pak začaly nastupovat nové technologie, tak jsme náš systém přesunuli z karet na mobilní aplikace. Je tak možné zaplatit rovnou z telefonu do telefonu. Firma funguje dodnes.

Ale karet jste se nevzdali?

Když už jsme trochu pronikli do kartového byznysu, přemýšleli jsme, co ještě vylepšit a napadlo nás spojit firemní karty a zároveň firemní účetnictví v jeden produkt, a tak vznikla společnost Expensa. Tady to ale bylo o dost složitější, protože šlo o bankovní produkt.

Proč zrovna Expensa?

To je jednoduché, název vznikl z anglického "expense" (výdaj). Chtěli jsme, aby to bylo slovo krátké, aby se dalo skloňovat a dobře vyslovit.

Kolik vás na to bylo?

Na úplném začátku jsme byli dva, já a Michal Diviš, který dělal léta v několika bankách a měl s kartami a jejich fungováním velké zkušenosti. Produkt jsme vyvíjeli společně, Michal se staral o technickou stránku, já jsem dělal produktovou logiku, a protože jsem spíš markeťák, staral jsem se o obchod. Já bez něj moc nedám a on zase beze mě. Takže perfektní spojení.

Je někde něco podobného?

Začínali jsme úplně od nuly. Jsou společnosti, které nabízejí firemní karty, jsou takové, které mají dobrý software, ale pokud vím, tak to nikdo nemá takhle propojené s aktuálními daty. V tom spojení je naše unikum.

Co si pod tím mám představit?

Tak vezměte si, že jste firma a chcete mít pod kontrolou opravdu všechny výdaje, tedy i ty, které se neřeší fakturami. Jako jsou například nákupy občerstvení, doprava, cestovné a různé další výdaje, které jsou takzvaně na drobnou pokladnu.

Například?

Běžná situace je taková, že než zaměstnanec odjede na služební cestu, přijde za šéfem, že potřebuje x tisíc. Ten žádost vyplní, schválí, pošle do účtárny. A pracovník pak zajde do pokladny, tam třeba nemají hotovost, musejí pro peníze do banky, tak si pro ně jde znovu a další kolotoč nastane po návratu. Vše musí podrobně vyúčtovat, odevzdat doklady, pak to zase někdo musí zanést do firemního účetnictví ... Šílený proces.

A my dáme firmě pro každého zaměstnance debetní embosovanou platební kartu, kterou můžete platit kdekoli či vybírat z bankomatů doma i v cizině. Karta je navázána na účet, který si bude firma sama spravovat. Kartu bude zaměstnanci nabíjet, povolovat či zamítat útratu. A navíc si náš software rozumí s téměř každým firemním účetnictvím, a protože tam vidíte okamžitě položku po položce, tak hned víte, kolik utrácíte, třeba za taxíky. Jednoduchá analytika, nic složitého. Je to rychlejší, levnější a bezpečnější.

Vy můžete jen tak vydat platební kartu, když nejste banka?

Postavili jsme vlastně takovou malinkou banku, ale bankovní licenci nemáme. Tu máme zprostředkovanou od Euronetu, což je jedna z největších firem na světě, která poskytuje bankám zpracování transakcí. Pro Českou národní banku je vydavatelem Euronet. A my děláme vše kolem, takže všechny bezpečnostní standardy musíme splňovat stejně, jako kdybychom byli bankou. To je jedna z těch těžších věcí. Musíme splnit spoustu předpisů nejen ČNB, ale i FCA (Financial Conduct Authority), což je regulátor finančního trhu ve Velké Británii, kde má Euronet domicil. Takže naši klienti musí třeba podepisovat i takové dokumenty, jaké se u nás nevidí, jako třeba prohlášení proti praní špinavých peněz...

Klientům to problémy nedělá?

Ne, zatím jsem se s tím nesetkal. Oni jsou od bank zvyklí podepisovat stohy papírů, takže tohle jim nevadí.

Co vaše služby stojí?

Moc ne, ceník máme na webu. Za jeden účet je to měsíčně 130 korun, máme dvě karty, ta levnější stojí 30 korun měsíčně a ta dražší 90, ale je na ní zároveň kvalitní cestovní pojištění pro celou rodinu. A za výběr z bankomatu je poplatek 30 korun doma i v cizině.

To není zrovna málo.

On ten firemní segment je trochu jiný než retail. Ve srovnání s tím, kolik firma ušetří, je to cena zanedbatelná, když si uvědomíte, že je to platba za celou on-line službu.

Poplatek za výběr z bankomatu mít musíme, protože nemáme vlastní síť bankomatů. Ale asi bude brzy nižší, protože karetní asociace zlevnila mezibankovní poplatky. My na výběru nevyděláváme nic, proto si můžeme dovolit účtovat i za výběr v zahraničí jen 30 korun a kurzový přepočet máme pouze podle MasterCardu bez další přirážky. Takže už jeden výběr z bankomatu v cizině oproti běžné bance vlastně pokryje náklad na celý účet. A výhodou našeho účtu je také to, že se platí pouze za používání. Čili když jste třeba na dovolené a v měsíci kartu nepoužijete, neplatíte ani korunu.

Kdo ten systém může využít?

Naše primární zaměření je SME segment, čili firmy s 50 až 250 zaměstnanci. Ale systém je udělaný i pro menší firmy. Máme i takové, které budou mít třeba pět karet. Využít to mohou všichni běžní zaměstnanci, jako jsou třeba obchodní zástupci, technici, servismani, asistentky, dopravci, hodně se pracuje s hotovostí také ve stavebnictví.

Vaše firma funguje něco přes rok, jaké máte zatím výsledky?

Rozjíždí se to dobře, z oslovených firem máme asi 50procentní úspěšnost. Potenciál je v každém segmentu. Spravujeme už kolem dvou tisíc karet a firmy počítáme na desítky.

Nedávno jste se dočkali prvního velkého ocenění. Co to pro vás znamená?

Hrozně moc. Jednak je to potvrzení toho, že jsme šli správnou cestou a v tak malém týmu a s menšími investicemi jsme v Čechách schopni vymyslet bankovní produkt. Bylo to velké překvapení nejenom pro nás, ale i pro banky. Viděli jsme, jak jejich zástupcům při vyhlášení doslova spadla čelist. Je to poprvé v historii, kdy to ocenění nedostala typická banka, ale menší finanční instituce.

Co bylo pro vás největší překážkou?

To první nebyla ani tak překážka, jako spíš věc, kterou jsme nečekali. A to, že je ČNB dost specifická, něco reguluje jinak než ostatní instituce regulující finanční trhy v Evropě. A druhou vlastně zažíváme pořád. Hledáme do týmu kvalitní lidi, a to není úplně jednoduché. Lidé si zvykli rozesílat životopisy na všechny strany a když pak někomu zavoláme zpátky, ani neví odkud vlastně voláme. To je věc, která by se neměla stávat. Stojíme o kvalitní lidi, kteří u nás vydrží. Snažíme se tým rozvíjet, nebojíme se, že nás všichni přerostou. Vybrat lidi, kteří se umí sami motivovat, v tom je právě ta těžkost.

Stalo se vám také, že jste vybrali špatně?

Ano, stalo se nám to teď nedávno. Ona to totiž není jen otázka znalostí, to, co potřebují, se mohou naučit, ale primární je přístup. Jak jsou schopni pracovat v týmu. Takhle jsme se museli rozloučit už s několika lidmi. Ale teď to vypadá, že základ máme postavený dobře.

Kolik vás teď ve firmě vlastně je?

To je dobrá otázka, my teď zrovna nabíráme nové kolegy, takže já vlastně ani přesně nevím... šest, sedm, zítra přijde další, to je osm. Základní funkce máme obsazené, ale část toho, co jsme měli outsourcované, třeba vývoj, si bereme do stavu. Nabíráme další programátory, do konce února by nás mělo být deset. Snažíme se najímat "barevný" tým. Jediný, kdo je původně z banky, je Michal Diviš, druhý Martin Prunner přišel z karetní společnosti American Express. Chceme tým s co nejrůznějšími zkušenostmi ze všech možných oborů. Teď jsme třeba přijali do marketingu vozíčkáře, je to zpěvák ze skupiny The Tap Tap.

Co chystáte dál?

Připravujeme například dokončení bezpapírového konceptu, digitalizaci účtenek. Účtenku vyfotím, opatřím elektronickým podpisem a uložím. Chystáme také vylepšenou knihu jízd, zatím ji lze vyplnit ručně. Chtěli bychom zautomatizovat všechno, co je zautomatizovatelné. Lidem se snažíme uvolnit ruce na jinou práci, aby dělali to, co mají a nemuseli se zabývat vyúčtováním. A těch příležitostí je spousta, třeba přidání zaměstnaneckých benefitů na kartu, nebo využití naší karty místo CCS karty. Zkrátka, aby místo více karet mohl zaměstnanec používat jen jednu. Chtěli bychom se postupně prosadit jak v zemích východoevropského regionu, tak i na západ od nás. I tam totiž obdobný produkt chybí.

Nebojíte se, že by váš nápad někdo okopíroval? Třeba nějaká velká banka.

Tak stát se to samozřejmě může. Ale z velkých bank strach nemáme, tam totiž všechno moc dlouho trvá, takže si nemyslím, že by zrovna tohle pro ně bylo zajímavé.