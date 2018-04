Patříte k vítězům, nebo k poraženým své kariéry?

Cítí nedostatek kontroly nad během vlastního života. Připadá jim, že opakují stále tytéž chyby. A v naší společnosti, nedávno ještě vážně nemocné rovnostářstvím a jen zvolna se uzdravující, přisuzují úspěch druhých příčinám výhradně nečestným.

Nečestných cest k závratné finanční kariéře jsme v uplynulých letech zaznamenali nemálo. Jsou v médiích více vidět - a proto se může zdát, že takové cesty k úspěchu v práci jsou cestami výhradními. Podívejme se spolu na ty, kteří uspívají více v tichosti, bez senzací, bez skandálů, bez velké medializace. Není jich málo - a jejich cestu není nemožné napodobit.

Tiší vítězové života na rozdíl od skeptických poraženců znají meze svých možností. Dávají si takové cíle, které jsou schopni splnit. Jejich pracovní a životní strategií není být spokojen pouze s tím nejlepším výsledkem a ničím jiným. Vědí, že nerealistická snaha po tom nejlepším vede k zablokování aktivity a snahy. Vědí, že to vede k tak velkému množství náročných cílů v tolika oblastech, že člověk pak bezradně tápe a neví, kde vlastně začít. Že poraženec jeden rébus s námahou vyřeší - a zatím se mu dva jiné rozsypou, protože prostě všemu čas a energii věnovat nemůže.

Ne že by vítězové života měli jen malé cíle. Oni však vědí, že i ten největší cíl se dá rozložit do etap. A že splnění každé etapy, byť nevelké, je důvod k pohodě, k malé vnější a hlavně vnitřní oslavě, k pozastavení se, k ohlédnutí, k nabrání sil do další etapy.

Dáváte si, přátelé, realistické cíle? Vážíte při jejich stanovování nejen příležitosti, ale i hrozby dnešního světa práce? Berete v potaz, že vaše síly mohou být čas od času umenšeny vašimi slabostmi? Vzpomeňte si na SWOT analýzu, o které jsme psali nedávno.

A pamatujte: Cesta i k těm nejnáročnějším cílům je řetězcem střídajících se vypětí a uvolnění. Střídání fází, kdy celou svou bytostí a energií bojujete o svůj cíl, a fází, kdy v relaxovaném stavu nic není vašim myšlenkám vzdálenější než snaha o cíl. Jděte za svými cíli tak, jak tepe vaše srdce - tlak a uvolnění, tlak a uvolnění...