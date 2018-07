Jak dostat Alíka za hranice a co mu přibalit na cestu k moři

Až si budete chystat dovolenkové hromádky „na pláž“, „na cestu“, „jídlo“, nezapomeňte na jednu s pracovním názvem „pro psa“. Kromě granulí, pelíšku a oblíbené hračky na něj dejte i nezbytnosti pro cestování. K těm základním patří pet pas, vodítko s obojkem a náhubek, pytlíky na bobky, lahev s vodou a miska. To všechno byste měli mít doslova na dosah při každé přestávce v jízdě. Než se však na cestu vydáte, čekají vás přípravy.

Dejte si do pořádku papíry

Když jedete do ciziny, je třeba, aby zvíře bylo vybaveno pet pasem - je to ten modrý s unijními hvězdičkami. Dříve vydávané očkovací průkazy (obvykle žluté či bílé) pro cestu za hranice nestačí. Zkontrolujte si, zda pes má potřebná očkování. A nemusí to být jen vzteklina, která je nutná v tuzemsku, musíte vyhovovat předpisům státu, do kterého jedete, ale i všech, kterými budete projíždět.

V Unii je základem vzteklina, případně odčervení, pokud se snad chystáte do nějakých exotičtějších krajin, informujte se předem na stránkách státní veterinární správy, v sekci zvířata.

Podmínky pro cestování se psy Pes musí mít pet pas a platné očkování proti vzteklině. Vycestovat smí nejdříve 21 dní po jeho aplikaci.

Chorvatsko: pozor, je zakázán pobyt (byť dočasný) teriérů typu bull, kteří nejsou zapsáni v registru FCI, a také jejich kříženců. Všichni teriéři typu bull, tj. stafordšírský bulteriér, americký stafordšírský teriér, bulteriér a miniaturní bulteriér, kteří nemají rodokmen vydaný kynologickým svazem s členstvím v FCI, jsou považováni za nebezpečné psy. Rakousko: doporučená je zvýšená obezřetnost na místech, kde se pase dobytek. Velká Británie, Irsko, Malta, Finsko, Norsko: kromě očkování proti vzteklině je třeba i odčervení, to musí být provedeno veterinářem 120 - 24 hodin před odjezdem, musí být potvrzeno do pet pasu a účinnou látkou musí být praziquantel.

„Dejte pozor na to, že když vám propadne očkování proti vzteklině, po nové vakcinaci můžete vycestovat až za 21 dní,“ upozorňuje veterinář Václav Trnka. Vždy platí, že pes by měl být jasně určitelný, aby bylo zřejmé, že doklady patří k tomu konkrétnímu zvířeti, buď je tetované, nebo má čip.

Označení zvířat tetováním je přitom uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011. Není přitom pravda, že označit lze jen psy s rodokmenem, čipovat je bez problémů možné i psy bez průkazu původu. Čipování stojí kolem 700 až 900 korun a nezáleží při něm na velikosti psa.

Neberte si psa na klín

Pes by nikdy neměl cestovat v autě navolno. Je jedno, že je na to zvyklý a celou dobu prospí stočený na zadní sedačce. Z bezpečnostních důvodů je třeba, aby byl připoutaný nebo umístěný v přepravní bedně. Nejde jen o to, že v případě nárazu pes proletí čelním sklem jako nic. Problém mohou mít i záchranáři, když před nimi pes brání svého raněného majitele.

Přepravních bedniček a klecí je mnoho druhů v různých cenových kategoriích, tentokrát velikost zvířete hraje roli. Plastovou přepravku na 15kilového psa seženete novou za 2 500 korun, ale občas se objeví i v bazarových nabídkách, kde přijde přibližně na tisícikorunu.

Vyrazte bez snídaně a nenechávejte psa v autě samotného

Přesněji, vy se před cestou klidně najezte (ale také raději něco lehkého), psa však alespoň dvě hodiny před odjezdem nekrmte. Je ale potřeba, aby se zvíře dostatečně napilo, a také ho nezapomeňte bezprostředně před jízdou vyvenčit.

Čip je třeba registrovat Nezapomeňte svého očipovaného psa nechat zaregistrovat. Jedině tak zajistíte, že pokud se vám zatoulá, bude možné ho podle čipu identifikovat a najít jeho majitele.

V opačném případě čip slouží jen k identifikaci psa podle pet pasu, který v cizině musíte mít pořád sebou.

Registrace stojí v základní verzi kolem 200 korun navěky. Je možné platit si ročně rozšířené služby, ale není to nezbytné.

Registraci provede majitel například na těchto webech: www.narodniregistr.cz, www.backhome.cz www.identifikace.cz, www.czpetnet.cz, www.iftaregistr.cz

Většině lidí tento požadavek přijde logický, každé léto se však v médiích objeví zprávy o psech (a bohužel v horších případech i o dětech), kteří zemřou v přehřátém osobním autě. Takže, i když jste zaparkovali ve stínu, neodcházejte od vozu se psem. Co když se zdržíte déle, než jste čekali? V parném dni se i ve stínu stane z interiéru auta žhavá pec. A to i když jste nechali pootevřená okénka.

Zastavujte, když to jde

Jasně že už „tam“ chcete být. Ale i tak zastavte a nechte svého psa proběhnout a vyvenčit. Raději víckrát, než byste zvíře zbytečně stresovali. Na každé zastávce si se psem pohrajte a určitě mu nabídněte vodu k pití.

Zapomněli jste lahev s vodou, nebo se vám vylila? Než na příští benzince doplníte zásoby, můžete zvířeti nabídnout i svou nesladkou vodu s bublinkami – nejprve ji ale promíchejte a nechte chvilku odstát. Podle veterinářky Ley Pletichové Wildnerové bublinky zvířeti neškodí, spíš nechutnají.

Zvířata v letadle

Pokud hodláte cestovat se psem letadlem, nabízí server Letuška.cz následující rady:

ověřte si, jestli letecká společnost vaše zvíře přepraví a za jakých podmínek, informace jsou většinou dostupné na internetových stránkách aerolinek

informujte se, zda vůbec smíte do cílové země zvíře přepravit, kontaktujte příslušnou ambasádu

přečtěte si, jaká zdravotní omezení platí v konkrétních zemích, informace podá veterinární správa.

místo v letadle pro zvíře musíte dopředu rezervovat, doporučujeme nechat si vystavit potvrzení, abyste se nemuseli stresovat při odbavení

doporučujeme nechat si vystavit potvrzení, abyste se nemuseli stresovat při odbavení připravte si pro zvíře doklady - pas a potvrzení od veterináře

zkontrolujte platnost čipu nebo čitelnost tetování

zjistěte si dopředu, kdy je potřeba přijít se psem na check-in, doporučujeme být na letišti s dostatečným předstihem

Každá společnost má svoje podmínky pro odbavování zvířat. Výjimku tvoří záchranářští a policejní psi ve službě a doprovodní psi pro cestující se zdravotním postižením.

Raději jděte na psí pláž

Nechcete-li se na dovolené kvůli psovi nervovat, poptejte se, jaké jsou tam chovatelské zvyklosti. Nic nezkazíte, když budete psa vodit na vodítku všude, kde budete potkávat lidi, a dáte mu náhubek, kde je lidí opravdu hodně. Rozhodně po svém pejskovi uklízejte, kromě toho, že je to vaše dobrá vizitka, riskujete pokutu, když tak neučiníte.

Pobyt a pohyb psů obvykle upravují místní vyhlášky – jejich plné znění nejspíš zjišťovat nebudete, ale celkem postačí, když se budete řídit piktogramy. A až vyrazíte na pláž, vyberte si raději tu, která je určena pro pejskaře, než tu pro rodiče s dětmi. Dokonce i když máte psa i děti, je lepší vybrat si tu psí pláž, vaše děti už jsou totiž na psy zvyklé.

„V oblíbeném cíli českých turistů v Chorvatsku je vstup se psy zakázán obvykle na hlavních městských plážích, kde je největší koncentrace lidí,“ vysvětluje Natali Munitič z Chorvatského turistického sdružení. Na plážích mimo město (takzvané divoké pláže) je podle jejích slov koupání se psem povoleno. A pláže, kde jsou majitelé zvířat vyloženě vítáni, bývají označeny „Plaže za pse“, nejvíc jich nabízí oblast Kvarneru.