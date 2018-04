Pavel Kohout odpovídá na dotazy uživatelů Fincentra (1.část)

Dnes Vám přinášíme slíbené odpovědi na dotazy, které jste v uplynulých dnech adresovali uznávané osobnosti v oblasti investičních strategií - Pavlu Kohoutovi. Mimo jiné se tak můžete dozvědět, kde má pan Kohout nainvestovány své prostředky, jaký má pohled na hedge fondy či jaké byly jeho začátky ve světě investic.

1. Kdo by podle Vás měl investovat do akcií či akciových fondů?

Každý, komu výkyvy akciových portfolií nepůsobí nervové potíže, kdo má rozumný investiční horizont a aspoň přibližnou představu, do čeho jde. Nemusí být skvělý finanční odborník, ale měl by znát aspoň základní investorské chyby a způsob, jak se jim vyhnout. Pro úspěšné investování do akcií člověk nemusí být neomylný, ale musí se umět vyhnout hrubým chybám.

2. Zajímalo by mě co se stane s investičními fondy z kupónové "privatizace" pokud se nestihnou otevřít kvůli žalobám do zákonného termínu? Lze napadnout i otevírání uzavřeného podílového fondu? Kdy dojde k vyplacení sníženého základního jmění PPF investičního holdingu?

Tato otázka je spíše pro tiskového mluvčího PPF, já nejsem oprávněný se k ní vyjadřovat. Mohu doporučit stránky www.ppf.cz a www.kis.cz, kde je řada informací, včetně složení portfolií fondů ze skupiny PPF.

4. Jaká je strategie top-down a bottom-up?

Top-down, neboli shora dolů, je strategie, kdy nejprve skládáte portfolio ze „škatulek“ s nápisy „Růstové akcie“, „Amerika“, „EU“, „Dluhopisy emerging markets“, a tak podobně. Teprve potom ty škatulky naplníte konkrétními cennými papíry. Manažer sledující strategii „bottom-up“ (zdola nahoru) vybírá cenné papíry podle své úvahy a o škatulky se nestará. Výhoda první strategie: více systému a disciplíny. Výhoda druhé strategie: větší flexibilita. Osobně preferuji strategii „top-down“, protože dávám přednost systematickému přístupu před genialitou.

5. Jaký máte nazor na akcie Philip Morris a zda byste mi doporučil koupit akcie.

Bohužel se nesmím vyjadřovat ke konkrétním cenným papírům. A i kdybych mohl, stejně bych si netroufal radit Vám na dálku. Nevím totiž, zda by se jmenovaný akciový titul hodil do Vašeho portfolia. Lékař Vám také na dálku nepředepíše lék, aniž by se seznámil s Vaším zdravotním stavem.

6. Jak se díváte na stav a investiční politiku fondu Pioneer v ČR. Propad hodnoty jejich akcií (podílů) je jeden z největších. Doporučujete jejich koupi?

Především nikomu nesmím nic výslovně doporučovat. Výnosy fondu Pioneer byly v posledních letech pošramoceny dvěma událostmi: ruskou krizí v roce 1998 a pak pádem technologických akcií v roce minulém. Řekl bych, že tento fond není špatný, ale také není vhodný pro každého investora. Trpělivost je zde skutečně nutná, už jen kvůli vstupním poplatkům, které jsou na můj vkus příliš vysoké.

7. Vrcholové vedení Komerční banky je nyní zainteresováno na růstu akcií KB. Jaký předpokládáte v této souvislosti vývoj ceny akcií KB.

Vedení se určitě bude snažit, aby udělalo všechno pro růst. Nesmíme ale zapomenout, že existuje řada dalších faktorů, které jsou mimo kontrolu managementu. Například vývoj globálních trhů, na kterém cena akcií Komerční banky rovněž závisí.

8. Jenom by mě zajímalo, co dělá člověk Vašeho formátu zrovna u PPF?

To je zřejmě kompliment pro mě a nikoli pro PPF. Ale vážně: za prvé se zabývám analýzou světových trhů se zvláštním přihlédnutím k západní Evropě a USA. Za druhé, podílím se na vývoji vyspělých kvantitativních modelů pro optimalizaci portfolia a analýzu rizika. Jen tak zcela mimochodem, Česká pojišťovna ve vlastnictví PPF je ojedinělý případ: velká finanční společnost, kterou stát nemusí tahat z malérů formou převodu špatných úvěrů do Konsolidační banky nebo státními zárukami za špatné investice. Rovněž fondy PPF z kupónové privatizace patří rozhodně mezi ty lepší.

9. Naleznu někde vaše CV? Zajímalo by mne, jak jste začínal.

Můj začátek ve světě financí byl dost kuriózní: psal se rok 1992, začínala kupónová privatizace, a já jsem si řekl, že napíšu počítačovou hru, která bude simulovat obchodování na burze. Aniž bych tenkrát věděl cokoli o financích, dal jsem dohromady stochastický model chování akciových kursů, na kterém bylo možné cvičně spekulovat a který dobře ilustroval efekt diverzifikace. (Později, když jsem z finanční matematiky už leccos znal, jsem zjistil, že jsem použil autoregresivní model třetího řádu, ale to jsem tehdy ještě nevěděl.) Nejlepší na mé burzovní hře ovšem bylo, že měla na tehdejší dobu krásnou grafickou úpravu, a když ji tehdy viděli v PPF, nabídli mi mé první místo. (Mimochodem, nabídl mi jej pan Fichtner, který nyní působí ve společnosti Pioneer.) Byl jsem tenkrát nucen se skutečně o financích hodně naučit během krátké doby, protože nesmělo vyjít najevo, že jsem byl fakticky laik.

V PPF jsem zažil druhou vlnu kupónové privatizace, což byla vynikající zkušenost po profesionální stránce. Na samotnou „kupónovku“ mám dodnes pozitivní názor. Je pouze nesmírná škoda, že džungle, která se již během ní rozpoutala, téměř úplně zničila důvěru v český finanční sektor. Za to jsme zaplatili hospodářskou stagnací a je bohužel možné, že ještě dost dlouho platit budeme. Před svým návratem do PPF v roce 1999 jsem pracoval v ING Investment Management, u jejíhož založení na podzim 1996 jsem byl přítomen. Jsem rád, že tato firma patří mezi českou špičku v oblasti portfolio managementu.

10. Ahoj Pavle, mám na paměti tvé přednášky v Žatci a chtěl bych se Tě zeptat: byl bys ochoten udělat přednášku pro trošku větší auditorium "téměř" laiků? Myslíš, že by to mělo smysl? Kuba

Určitě. Můj mail (soukromý) je mailto:pavel.kohout@ifondy.cz. Napiš, Kubo, domluvíme se.

11. Vaše kniha má opravdu hlavu i patu. Připravujete v současnosti něco nového čím potěšíte oko dychtivého čtenáře?

Především to bude druhé rozšířené vydání „Investiční strategie“. Na podzim by mělo vyjít zcela přepracované vydání knihy Peníze, výnosy a rizika ve spolupráci s renomovaným spoluautorem. O plánech na příští rok zatím nechci mluvit. Rovněž bych chtěl upozornit na investorský test, který je k dispozici na stránkách www.ifondy.cz, a který je určen všem, kdo si chtějí otestovat svůj investorský profil. Tento test nenajdete v žádné knize, protože jeho vyhodnocení je poměrně složité a bez počítače prakticky neproveditelné. Měl by poskytnout sice hrubou, avšak robustní a spolehlivou radu zájemcům o investování do podílových fondů.

