Penězoměry: Přístroj, který změní svět!

Výrobek americké společnosti INC & company nabízí neocenitelnou službu pro celý váš budoucí život. Přístroj velikosti krabičky od cigaret doslova měří bohatství. Pokud totiž přiblížíte „DoubleM“, jak je přístroj nazýván, do vzdálenosti menší než 20 cm k jiné osobě, přístroj změří velikost bohatství této osoby. INC uvádí, že s přesností na 95% určí výši majetku měřené osoby. Jack McHood, výkonný ředitel INC, uvádí, že sice výrobek má patentovou známku a je výrobním tajemstvím, avšak princip určení bohatství je jednoduchý.

Vychází totiž z měřitelných dat a detailních výzkumů. V moderní společnosti se již bohatství nepočítá na množství zlatých mincí v měšci, ale spíše podle počtu kreditních karet. Každé použití karty zanechá na jejím magnetickém proužku stopu, kterou je možné zaregistrovat a vyhodnotit. Citlivý skener v „penězoměru“ (z anglického názvu MoneyMeter) dokáže na dálku rozpoznat frekvenci používání kreditní karty, datum poslední transakce a výši transakce s přesností na 500 jednotek ($, €, Kč,…). Pokud používáte také (či výhradně) hotovost, je měření ještě snazší. Všechny mince obsahují stopové prvky kovů, které nesou slabý elektrický náboj a elektrické napětí, které vzniká při dotyku mincí elektromagnetickou indukcí, je rovněž zachycováno přístrojem. Bankovky všech států obsahují kovové prvky, ať již to jsou proužky přes bankovku, či vyobrazení na hologramech. Stejný princip zajišťuje přesný „odhad“ počtu peněz v kapsách či peněženkách. Navíc statická elektřina v textiliích a na kožených doplňcích ukrývá údaj o celkovém objemu peněz, který prošel rukama a peněženkou za dobu přibližně tří měsíců.

Rozsáhlá souhrnná (anonymní!) databáze o účtech a převodech peněz a průzkumy spotřebitelského chování doplňují získané údaje a poskytují konečný výsledek. Ten se od skutečného bohatství odchyluje maximálně o tři procenta v 95 měřeních ze sta. Ve zbývajících 5% se může výsledek odlišovat od skutečnosti do deseti procent.

Rozsáhlá reklamní kampaň, která na veřejných místech předváděla účinnost a přesnost „penězoměru“ odstartovala doslova nákupní horečku. Podle průzkumů americké National Affiliated Bureau of Economic Research (NABER) si „penězoměr“ pořídila v USA každá sedmá žena ve věku od 20 do 40 let a každá třetí žena z těch , které ho zatím nemají, o koupi uvažuje. „Penězoměr“ zatím spolehlivě funguje pouze u mužů. McHood to vysvětluje tím, že „ženy jsou pro přístroj zatím pod rozlišovací schopností, neboť používají různé zastírací manévry.“

Obrovský zájem o „penězoměry“ je sociology vysvětlován materializací a spotřebními návyky moderní společnosti. Doktor Reemack z chicagské univerzity tímto dokazuje přeměnu kultu svalovce jako obstaravatele potravy lovem na kult, kde blahobyt a „přežití rodu“ zajišťují peníze, tedy bohatý manžel.

S „penězoměry“ se tak můžete setkat doslova na každém rohu. Vidíte je v barech, ve frontách na lístky, při přijímacích pohovorech, kdy si adepti „skenují“ potenciální zaměstnavatele, jestli mají dost peněz a jsou tedy z bohaté a štědré firmy, prodavači a pojišťovací agenti získávají údaje o bonitě klientů a mohou tak lépe koncentrovat své snažení na bohaté zákazníky, zatímco ti, kteří nemají dost peněz jsou např. v obchodech a restauracích takřka přezíráni (číšník už dopředu ví, že nemůže očekávat velké dýžko),…

McHood na závěr doplňuje: „z penězoměrů mají prospěch všichni, kteří si je zakoupili a hlavně naši akcionáři, kteří nám věřili a poskytli kapitál pro rozjezd a reklamu.“ A má pravdu, hodnota akcií INC vzrostla za čtyři měsíce o plných 497%, z 11$ na současných 54,67$.

Obrovský zájem se očekává i v dalších zemích, Českou republiku nevyjímaje. „Penězoměry“ by zde měly přijít do prodeje během ledna a jejich cena by se neměla odlišovat od ceny v dolarech či eurech, kde za jeden přístroj zaplatíte okolo 14$ či EUR, tedy po přepočtu asi 420 Kč. V lednu by již měl být k dostání inovovaný model ve tvaru dámské rtěnky.

Koupíte si tento nový „zázrak techniky“ a zjistíte si, kolik vlastně bere váš kolega, či kolik má váš společník u večeře