Paušál, nebo účtování skutečných nákladů? Porovnejte obě možnosti

Kadeřnice: vyplatí se použít paušál

Práce kadeřnice patří v živnostenském zákoně k řemeslným živnostem, už od roku 2009 má nárok odečítat si výdajový paušál ve výši 80 procent. A to je hodně. Na první pohled to vypadá, že není co řešit a vykazovat skutečné náklady nemá smysl. Potvrdila to i kadeřnice Iveta z Prahy, která si dříve vedla peněžní deník, pečlivě schovávala všechny účtenky a potom přesto platila účetní, aby jí daňové přiznání správně vyplnila, protože vykazovala skutečné náklady. Od loňska je pro ni výhodnější paušál.

Její průměrný měsíční příjem je okolo 36 tisíc korun, přesně 440 tisíc korun za rok. Skutečné náklady nedosahují ani 180 tisíc korun.

Využívá totiž takzvaný pronájem křesla, to znamená, že platí majitelce salonu pevně smluvenou částku každý měsíc a nemusí se již starat o peníze za energie, nájem, vodu, prádelnu a podobně.

Kadeřnice: paušál vs. účtování Příjmy a výdaje:

Příjem za rok: 440 tisíc korun

Skutečné výdaje za rok: 174 tisíc korun

– pronájem křesla 92 400 korun

– telefon 9 600 korun

– šampony, barvy, laky,

nůžky, hřebeny, fény... 72 tisíc korun Paušál 80 procent:

výdaje 352 tisíc korun

daň z příjmů 0 korun

sociální pojištění 20 636 korun

zdravotní pojištění 19 212 korun

zbude jí čistého

po odečtení výdajů 226 152 korun Při vykazování skutečných nákladů:

výdaje 174 tisíc korun

daň z příjmů 15 060 korun

sociální pojištění 38 836 korun

zdravotní pojištění 19 212 korun

zbude jí čistého

po odečtení výdajů 192 892 korun

"Jednoduchým výpočtem pak zjistí, že na paušálu vydělá přes 33 tisíc korun za rok, daň z příjmu nebude platit žádnou, čekají ji jen platby na zdravotní a sociální pojištění. V peněžence jí tak každý měsíc zůstane víc o 2 772 korun," říká Lenka Řechková z daňové kanceláře Rechka & Tomko.

Jiné by to bylo v případě, kdyby Iveta měla vlastní provozovnu. Pak by její skutečné náklady byly daleko vyšší a podle toho, jestli by pracovala sama, či by se o kadeřnictví s někým dělila, by se ve výdajích přiblížila možnému paušálu.

Pojišťovací agent: vyplatí se skutečné náklady

Práce pojišťovacího agenta patří k těm činnostem, kterým se změnila výše paušálu. Zatímco za rok 2009 si mohli lidé, kteří si vydělávali činností podle zvláštních předpisů, odečítat paušál ve výši 60 procent, za rok 2010 mohou uplatnit jen 40 procent.

Jako příklad jsme vybrali agenta, který měl loni průměrný měsíční příjem 40 tisíc korun. Porovnali jsme jeho skutečné náklady a spočítali mu, zdali se mu vyplatí v daňovém přiznání odečítat skutečné výdaje, nebo paušál. Vzali jsme v úvahu i platby na zdravotní a sociální pojistné. Skutečné výdaje v sobě zahrnují položku na auto, které si podnikatelé mohou odečítat ve výši pět tisíc korun za měsíc, aniž by vedli knihu jízd. Ve skutečnosti projezdí měsíčně jen tři tisíce korun. O ty je pak v obou případech jeho čistý příjem vyšší.

"Podle čísel by se tentokrát vyplatilo uplatňovat skutečné náklady, rozdíl je 12 423 korun," komentuje Lenka Řechková.