Peníze a trendy: perspektiva vývoje finančního trhu v ČR

Rok 2006 znamená pro banky na českém finančním trhu převážně pozitivní období. Hlavním faktorem, který tuto skutečnost ovlivňuje, je dobrá výkonnost české ekonomiky. Stabilní, avšak silně konkurenční prostředí finančního trhu umožňuje a na druhou stranu i nutí banky hledat potenciál dalšího rozvoje a zisku v nových produktech, v hledání vnitřních rezerv nebo v novém přístupu ke klientovi.

Co však čeká český bankovní sektor v příštím roce? Bude pokračovat integrace bank a rovněž neustálý proces inovací a modernizace současných produktů a služeb. Ve výsledku však vše zmiňované směřuje k jednomu cíli - ke spokojenému a především dlouhodobě loajálnímu klientovi.

Na téma budoucnost bankovnictví v Česku se koná 28.-30. listopadu v Praze konference. Její účastníci získají nové podněty a přehled o trendech na finančním trhu, který prochází neustálou řadou změn.

V rámci prvního dne „Aktuální trendy a perspektivy bankovnictví“ se účastníci seznámí s prognózou České národní banky k finančnímu trhu na národní a nadnárodní úrovni či s riziky finanční stability.

Druhý den pod názvem „Zaostřeno na retail“ se ponese v duchu klienta, a to hned z několika pohledů. Kouzelným slovem totiž již není „produkt“, ale „klient“ a to, co chce, nebo jak vnímá samotnou kvalitu služeb.

„Korporátní bankovnictví a SME“ uzavírá konferenci a odpoví na to, kde nalézat perspektivy pro korporátní bankovnictví. Zhodnotí také, jak jsou banky připraveny čelit zpomalení růstu ekonomiky. Další okruh přednášek bude zaměřen na rozvíjející se SME, jeho produkty či komunikaci se segmentem SME.