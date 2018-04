Pavel Kohout odpovídá na dotazy uživatelů Fincentra (2. část)

Dávám přednost trhům s dobrou kvalitou vlády zákona, s nízkou mírou korupce a se stabilní měnou. Preferuji tedy spíše vyspělé trhy než emerging markets. Pokud jde o odvětví, to je trochu složitější otázka. Nemám rád například aerolinie, stavební hmoty, pivovary a zlaté doly. Důvod: nízký prostor pro růst tržeb, ostrá konkurence a tím pádem nízké marže. To však neznamená, že ostatní sektory miluji bez výhrad.

13. Ve které zemi (regionu) byste v současnosti očekával nejvyšší růst kapitálových (akciových) trhů?

Nepokouším se „časovat trh“, neumím to a nechci nic předstírat. Neznám ostatně nikoho, kdo by to uměl. Odpovím jinak: trvale nízký růstový potenciál má například Japonsko nebo Thajsko. Důvod: obrovské a velmi dlouhodobé problémy v bankovnictví.

14. Představte si situaci, kdy máte k dispozici 50 mil. Kč na 10 let jako municipalita. Zadáte jedinou podmínku a to, že chcete mít v každém případě do 1 měsíce likvidních 1/4 portfolia. Jak byste rozložil tuto investici co do instrumentů?

Pokud jde o instituce typu městských úřadů, doporučuji vždy maximálně konzervativní přístup, a to z mnoha důvodů. Pravděpodobně bych navrhl portfolio složené z obligací a z nástrojů peněžního trhu. Konkrétní složení bych určil po dohodě s klientem. Investiční strategie by ve formě úkolového prohlášení byla součástí smlouvy, aby později nemohlo dojít k nedorozuměním.

15. Přišlo nyní podle vás na kapitálové trhy trvalé období recese, nebo lze čekat jejich brzké oživení? Představte si, že vy sám máte v současnosti 80 tis. Kč, o kterých víte, že je budete potřebovat až za 2 roky. Kam byste je osobně investoval?

Otázka je, do jaké míry si mohu dovolit riskovat pokles hodnoty jistiny. Pokud budu skutečně nutně potřebovat nejméně těch zmíněných 80 tisíc, pak není co řešit: fond peněžního trhu. Také nevím, co máte na mysli pod pojmem „trvalé období recese“. Půl roku? Rok? Pět let? Rok možná, pět let určitě ne. Nejsem ovšem tak dobrý, abych se pokoušel tipovat optimální dobu pro investování. Raději budu investovat menší částky v různých časových obdobích než abych riskoval, že si náhodou vyberu nesprávnou dobu.

16. Jaký je Váš názor na rizikovou arbitráž a fondy, které se touto formou investování zabývají? Souhlasíte s tím, že se jedná o tržně neutrální a ve srovnání s akciovými fondy bezpečnou investici? V teto souvislosti považujete krach Long Term Capital Management za výjimku, nebo zákonitost?

Hedge fondy jsem se v nedávné době dost zabýval. Mohu potvrdit, že podle různých studií je jejich hlavní výhodou nízká korelace s akciovými trhy. Existuje ovšem několik různých tříd hedge fondů, které se velmi liší co do investiční strategie, takže nelze příliš zobecňovat. Jsou hedge fondy, ktreré jsou velmi bezpečné, ale jsou i takové, které spíše připomínají kasino. Krach LTCM nebyl ojedinělý, v té době zkrachovalo několik podobně zaměřených fondů. LTCM byl ovšem výjimečný v řadě ohledů: velikostí, zvučností jmen manažerů a potenciální nebezpečností. Historii jeho krize pokládám za možná nejzajímavější finanční událost desetiletí. Částečně (z psychologického hlediska) jsem jí věnoval pozornost i v Investiční strategii. Je to nesmírně zajímavé téma, zde však bohužel není mnoho prostoru ani času.

17. Kde bude podle Vás nejvýhodnější mít uloženy prostředky v tomto roce?

Zeptejte se za rok touhle dobou – ne, vážně to nevím. Solidní odpověď Vám dát nemohu a nesolidní odpověď poskytnout nechci.

18. Můžeme očekávat další snižování úrokových sazeb v USA a bude to mít nějaký podstatnější vliv na akciové tituly v delším horizontu?

Ke snižování sazeb určitý prostor stále zbývá. V delším horizontu je však měnová politika relativně málo důležitá – podstatná je celková finanční stabilita, a to jak z hlediska inflace, tak z hlediska systémové stability.

19. Doporučil byste v současnosti nákup některého ze SPADových titulů a proč?

My v PPF nesmíme ani naznačovat – abychom se nedostali do konfliktu zájmů.

20. Kde máte v současnosti nainvestovány své prostředky Vy? Považujete se za konzervativního nebo agresivního investora?

Vlastním podílové listy ING North American Equity, ING European Equity, ING New Asia a Sporoinvest. Zda jsem konzervativní nebo agresivní nevím, investuji tak, aby případný pokles akciových fondů nijak neohrozil mé cash-flow a aby mé investice měly perspektivu dlouhodobého růstu. Někomu snad moje portfolio připadá konzervativní, jinému agresivní, ale hlavní věc je, že mohu klidně spát. A o to mi jde především. Komu jde o něco jiného, například o vzrušení ze spekulace, tomu asi můj přístup bude připadat příliš nudný. Budiž. Lidé jsou různí a mají různé preference.

21. S velkým zaujetím jsem si přečetl všechny dotazy, které zatím na Vás směřují. Na jedné straně toto spektrum dotazů vypovídá o zatím velké nevědomosti širší veřejnosti v oblasti investic, ale na straně druhé obrovský hlad a velkou poptávku po těchto informacích a po odpovědích na mnoho dotazů. Doufám, že mne nezklamete, a že se nebudete snažit za každou cenu odpovědět "jako fundovaně" na všechny dotazy, protože bájnou křišťálovou kouli bohužel nemá nikdo z nás a ani pan Buffet; i když, pár lidí se nás neustále v televizi a jiných médiích snaží přesvědčit, že ji mají. A teď k mému dotazu. Pane Kohoute, v úterý má vyjít v jednom deníku rozbor, jaká suma by mohla českému člověku stačit na to, aby si následnými investicemi zajistil relativně bezstarostný život, alespoň co se materiálního zabezpečení týče. Jaká suma by stačila Vám? Předpokládám, že Vás Vaše práce velmi baví, jaký je zlomový objem vlastních financí, který by Vám stačil na to, abyste tuto práci dělal na vlastním portfoliu a ne "pouze" pro zaměstnavatele?

Řekněme, že na úhradu životních nákladů budu potřebovat takových 25 000 měsíčně – někomu to možná bude připadat moc, někomu málo. To znamená, že bych potřeboval nejméně 8 miliónů, abych tento příjem zajistil ve formě úroků z pevně úročených cenných papírů. Ale vystavoval bych se riziku inflace: za pár let by se mohlo ukázat, že 25 tisíc měsíčně je směšně málo a že reálná hodnota mého portfolia obligací a vkladů podstatně poklesla. Proto bych potřeboval nejméně ještě jednou tolik, tedy celkem 16 miliónů. Z toho bych část investoval do akcií a samozřejmě také do pěkného prostorného bytu, nejlépe na Praze 6.

Pokud bych připustil, že během svého života budu investovanou jistinu postupně utrácet, pak by mi stačilo i méně. Pokud bych si chtěl opravdu užívat (jachta, vila na Azurovém pobřeží…), pak bych samozřejmě potřeboval mnohem více. Ale co to vůbec je – relativně bezstarostný život? Znám pár bohatých až velmi bohatých lidí a nemám pocit, že by byli zcela bez starostí. Kromě toho nejhezčí věci na světě se stejně nedají koupit.

