Důchodový manuál: jak se vyznat v různých typech důchodů

1. Invalidní důchod

Pro koho: Nárok má ten, kdo se stal invalidním, nemá právo na starobní důchod nebo mu ještě nebylo 65 let. Další podmínkou je, že člověk získal potřebnou dobu pojištění v minulém období. Ta je u lidí nad 28 let pět let (počítá se v posledních 10 letech), u lidí mladších je kratší. Pokud se někdo stal invalidním následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání, potřebná doba pojištění není nutná.

Stupně invalidity Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla o:

35 % až 49 % = I. stupeň

50 % až 69 % = II. stupeň

nad 70 % = III. stupeň

Doba vyplácení: Nejdéle do 65 let věku, pak je nárok na důchod starobní (ve stejné výši jako invalidní, případně vyšší, když vychází vyšší důchod propočtem). Při invalidním důchodu se pravidelně přezkoumává zdravotní stav, a to v intervalu jeden až tři roky.

Výše důchodu: Přesný výpočet důchodu provádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) až na základě řádně uplatněné žádosti. Důchod je závislý na předchozích výdělcích a na stupni invalidity.

Příklad: U člověka, který má odpracováno 25 let, do důchodu mu zbývá 15 let a má hrubý příjem 30 tisíc korun, by byl invalidní důchod III. stupně přes 12 tisíc korun.

Kde žádat: Na České správě sociálního zabezpečení podle bydliště.

Otázky:

Počítá se do doby pojištění například doba péče o dítě do čtyř let?

Ano, je to takzvaná náhradní doba pojištění.

Jsem dlouhodobě nezaměstnaný, jak je to s nárokem na invalidní důchod?

Pokud jste starší než 38 let, je možné dobu pojištění posuzovat buď za posledních 10 let (v tom případě potřebujete pět let pojištění), nebo za posledních 20 let (pak je třeba 10 let pojištění). Když nesplňujete ani jednu kategorii, na invalidní důchod nemáte nárok.

2. Předdůchod

Pro koho: Může ho využít ten, kdo si naspořil dost peněz a může z nich žít až pět let před odchodem do řádného starobního důchodu. Doba pobírání předdůchodu je takzvaně vyloučená“ – nepočítá se při výpočtu penze, takže krácení řádného důchodu není takové jako u toho předčasného.

Věk: Do předdůchodu může odejít člověk nejdříve pět let před důchodovým věkem stejně starého muže – u žen se tedy nehledí na počet vychovaných dětí ani na to, že jsou ženy.

Podmínky: Peníze je třeba mít naspořené formou doplňkového penzijního spoření (dříve penzijní připojištění). Není však nutné, abyste měli produkt sjednaný už léta a pravidelně v něm spořili – peníze je možné na smlouvu vložit jednorázově odjinud. Pět let spoření před důchodem však povinných je, takže nelze sjednat novou smlouvu, vložit na ni kapitál a přestat pracovat.

Příklad: Na každý měsíc plánovaného předdůchodu musíte mít rezervu 30 procent průměrné mzdy (asi 7 350 korun). Na dvouletý předdůchod tak potřebujete minimálně 176 500 korun, na pětiletý 441 000 korun.

Možnost výdělku: Není omezena.

Doba vyplácení: Do vzniku nároku na řádný důchod, nejméně dva roky, nejvýše pět let. Předdůchod nelze pozastavit ani snižovat vyplácenou částku, lze ho ukončit a odejít do starobního či předčasného důchodu.

Kde žádat: U své penzijní společnosti (dříve penzijní fond).

Otázka:

Jaká je vlastně výhoda předdůchodu?

Můžete si přivydělat, stát za vás platí zdravotní pojištění stejně, jako byste již dosáhli důchodového věku.

3. Starobní důchod

Pro koho: Kdo dosáhl důchodového věku a platil určitou dobu sociální pojištění.

Podmínky: Důchodový věk se oddaluje, výpočet důchodového věku lze zjistit na důchodové kalkulačce zde. Potřebná doba pojištění se postupně prodlužuje z původních 25 na 35 let.

Potřebná doba pojištění pro kalendářní rok, ve kterém je dosaženo důchodového věku 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 po roce 2018 26 let 27 let 28 let 29 let 30 let 31 let 32 let 33 let 34 let 35 let zdroj: ČSSZ

Do potřebné doby se počítají nejen roky, kdy jste byli zaměstnáni či podnikali (a tudíž platili sociální pojištění), ale i takzvané náhradní doby. Například péče o dítě do čtyř let věku, doba studia (počítá se jen těm, kdo studovali do konce roku 2009, a přitom za studia po 18. narozeninách lze započíst jen 6 let), evidence na úřadě práce (doba, za kterou nenáleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává jen omezeně). Jsou možné výjimky, kdy stát uzná kratší dobu pojištění, když jste starší či pokud v době pojištění nejsou žádné náhradní doby. Podmínky jsou odlišné pro různé ročníky narození, je lepší svůj konkrétní případ konzultovat s pracovníky ČSSZ.

Možnost výdělku: Není omezena.

Výše důchodu: Započítává výdělky, ze kterých jste platili pojistné, a dobu, po niž jste pracovali. Výpočet sestává ze základní a procentní výměry, zohledňuje i to, jak se v průběhu let měnila hodnota koruny. Výši důchodu vám spočtou na ČSSZ. Jednou za rok ji můžete požádat o takzvaný informativní osobní list, kde zjistíte, jaké doby pojištění a příjmy o vás správa eviduje (více zde). Průměrná výše starobního důchodu je nyní 12 251 (muži) a 10 044 korun (ženy).

Kde žádat: Na České správě sociálního zabezpečení podle bydliště.

Doba vyplácení: Doživotně.

4. Předčasný důchod

Pro koho: Může ho čerpat ten, komu zbývají nejvýše tři roky do odchodu do řádného starobního důchodu (případně pět let, když je důchodový věk alespoň 63 let a je-li starší 60 let), vyplácí se ze státních peněz, takže řádný důchod je pak nižší.

Podmínky: Srážka vypočítaného důchodu závisí na délce doby, kdy předčasný důchod čerpáte. Základní výměra se nekrátí, procentní ano. Ta se snižuje o určitá procenta za každých 90 dní, o které jdete do penze dříve. A čím dříve to je, tím jsou ta „určitá“ procenta vyšší. Například odejdete-li do penze 90 dní před dosažením důchodového věku, bude srážka činit 0,9 procenta z výpočtového základu, odejdeteli dříve o celé tři roky, bude výpočtový základ nižší o 15,9 procenta (více čtěte zde).

Krácení za předčasný odchod je trvalé, po dosažení důchodového věku se vaše penze nebude zvyšovat (kromě plošné valorizace důchodů).

Možnost výdělku: Přivydělat si můžete, ale jen tolik, abyste z příjmu neplatili sociální pojištění (například formou dohody o provedení práce do 10 tisíc korun měsíčně). Pokud máte šanci, že si vyděláte víc, můžete předčasný důchod přerušit, vyplatí se však přitom pracovat alespoň 90 dní – bude pro vás pak příznivější výpočet řádné penze.

Doba vyplácení: Do vzniku nároku na řádný důchod, nejvýše tři roky (případně pět let). Lze přerušit, například v případě, že najdete zaměstnání.

Kde žádat: Na České správě sociálního zabezpečení podle bydliště.

Otázka:

Je třeba pro nárok na předčasný důchod splnit podmínku potřebné doby důchodového pojištění?

Ano. Potřebná doba je přitom taková, jaká je stanovena pro řádný starobní důchod.

5. Vdovský a vdovecký důchod

Pro koho: Pro osobu, které zemřel/a manžel/ka, který/á:

sám dostával starobní či invalidní důchod, nebo

ke dni smrti splnil podmínky pro nárok na invalidní důchod či podmínky nároku na starobní penzi, nebo

zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Doba vyplácení: Po dobu jednoho roku od smrti manžela. Delší doba vyplácení důchodu je možná, jen pokud pozůstalý pečuje o nezaopatřené dítě. Anebo o dítě, o svého rodiče či rodiče zemřelého manžela, kteří jsou závislí na péči jiné osoby ve stupni II až IV. Stejně tak, je-li sám invalidní ve stupni III či je sám v důchodovém věku (nebo by ho dosáhl do čtyř let – to se posuzuje vzhledem k důchodovému věku mužů, nebere se ohled na počet dětí). Platí, že když po roce od smrti manžela nárok zanikne a do dvou let je splněna některá z uvedených podmínek, právo na pozůstalostní důchod se obnoví.

Výše důchodu: výpočet je podobně složitý jako u důchodu starobního – opět zde hrají roli základní výměra a procentní výměra.

Kde žádat: Na České správě sociálního zabezpečení podle bydliště.