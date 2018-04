PaySec versus mPeníze. Srovnání dvou platebních systémů

Nejprve v dubnu ČSOB a Poštovní spořitelna představila PaySec, v červnu pak následoval SuperCash od Sazky (platba za zboží nakoupené na internetu u terminálu Sazky). Nyní přichází mBank a mPeníze. Všechny projekty mají snahu stát se nejrozšířenějším a neužívanějším platebním systémem pro platby přes internet. Na výsledek jistě tuhého boje si však budeme muset ještě chvíli počkat. Změnit se totiž musí i smýšlení nakupujících.

Důvod je prostý. Již několik průzkumů potvrdilo, že tuzemský spotřebitel nakupující prostřednictvím internetu spíše než on-line platby upřednostňuje placení dobírkou. K takovému postupu se přiznává téměř 80 % internetových nakupujících. Ti navíc dávají přednost obchodům s vazbou na kamenné, tedy reálné pobočky ("výdejny zboží").

Jak celý nový systém funguje?

mPeníze jsou otevřeny pro uživatele Seznamu.cz i klienty mBank, a to na doméně www.mpenize.cz. Nutnou podmínkou pro možnost tuto službu využít je vlastnit konto u mBank. Zřízení tohoto účtu by vám v současnosti nemělo se vším všudy zabrat více než pět pracovních dnů. Nakupovat zatím však můžete pouze u jediného internetového prodejce, kterým je Kasa.cz. Další internetové obchody by měly následovat na podzim.

Služba samotná funguje tak, že klient při nakupování na internetu na webových stránkách prodejce klikne na odkaz mPeníze. Po zadání přihlašovacího jména a doplnění hesla pak potvrdí přímo zaplacení zboží, případně vyplní a uhradí fakturu. V tomto se podobá tzv. platebním tlačítkům již delší dobu nabízených Raiffeisenbank (přesněji eBankou, tj. pod označením ePlatba) či ČSOB.





. PaySec versus mPeníze PaySec

- elektronická peněženka

- bez napojení na konkrétní účet, zřízení účtu v systému během několika minut

- po dobití okamžitě k použití

- omezené limity užívání a zůstatku (60 tisíc korun na jednorázovou platbu, max. zůstatek na kontě 60, resp. 100 tisíc korun)

- poplatky účtované kompletně od září (platba prostřednictvím Platebního tlačítka – 3 % ze zaplacené částky, druhé a další nabíjení z karty – 2 % z nabíjené částky, dobíjení z účtu je zdarma, platba na jiné konto PaySec – 1 koruna, přijetí peněz pomocí platby na požádání 1 koruna) - nakupovat je možné v desítkách internetových obchodů

mPeníze

- internetové bankovnictví

- přímé napojení na účet v mBank (nutnost zřízení bankovního účtu, trvá cca 5 dnů), bez toho nelze službu využít

- omezeno pouze zůstatkem účtu

- bez poplatků

- plány hovoří i o propojení na úvěry (se schválením potřebného limitu do několika minut)

- nakupovat je možné v Kasa.cz, lze provádět převody mezi uživateli platebního systému

Jistotu řádného a bezproblémového nákupu chce banka svým klientům zajistit prostřednictvím spolupráce pouze s těmi obchody, které získaly značku kvality APEK Certifikovaný obchod (APEK = Asociace pro elektronickou komerci).

Již dnes je rovněž možné využívat převody mezi účastníky platebního systému, tedy on-line platby z účtu u mBank. Za hlavní výhodu systému označuje banka uskutečňování plateb v reálném čase, navíc bezplatně a bez meziúčtů.

Konkurence rozhodně nespí a také si své místo hledá

Na rozdíl od konkurenční elektronické peněženky PaySec, která slouží k převodům částek do maximálního objemu 100 tisíc korun (u tzv. ověřeného klienta, jinak 60 tisíc korun), užíváte pro mPeníze "běžné" internetové bankovnictví mBank. "Pejskovský" účet není na konkrétní konto v bance přímo napojen, disponovat proto můžete pouze s předem nabitou částkou. Jeho nevýhodou však mohou být poplatky. Většinu z nich totiž uživatelé této elektronické peněženky začnou platit až od září (např. první nabití zdarma, následující už však přijde na 2 % z nabíjené částky).

První měsíce však ukazují na úspěšný vstup na trh. "Od uvedení na trh v dubnu 2008 do konce července bylo přes PaySec uskutečněno již více než 25 000 transakcí," hodnotila první čísla Leila Goulliová, ředitelka inovací ČSOB. Navíc mezi uživateli najdete klienty prakticky všech tuzemských bank.

Hodnocení

Platit za zboží zakoupené na internetu můžete on-line více způsoby. Každý má své klady i zápory. Někoho při výběru vhodného způsobu placení limituje podmínka zřízení účtu u jiné banky než své "domácí", jiného naopak nutnost neustále dobíjet svůj meziúčet. Ať tak či tak, na novinky si teprve zvykáme. V našich podmínkách, často ani není divu, dáváme raději přednost úhrady za nákup až v okamžiku, kdy jej doslova držíme ve svých dlaních. A právě to by se mělo v budoucnu změnit.