Peněžní fondy: pouze bez měnového rizika

Jediným větším rizikem spojeným s investicí do fondu peněžního trhu, podstatně ovlivňujícím celkové výnosy, je měnové riziko. Nepříznivý vývoj měnového kurzu může výslednou výkonnost fondu negativně ovlivnit. Vzhledem k celkově nízké výkonnosti fondů peněžního trhu se tak původně konzervativní fond, který investice v zahraniční měně nezajišťuje do referenční měny (měna, ve které bude investor užívat své výnosy), stává pouhou spekulací na vývoj měnového kurzu.

Domácí investoři, pro které je referenční měnou koruna, by si tedy měli dát pozor na to, do jakého fondu peněžního trhu své prostředky směřují. Jinak by se jejich konzervativní investice mohla nezměnit na spekulativní, vysoce rizikovou loterii. Naštěstí je situace na našem trhu taková, že většina správců nabízející fondy peněžního trhu denominované v koruně veškerá měnová rizika zajišťuje a není nutné se obávat nepříznivého vývoje.

V dnešní druhé části věnované fondům peněžního trhu si představíme zbylých sedm fondů peněžního trhu, dostupných na našem trhu.

Fond Credit Suisse Money Czech Crown Fund, spravovaný společností Credit Suisse Asset Management varuje potenciální investory před možností výkyvů hodnoty podílového listu vzhledem ke kurzu měny, což určitě není pozitivní zpráva. Většinu majetku v jeho portfoliu ale zabírají investice v koruně, z hlediska časového pak dominují nástroje peněžního trhu s dobou splatnosti kratší než 6 měsíců.

Další dva zástupce, lišící se svou investiční strategií, nabízí společnost Erste Sparinvest. Konzervativnější Český fond peněžního trhu nakupuje nástroje peněžního trhu s velmi nízkým kreditním rizikem a krátkým investičním horizontem denominované v koruně. Český korporátní fond peněžního trhu slibuje potenciál vyšších výnosů, zároveň však i mírně vyšší úroveň volatility (výkyvů výnosů). Investuje do dluhopisů investičního stupně vydaných předními světovými podniky (bankami). Veškeré investice v cizí měně jsou zajištěny proti měnovému riziku.

Český fond peněžního trhu spravovaný společností ING IM investuje do kvalitních

dluhopisů s průměrnou dobou splatnosti maximálně 90 dnů. Dluhopisy jsou denominované v České koruně. Průměrná doba do splatnosti portfolia fondu nepřekračuje jeden rok.

Podobné zaměření má také fond MultiCash ČSOB CZK spravovaný belgickou společností KBC. Investuje do euroobligací investičního stupně a nástrojů peněžního trhu v české koruně, maximální durace portfolia je jeden rok. Investice v cizí měně jsou zajištěny do české koruny.

Předposledním fondem v dnešním přehledu je HVB peněžního trhu Plus, jehož správcem je společnost Capital Invest. Fond se orientuje na české státní pokladniční poukázky a krátkodobé státní dluhopisy v koruně, popřípadě na euroobligace denominované v euru. Cizoměnové investice jsou zajištěny proti měnovému riziku.

Fond AAF Czech Interest Growth investuje prostředky podílníků výhradně do instrumentů vypsaných v české koruně. Správcem fondu je společnost ABN Amro Funds a tento podfond patří do skupiny fondů AAF SICAV.

Fondy peněžního trhu jsou výhodnou alternativou k termínovaným vkladům v bance, určitě však nejsou ideálním nástrojem k investování na dobu delší než jeden rok, nebo k vytváření dlouhodobé rezervy. Své místo v portfoliu si však určitě najdou a je s nimi třeba počítat i do budoucna.

Je pro vás zajištění fondu proti měnovému při rozhodování důležité? Těšíme se na vaše názory.