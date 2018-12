Nepřetěžujte zaměstnance, ať o ně nepřijdete, radí expertka

Všude se píše a mluví o tom, že dobrý šéf by se měl o své zaměstnance aktivně zajímat. A proč by to vlastně měl dělat? Pokud pomineme, že je to pěkné a ohleduplné, je tu i pragmatičtější pohled. Už samotný zájem je vlastně takové preventivní bezpečnostní opatření. Pokud se budete o zaměstnance zajímat, můžete zabránit problému, který by vás později stál mnohem více peněz, času i komplikací.

Jestliže jsou totiž zaměstnanci dlouhodobě vystaveni nadměrnému tlaku bez odpovídající kompenzace, může u některých dojít až k syndromu vyhoření. Důsledkem pak bývají špatná pracovní morálka a výkon, napětí na pracovišti, konflikty či častější absence pracovníka. To vše pak může negativně ovlivnit chod celé firmy.

Velmi často přitom podléhají syndromu vyhoření právě nejlepší zaměstnanci. V práci neumí říkat „ne“, obvykle pro firmu doslova dýchají, ale s případnými osobními či zdravotními problémy se příliš nesvěřují. K syndromu vyhoření nedojde ze dne na den. Je to dlouhodobá záležitost, která se mnohdy rodí několik měsíců. Díky tomu si lze všimnout signálů, že něco není v pořádku, a situaci včas zachránit.

Typické je, že se zaměstnanec začne chovat lhostejně, někdy až cynicky či negativně, chybí mu nadšení do práce, omezuje kontakt s klienty, dostává se do konfliktů s kolegy, není schopen udržet pracovní tempo, ve své práci často a příliš chybuje, chodí pozdě nebo je dokonce čím dál častěji nemocný.

Aktivně a diskrétně zjistěte situaci

Petra Gubíková Petra Gubíková Pracuje jako ředitelka prodeje ve společnosti Up Česká republika, která se specializuje na lidské zdroje a poradenství v oblasti motivace, odměňování a rozvoje zaměstnanců.

Už více než deset let se zabývá nastavením a zavedením motivačních programů u klientů.

Zaměřuje se na konzultace a školicí semináře pro odbornou veřejnost v oblasti zaměstnaneckých benefitů.

Pokud pojmete podezření, že se váš zaměstnanec dostal do problému, je v první řadě nutné začít aktivně komunikovat, zjistit jeho osobní situaci a hlavní příčinu změny chování. Samozřejmě diskrétně a laskavě, ideálně v soukromí kanceláře. Příčin může být mnoho - přetěžování zaměstnance, strach ze špatně odvedeného výkonu, úzkost ze ztráty práce, ale také problémy v rodině nebo zdravotní problémy, ať už fyzické, nebo psychické.

Obecně lze říci, že největší přehled o zaměstnancích by měl mít jejich bezprostřední nadřízený. Je to právě on, zejména ve velkých firmách, kdo je se zaměstnancem v nejčastějším kontaktu, a proto by měl své přímé podřízené poměrně dobře znát a měla by zde fungovat vzájemná důvěra.

Jednejte rychle

Podle povahy zjištěného problému nabídněte zaměstnanci odpovídající formu úlevy, například několik dnů volna, přijetí brigádníka na výpomoc nebo vyjednání prodloužení lhůty u dodavatele. Pokud už situace došla příliš daleko, poskytněte nejlépe okamžitě „první pomoc“ a případně nabídněte také možnost propojení s odborníkem na danou problematiku.

Vyloučit podobný scénář ani u vašich zaměstnanců stoprocentně nelze. Dlouhodobou péčí a zájmem se však můžete postarat o to, aby byli v práci spokojení a minimalizovat tak negativní důsledky stresu a přetížení. Proto jsme pro vás připravili pět jednoduchých kroků, kterými lze začít.

1 Důstojně a včas odměňujte

Odpovídající mzda, která zaměstnanci přijde každý měsíc ve stanovený termín na účet, je samozřejmostí, ale ne každému to stačí. Odměnou je také uznání, podpora či pochvala od nadřízeného. Nebo benefity. Ale ne takové, které jsou jen „naoko“ a reálně je nikdo nevyužívá. Ideální jsou systémy takzvaných cafeterií, ve kterých si každý zaměstnanec může vybrat odměnu podle sebe, ať už to je příspěvek na dovolenou, permanentka do fitka, nebo lístky na koncert.

2 Pěstujte dobré vztahy

Dobré vztahy mezi kolegy v týmu i mezi nadřízenými a podřízenými jsou důležité a je třeba je pěstovat. Jak? Vyzkoušejte třeba společné páteční pracovní obědy či snídaně. Nebo zaveďte jinou pravidelnou aktivitu, která ostatní potěší a pomůže pracovní atmosféře. Zaměstnanci pak budou chodit do práce rádi a budou se při řešení pracovních povinností podporovat. Nezapomeňte při tom na jedinečnost každého zaměstnance a zdůrazňujte jeho roli v rámci týmu.

3 Vytvořte vhodné pracoviště

Kolektiv bývá pro většinu lidí na prvním místě, přesto nepodceňte význam prostředí. Aby mohli zaměstnanci odvádět svou práci kvalitně, je nutné, aby se na pracovišti cítili dobře. Čím lépe se budou cítit, tím budou spokojenější. Nejde jen o potřebné vybavení k práci jako takové. Kromě něj byste se měli postarat i o komfortní zázemí, které může představovat kvalitní a pravidelné stravování, klimatizaci nebo třeba luxusní kávovar, ale také například odpočinkové a relaxační zóny či prvky. To vše může mít vedle spokojenosti zaměstnanců pozitivní dopad na jejich výkon.

4 Udělejte něco navíc

Zkuste pro své zaměstnance a jejich pohodu udělat i něco méně tradičního. Firmy ve světě například hojně využívají služeb psychologa přímo na pracovišti a podle aktuálních průzkumů by podobný benefit uvítalo i nemálo zaměstnanců u nás. Podobně netradiční, ale podle všeho žádané jsou také služby maséra přímo na pracovišti nebo benefity zaměřené právě na masáže či wellness.

5 Nepřetěžujte

I když je nynější období obzvláště náročné, snažte se stanovit si rozumné cíle. Pokud přesto musí zaměstnanec po určité období více a déle pracovat, snažte se tento stav zbytečně neprodlužovat a neustále udržovat rovnováhu. Třeba tak, že mu tento stav „přetížení“ budete adekvátně kompenzovat. Ať už pomocí častějších přestávek, delší dovolené, placených přesčasů nebo prostřednictvím různých volnočasových benefitů.