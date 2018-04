Péče o dítě

Naší zaměstnankyni skončila další mateřská dovolená do věku tří let dítěte a protože nenastoupila do práce, vyzvali jsme jí písemně k nástupu nebo k uzavření dohody o skončení pracovního poměru. Odpověděla nám, že chce čerpat dovolenou až do čtyř let věku dítěte. My však trváme buď na nástupu do zaměstnání nebo na ukončení pracovního poměru. Můžeme s ní okamžitě zrušit pracovní poměr pro neomluvenou absenci nebo jí dát výpověď podle pro závažné porušení pracovní kázně?Žená má podle zákoníku práce možnost čerpat další mateřskou dovolenou až do tří let věku dítěte. Až do čtyř let věku dítěte může pobírat rodičovský příspěvek. V uvedeném případě tedy může skutečně jít o porušení pracovní kázně. Ovšem vždy je třeba vycházet z konkrétní situace. Když by žena například nemohla zajistit potřebnou péči o dítě jinak než osobně, nešlo by patrně o porušení pracovní kázně a v žádném případě by nemohlo jít o neomluvenou absenci. Pokud máte v podniku odborový orgán, bral by zřejmě tuto skutečnost v úvahu a nedal by souhlas k okamžitému zrušení pracovního poměru z důvodu neomluvené absence. Pokud by tedy existovaly skutečně závažné okolnosti pro které se nemohla žena vrátit do zaměstnání po uplynutí další mateřské dovolené a vy nemáte možnost jí dále rezervovat pracovní místo, doporučujeme vám ukončit se ženou pracovní poměr pro neplnění povinnosti osobně vykonávat sjednanou práci ve smyslu zákoníku práce.