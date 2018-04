Pauza v práci? Až po šesti hodinách

"Pro přestávku v práci platí, že jde o dobu odpočinku zaměstnance, která se nezapočítává do pracovní doby a nenáleží mu za ni mzda," upřesňuje právník Petr Hůrka. V případě práce, která nemůže být přerušena, musí být zaměstnanci zajištěna přiměřená doba na jídlo a oddech i bez opuštění pracoviště.

"V tomto případě se pak tato doba započítává do pracovní doby. To znamená, že za ni naleží mzda," říká právník Libor Hůla. Přestávka, která se do pracovní doby započítává a je placená, se nazývá bezpečnostní. Své uplatnění má například při řízení motorových vozidel, zvedání břemen.

Během bezpečnostní přestávky si má zaměstnanec odpočinout od činnosti jednotvárně a jednostranně zatěžující organismus. Nejde tedy o odpočinek od práce, protože může vykonávat jiné činnosti (řidič dálkové dopravy zkontroluje technický stav vozidla, či provede údržbu a podobně).



P řestávka na jídlo a oddech





1. Přestávka na jídlo a oddech trvá 30 minut. Zaměstnanec má na ni nárok nejpozději po šesti hodinách nepřetržité práce. Zaměstnavateli však nebrání nic v tom, aby přestávku poskytl zaměstnancům dříve nebo ji rozdělil na dva patnáctiminutové úseky. Pokud zaměstnanec pracuje na šestihodinový úvazek, není zaměstnavatel povinen přestávku v práci poskytnout.



2. Zaměstnavatel musí poskytnout přestávku v práci mladistvému zaměstnanci (zaměstnanec mladší po čtyřech a půl hodiny nepřetržitého výkonu práce.



3. Zaměstnavatel má povinnost přestávku poskytnout a zaměstnanec ji podle zákona musí čerpat. Má na ni totiž právo a tohoto práva se nemůže zříkat (právní úkon, kterým se zaměstnanec vzdává svých práv, je neplatný). Přestávku nelze poskytnout na začátku ani na konci pracovní doby.



4.Pokud práce nemůže být přerušena, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu zajištěna přiměřená doba pro oddech a jídlo. Je na zaměstnavateli, jaký způsob zajištění této pauzy stanoví. Doba takto strávená se pak započítává do pracovní doby a náleží za ni mzda.



5. Ačkoli to zákoník práce výslovně neříká, zaměstnanec má právo na opuštění pracoviště kvůli vykonání své fyzické potřeby či zajištění pití.



B ezpečnostní přestávka





Drbům lze zabránit otevřeností.

Více ZDE.

1. Bezpečnostní přestávka je určena k tomu, aby si zaměstnanec odpočinul od činnosti jednotvárně a jednostranně zatěžující organismus. Není tedy odpočinkem od práce, ale pouze od této činnosti.2. Když například řidiči dálkové dopravy vyjde přestávka v práci na jídlo a oddech na stejnou dobu jako přestávka bezpečnostní, lze tyto dvě přestávky sloučit. Přitom má "přednost" bezpečnostní přestávka - proto se po sloučení započítává do pracovní doby a je placená.3. Pokud je bezpečnostní přestávka sloučena s přestávkou na jídlo a oddech, přičemž začínají stejně, ale přestávka na jídlo a oddech bezpečnostní přestávku časově přesahuje, počítá se do pracovní doby a tento přesah bezpečnostní přestávky má zaměstnanec placený.4. Tuzemský řidič z povolání má nárok na bezpečnostní přestávku po nepřetržitém řízení motorového vozidla v délce 4 a půl hodiny na dobu 30 minut (nepočítají se přestávky kratší než 15 minut) a v mezinárodní přepravě po 4 a půl hodiny na dobu nejméně 45 minut.