PayPal: zkuste zaplatit e-mailem

Když filatelista Milan Šára prodal přes internetovou aukční síň eBay do ciziny nějaký exponát ze své sbírky známek, musel čekat, až mu peníze přijdou za několik dní převodem na bankovní účet nebo ještě déle poštovní poukázkou. Kupující navíc platil vysoké poplatky za převod peněz.

Ode dneška se takové transakce díky internetu podstatně zjednoduší. V Česku začne naplno fungovat platební systém PayPal, který umožňuje bezhotovostní platby přes počítačovou síť. Americký PayPal v Česku dosud fungoval jen pro posílání peněz do ciziny.

„Na možnost platby také přijímat se už moc těším,“ řekl Šára, který systém aktivně využívá.

PayPal: pro drobné platby

Přestože nejvíce uživatelů má PayPal mezi klienty internetové aukční síně eBay, která systém také vlastní, možnosti jeho využití jsou mnohem širší.

„Platíme přes něj za reklamní předměty, které si objednáváme ze zahraničí,“ sdělil Šára, který má filatelii jako hobby a vlastní reklamní agenturu Top-Art-Studio. „Bankovní poplatky při transakcích s cizinou jsou v řádu stokorun, které se výrazně projeví především při převodu malých částek,“ dodal.

Právě při drobných platbách, jako jsou třeba převody za stahování her či zvonění do mobilních telefonů, může najít podobný systém uplatnění i v Česku.

„Současný způsob úhrady prostřednictvím Premium SMS je výhodný především pro operátory,“ řekl publicista Martin Zikmund.

Když něco zaplatíte textovkou na speciální číslo, která stojí desítky korun, můžete si být jistí, že někdy až polovina sumy půjde do kapsy operátorům. „Podobné služby by tak mohly po rozšíření PayPal výrazně zlevnit,“ uvedl Zikmund. A to i při platbě přes Premium SMS, kdy by se operátoři pravděpodobně museli vzdát části svých zisků.

Využití by PayPal mohl najít také u zásilkových služeb nebo nákupu přes internet. V Česku stále převažuje model platby na dobírku. Přitom by právě za poštovní služby bylo možné ušetřit nemalé částky.

„Cena zásilky poslané na dobírku se skládá z ceny poštovní poukázky, poplatku za hmotnost zásilky, za udanou cenu a za dobírku,“ uvedla mluvčí České pošty Dita Václavíková. Při platbě kartou nebo přes PayPal by pošta účtovala pouze poplatek za zaslání zásilky.

Jak systém funguje

Účet na portálu PayPal.com si může zřídit téměř každý - jedinou podmínkou je vlastnictví takzvané embosované platební karty, tedy se jménem vyrytým do plastu.

Poslat peníze přes PayPal lze jen někomu, kdo má u portálu také otevřený účet nebo si jej musí otevřít, aby peníze mohl dostat. Poté mu jen stačí poslat e-mail, částka se odečte z vaší platební nebo kreditní karty či účtu u PayPal a připíše na účet příjemce. Když si budete chtít peníze vyzvednout, je tak možné učinit převodem na běžný bankovní účet nebo šekem. U kterých bank bude v Česku tato služba fungovat, zatím není známo. Pravděpodobně však bude podobně jako v cizině zpoplatněna.

Podle odborníků není placení přes PayPal rizikové. „Zneužít se dá téměř vše, vždy je důležité, jak bezpečně se chovají sami uživatelé,“ zhodnotil Zikmund.

„Kdybych si kupoval auto, určitě upřednostním eBay před autobazarem,“ srovnal Milan Šára.

PayPal vznikl v roce 1998 a jeho obliba rychle rostla i díky tomu, že novým klientům automaticky připisoval na účet 10 dolarů. Jeho rozmach šel ruku v ruce s rozvojem on-line aukcí, loni přes PayPal prošly platby za téměř 30 miliard dolarů.

Co je to PayPal

Je to internetový platební systém fungující v 55 zemích světa. Využívá se především pro převody malých částek, například za platbu v internetových aukcích.

Výhodný je také pro příjem nebo odesílání peněz do ciziny. Na rozdíl od bank si neúčtuje téměř žádné poplatky. Převod je také rychlejší než běžná poštovní poukázka.

V Česku by se do budoucna mohl využívat třeba při platbě v internetovém obchodě nebo pro úhradu zvonění či her do mobilů.