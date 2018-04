Peněžní fondy opět mimo zájem

Začátek týdne se na akciových trzích v USA nesl v očekávání zvýšení úrokové sazby. Volatilní pondělí však zakončily trhy mírně v plusu. K žádnému překvapení nakonec nedošlo, úroky se zvedly o čtvrt bodu a jelikož většina odborníků se domnívá, že zvyšování je u konce, trhy i v úterý opět rostly.

Již ve středu ale začal ztrácet technologický index Nasdaq a tento jeho pozvolný pokles trval až do konce týdne. Ve čtvrtek se na trzích projevil účinek pozitivně vyznívajících údajů z makrosféry, v pátek zase podpořila investory klesající cena ropy. Americké trhy tak nakonec, až na technologický sektor, zakončily týden růstem (DJIA +0,9 %, Nasdaq -0,2 %, S&P 500 +0,7 %).

Na pražské burze se naplno projevuje předvánoční nálada doprovázená nízkými objemy obchodů a minimálními změnami cen akcií. Z celkového průměru vyniká pouze společnost ČEZ, která jako jediná dokáže držet zájem investorů, čemuž odpovídají také objemy obchodů. Akcie také jako jediná tento týden zaznamenala výraznější růst (+3,9 %).

Ostatní akciové tituly si při nízkých objemech připsaly jen malé změny v rozmezí od -1 až +1 %. Výrazněji ztrácela jen společnost CME, vlastník TV Nova (-1,4 %). I přes tyto nevýrazné výsledky si však nakonec domácí burza připsala další mírný nárůst a pokračuje tak v posilování již čtvrtý týden v řadě (PX-D +1,67 %, PX 50 +1,13 %).

Podílové fondy se na nezájem zatím stěžovat nemohou, přírůstek majetku v domácích podílových fondech však byl v uplynulém týdnu přeci jen podprůměrný (+77,8 mil. Kč). Oproti minulým týdnům chybějí prodeje zajištěného fondu IKS MAX 5 a již druhý týden po sobě nastal odliv ve skupině peněžních fondů (-177,2 mil. Kč). Jen samotný fond IKS Peněžní trh přišel o více než sto milionů (-133,6 mil. Kč).

Také ve společnosti KBC nemají peněžní fondy nejlepší období (oba fondy MultiCash

CZK dohromady -62 mil. Kč), celkovou statistiku (za týden +129,4 mil. Kč) jim však vylepšují již zmiňované zajištěné fondy ČSOB Světového růstu+ 7 (+74,2 mil. Kč), nebo ČSOB Reverzní Click 5 (+49 mil. Kč).

Velké oblibě se v posledních týdnech těší fondy fondů (+116,3 mil. Kč), kde se tento týden vytáhl fond ISČS Vyvážený mix (+42,3 mil Kč). Nemalou mírou přispěly i fondy akciové (+86,1 mil. Kč), a to i přesto, že z jejich statistik zmizel fond ISČS Eurotrend, který dne 6.12. v důsledku sloučení s fondem ISČS Global Stocks zanikl. V poslední době však prostředky z fondu spíše ubývaly. Mezi akciové fondy byl naopak zařazen fond AIG zahraničný rastový, který byl původně veden ve statistikách smíšených fondů.

Pozornost investorů táhnou také fondy smíšené (+58,5 mil. Kč), zejména díky čistým prodejům fondu IKS Balancovaný (+30,5 mil. Kč). Mezi dluhopisovými fondy (+4 mil. Kč) poutal největší pozornost investorů ISČS-ČS korporátní dluhopisový (+21,1 mil. Kč).

Podobně jako čisté prodeje, ani výkonnost nedává tento týden investorům důvod k radosti. To platí zejména pro favority minulých týdnů, fondy fondů, mezi nimiž jsou jen dva, které se dostaly mírně do plusu. Mnohem hůře na tom byly dynamické fondy investující do akciových fondů, konzervativní strategie tolik neztrácely.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČPI Globálních značek 0,89% ISČS-SPOROTREND -1,39% ČSOB Akciový Mix 0,54% AKRO nových ekonomik -0,60% Pioneer-akciový. 0,46% IKS Světových indexů -0,47% Dluhopisové AIG FCE stredoeurópsky 0,69% Pioneer-obligační -0,04% ISČS-TRENDBOND 0,27% IKS Dluhopisový -0,04% ČPI Korpor. dluhopisů 0,13% ISČS BONDINVEST -0,01% Fondy fondů IKS MAX 3 0,39% IKS Fond fondů -0,57% IKS-Fénix konzervativní 0,02% ISČS Dynamický mix -0,51% ISČS Opatrný mix -0,02% ISČS Vyvážený mix -0,30% Peněžního trhu ISČS-SPOROINVEST 0,04% Pioneer-Sporokonto 0,01% ČSOB Výnosový 0,04% IKS Peněžní trh 0,03% ČPI-Peněžního trhu 0,03% Smíšené IKS Balancovaný 3,81% ČSOB BOhatství -1,10% J&T Opportunity CZK 0,90% Pioneer-dynamický -0,27% ČSOB Středoevropský 0,42% ISČS Řízených výnosů -0,20% Čisté prodeje mil. Kč ISČS Vyvážený mix 42,3 IKS Peněžní trh -133,6 ISČS-SPOROTREND 33,5 Balancovaný fond nadací -30,9 IKS Balancovaný 30,5 ISČS-SPOROINVEST -29,9

Zdroj: UNIS

U smíšených fondů naopak s přehledem kraluje dynamický IKS Balancovaný (+3,81 %), který se také stal nejvýkonnějším fondem v uplynulém týdnu. Naopak nejhorší výkonností se tentokrát prezentuje akciový fond ISČS Sporotrend (-1,39 %) investující zejména ve střední a východní Evropě, z dlouhodobého hlediska však patři k nejvýkonnějším domácím akciovým fondům na našem trhu.