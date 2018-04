Paušály v novém roce: velké změny?

P aušál Eurotel



Stejně jako ostatní dva další mobilní operátoři upravil Eurotel své ceníky o 17 procent směrem nahoru. Ceny bez daně z přidané hodnoty zůstaly stejné - k nim už se však nepřipočítává pouze pětiprocentní daň z přidané hodnoty, ale nově dvaadvacet procent.

Nejlevnější paušál Eurotel Relax tak nově stojí 237,90 koruny místo loňských 204,75 koruny. Jak již bylo řečeno, základní poplatek bez daně se nezměnil - 195 korun. Pro uživatele, který měsíčně využije 30 volných minut a 30 volných esemesek, to znamená o 33 korun za jeden měsíc víc. Za rok se už však tato suma rozroste na téměř 400 korun.



Sedmnáctiprocentní skok se daleko více projeví u dražších programů - například za Eurotel Optimum Plus zaplatí zákazník 1165,10 koruny oproti 1002,75 koruny. To představuje za měsíc rozdíl 162 korun, za rok skoro 2000 korun.



Zdražení se na faktuře projeví nejen v pevné měsíční platbě, ale i v cenách hovorného. Minuta hovoru ve špičce na Eurotel stojí s programem Relax Plus 5,86 koruny, zatímco dříve to bylo 5,04 koruny. Stejný posun zaznamenaly i poplatky za textové zprávy - nyní přijde jedna na 3,05 koruny, což je o padesát haléřů více.

Vlna zdražování se nevyhnula ani datovým službám - to znamená například připojení k internetu. Program Eurotel DATA Nonstop, který umožňuje neomezený přístup na internet za paušál, stojí pro vybrané tarify 999 korun bez daně. S pětiprocentní daní do konce roku 2003 tedy zákazník platil 1049 korun. S vyšší DPH je to však 1219 korun. Pro ty klienty, kteří si službu zřídí do konce ledna, a pro stávající uživatele této služby však Eurotel nabízí tento tarif za zvýhodněnou cenu 792 korun i s daní. Toto snížení je platné do 30. června 2004.

Nové ceny paušálních programů Eurotelu Relax Relax Plus Optimum Optimum Plus Business 200 Business 300 měsíční poplatek 237,90 311,10 677,10 1165,10 2067,90 2555,90 volné minuty 30 30 60 120 200 300 volné SMS 30 30 20 20 30 50 volání pevná linka – špička/mimo špičku 12,08/3,29 12,08/7,32 8,05/4,76 8,42/4,76 5,86/4,88 4,88/4,88 Eurotel - špička/mimo špičku 12,08/3,29 5,86/3,29 6,59/3,66 4,03/3,29 3,66/3,29 3,29/3,29 T-Mobile - špička/mimo špičku 12,08/8,05 12,08/8,05 8,05/5,86 8,42/5,86 5,86/4,88 4,88/4,88 Oskar - špička/mimo špičku 12,08/8,05 12,08/8,05 8,05/5,86 8,42/5,86 5,86/4,88 4,88/4,88 hlasová schránka 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 SMS 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 MMS 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50

Poznámka: ceny jsou uvedeny v korunách, Relax a Relax Plus - špička ve všední dny 8,00-16,00 hodin; tarify Optimum, Optimum Plus, všechny programy Business mají špičku ve všední dny od 8,00 do 20,00 hodin; zdroj: Eurotel

Eurotel - partnerské programy Eurotel Tandem A Eurotel Tandem B Eurotel Tandem C měsíční poplatek – – – volné minuty 0 0 0 volné SMS 0 0 0 volání pevná linka – špička/mimo špičku 7,32/6,10 7,32/6,10 7,32/6,10 Eurotel - špička/mimo špičku 6,10/3,66 6,10/3,66 6,10/3,66 uvnitř skupiny Tandem - špička/mimo špičku 4,58/2,75 3,97/2,38 3,05/1,83 T-Mobile - špička/mimo špičku 7,32/6,10 7,32/6,10 7,32/6,10 Oskar - špička/mimo špičku 7,32/6,10 7,32/6,10 7,32/6,10 hlasová schránka 3,05 3,05 3,05 SMS 2,44 2,44 2,44 MMS 9,50 9,50 9,50 Poznámka: Eurotel Tandem A - jsou možné 2 SIM karty, možno čerpat u tarifů Relax, Relax Plus a Individual ; Eurotel Tandem B - jsou možné 3 SIM karty, možno čerpat u tarifů Optimum, Optimum Plus; Eurotel Tandem C - jsou možné 3 SIM karty, možno čerpat u tarifů Business 200, Business 300, Business 600; ceny jsou uvedeny v korunách; zdroj: Eurotel



P aušál Oskar Ani zákazníci Oskara se vyšším cenám nevyhnou. Dobrou zprávou však pro ně může být, že nejmladší mobilní operátor zvýšil ceny jen o nárůst DPH a nevyužil šanci ke zdražení svých služeb.



Z Oskarových tarifů nové generace tak nejlevnější program - Řekni mi - vyjde na 305 korun, do konce roku to bylo 262,50 koruny, tedy o necelou padesátikorunu méně. Naopak nejdražší tarif Nezavěšuj podražil o 170 korun - z 1050 na 1220 korun. Kdo byl tedy schopen se měsíčně vejít do paušální platby, zaplatí měsíčně o padesát až 170 korun více.



Protože u paušálních programů nabízí Oskar jen volné minuty, ale ne SMS, bude si muset klient připlatit o něco více i na volné esemesky. Zatímco ještě v prosinci stálo 100 volných textovek 84 korun, od ledna už 97,60 koruny.

Nové ceny paušálních programů – Oskar Odepiš* Řekni mi Povídej Nezavěšuj Mezi námi* měsíční poplatek 12,20 305,00 732,00 1220,00 671 volné minuty 40 50 150 300 300 volné SMS 0 0 0 0 0 volání pevná linka - celý den 12,20 6,10 5,49 4,88 6,10 Eurotel - celý den 12,20 6,10 5,49 4,88 6,10 T-Mobile - celý den 12,20 6,10 5,49 4,88 6,10 Oskar - celý den 7,32 4,88 4,27 3,66 3,66 hlasová schránka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma SMS - vlastní síť/cizí síť 0,43/1,83 1,22/1,22 1,22/1,22 1,22/1,22 0,61/1,83 MMS 11,59 11,59 11,59 11,59 11,59



Poznámka: *volné minuty lze vybrat pouze při volání v rámci sítě Oskar; zdroj: Oskar

Kromě paušálních plateb však vzrostly poplatky za uskutečněné hovory i textové zprávy. S tarifem Řekni mi lze volat na Oskara za 4,88 koruny za minutu, dříve to bylo 4,20 koruny. Esemeska podražila o 17 haléřů - z 1,05 na 1,22 koruny.



I uživatelé dalších Oskarových paušálních programů musí počítat s vyšším účtem za telefon. V případě tarifu Odepiš to však nemusí být velký zásah pro peněženku. Ten, kdo dokáže plně využít 40 volných minut pro volání v rámci vlastní sítě, zaplatí měsíčně paušál 12,20 koruny místo dosavadních 10,50 koruny. Za poslání textové zprávy si pak Oskar řekne o 43 haléřů místo dosavadních 37 haléřů.



Ten, kdo využívá mobilní telefon nejen k volání či psaní textových zpráv, ale například i k připojení k internetu, bude muset také sáhnout hlouběji do kapsy. Program pro datové služby GPRS Standard byl nabízen za měsíční pevnou platbu 210 korun, kvůli zvýšení DPH už nyní stojí 244 korun. Kromě toho se zvýšila cena i za přenesená data - jeden kilobajt stál před daňovou reformou 0,026 koruny, dnes 0,031 koruny.



P aušály T-Mobile



Plus sedmnáct procent, tak se dá ve zkratce charakterizovat změna cen u paušálů T-Mobile. Podobně jako konkurence se základní ceny jednotlivých tarifů nezměnily, narostly pouze o zvýšenou daň z přidané hodnoty. Tak například u tarifu 20 start zaplatí nyní zákazník paušál místo 157,50 koruny měsíčně 183 korun. Hovorné do vlastní sítě podražilo ze 4,20 koruny na 4,90, za esemesku zaplatí zákazník místo 1,79 koruny 2,07 koruny.



Kdo nechce zdražení akceptovat, měl by zvážit, jak ušetřit. Jednou z možností je přechod na tarify HIT. Díky nim se výrazně zlevní hovorné i posílání SMS. Konkrétní úspora se dá ukázat například u Tarifu 80. U něj stojí minuta volání do vlastní sítě 3,10, s variantou HIT jen 2,40 a na pevnou linku 6,70 koruny, respektive 5,40 koruny.



Tarif HIT je možné objednat, pokud zákazník prodlouží účastnickou smlouvu na dva roky. Aktivační poplatek je nyní pouze 120,80 korun, jeho běžná cena je 608,80 korun. Při aktivaci tarifního zvýhodnění T-Mobile HIT nelze zakoupit dotovaný telefon.



Majitelům některých předplacených karet snížil T-Mobile také cenu volání na pevnou linku, a to jak ve špičce, tak i mimo ni. U karty Twist Extra stála minuta hovoru ve špičce sedm korun, nyní 4,50 koruny, mimo špičku dokonce tři koruny.

Nové ceny paušálních programů T-Mobile Tarif 20 Start Tarif 80 Tarif 200 Tarif 400 Tarif 20+20 Tarif Student měsíční poplatek 183 549 1098 1952 305 232 volné minuty 20 80 200 400 20+20 50 volné SMS 30 do sítě T-Mobile volání pevná linka – špička/mimo špičku 7,93/7,93 6,71/6,71 5,49/5,49 3,66/3,66 3,05/1,59 4,27/2,32 Eurotel - špička/mimo špičku 7,93/7,93 6,71/6,71 5,49/5,49 3,66/3,66 5,49/5,49 5,49/5,49 T-Mobile - špička/mimo špičku 4,88/4,88 3,05/3,05 3,05/3,05 3,05/3,05 4,27/4,27 4,27/2,32 Oskar - špička/mimo špičku 7,93/7,93 6,71/6,71 5,49/5,49 3,66/3,66 5,49/5,49 5,49/5,49 hlasová schránka 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 SMS 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 1,22 MMS 10 10 10 10 10 10

T-Mobile- programy HIT 20 start + HIT Tarif 80+HIT Tarif 200+ HIT Tarif 400+HIT měsíční poplatek 183 549 1098 1952 volné minuty 20 80 200 400 volné SMS volání pevná linka – špička/mimo špičku 6,34/6,34 5,37/5,37 4,39/4,39 3,05/3,05 Eurotel - špička/mimo špičku 6,34/6,34 5,37/5,37 4,39/4,39 3,05/3,05 T-Mobile - špička/mimo špičku 3,90/3,90 2,44/2,44 2,44/2,44 2,44/2,44 Oskar - špička/mimo špičku 6,34/6,34 5,37/5,37 4,39/4,39 3,05/3,05 hlasová schránka 1,22 1,22 1,22 1,22 SMS 1,22 1,22 1,22 1,22 MMS 10 10 10 10