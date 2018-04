Peníze často utíkají nenápadně. Vyplatí se vše si zapisovat a kontrolovat

Za rok ušetříte i 10 000 korun

Musíte sledovat jak příjmy pravidelné, tedy mzdu, zisky z podnikání, sociální dávky, tak i příležitostné, například z brigád nebo dary či výnosy z vkladů, investic a podobně. Stejně pečlivě si zapisujte také výdaje.

A to běžné denní, jako jsou nákupy, výdaje za domácnost, zájmy, školu, cestování a podobně. Neopomeňte také pravidelná vydání na nájem, energie, splátky úvěrů, leasingu a podobně, nepravidelné – velké nákupy, školy v přírodě, dovolené, pokuty a podobně.

Co zjistíte? Tak třeba že zdánlivě nevinné desetikoruny se za měsíc a rok rozrostou do obludně vysokých částek. Ráno si koupíte při cestě do práce časopis za dvacet korun a k němu kávu z automatu.

Místo do jídelny, kde by vám stačilo šedesát korun, jdete za stovku na oběd do rychlého občerstvení. Po cestě z práce si v trafice všimnete DVD za 49 korun. Koupíte ho, přestože tenhle film dávají každý půlrok televizi.

Jak se chovat v krizi - Minimalizujte půjčky a omezte výdaje na nezbytné věci.

- Vytvořte si rezervu, pokud možno tří až pětinásobek měsíčního

příjmu, pro případ, že přijdete o zaměstnání.

- Pojistěte se pro případ dlouhodobé nemoci či úrazu.

- Zadlužujte se jen kvůli základním potřebám, např. bydlení. Neberte si

půjčky na spotřební zboží nebo dovolenou.



Zdroj: Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR

Nakoupíte ve večerce, ve které jsou ceny zhruba o třicet procent vyšší než v diskontu, kam se vám už nechce. Místo 300 zaplatíte 390 korun. Za den jste tak vyhodili oknem 210 korun.

Kdybyste se podobně chovali jeden den v týdnu, bude to za měsíc osm set čtyřicet korun, za rok deset tisíc korun. A za ty už pořídíte třeba novou televizi.

Peníze utíkají i jinde. Ještě nenápadněji. Kdy jste naposledy kontrolovali, kolik platíte za vedení účtu v bance, telefonnímu operátorovi za paušál, zda nemáte drahou pojistku, kterou nepotřebujete, nevýhodný tarif energetické společnosti, zastaralé připojení k internetu, když už dávno telekomunikační společnost nabízejí rychlejší a levnější a tak dále?

Nejlepší je "černé na bílém"

Setrvačnost dokáže ročně obrat rodinný rozpočet o tisíce korun. Pokud budete mít údaje o svých příjmech a výdajích před sebou "černé na bílém", bude se vám šetřit lépe a snáze najdete černé díry vašeho rodinného rozpočtu. Zvolte si, v jakých časových intervalech budete položky zapisovat a vyhodnocovat.

Odborníci doporučují týdenní mezisoučty, měsíční součty a roční vyhodnocení. Peníze můžete sledovat i pomocí speciálního počítačového programu – některé jsou ke stažení na internetu. Například ZDE.