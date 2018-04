Penězokazci nejčastěji falšují tisícikorunovou bankovku

• Padělané peníze – jsou to jakékoli reprodukce (kopie) peněz vyrobené za účelem udat je do oběhu namísto pravých peněz.

• Pozměněné peníze – jsou to jakkoli upravené peníze za účelem udat je do oběhu jako peníze vyšší hodnoty.

• Napodobeniny peněz – jsou jakékoli reprodukce (kopie) peněz vyrobené za jiným účelem, než je udat do oběhu namísto pravých peněž (např. divadelní a filmové rekvizity, reklamní a upomínkové předměty, učební pomůcky apod.).

Zdroj: ČNB