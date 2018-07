Úroky u hypoték rostou každý měsíc. Ideální je refinancovat úvěr v létě

Ještě na konci loňského roku bylo možné uzavřít hypotéku s 1,68% úrokem. Dnes takto nízké úroky z nabídky bank docela vymizely. Současný průměrný úrok u hypoték začíná na cca 2,5 % a některé z malých bank už teď zdražily.

„Pokud někdo uvažuje o hypotéce, nebo mu bude končit fixace hypotéky, určitě by si měl všimnout, že úroky vzrostly nejrychleji za posledních deset let. Některé banky stihly za poslední rok zdražit i čtyřikrát,“ říká úvěrová specialistka společnosti Partners Lucie Drásalová.

Hlavním důvodem je, že Česká národní banka zvyšuje základní úrokové sazby, čímž zdražuje peníze na mezibankovním trhu a to se promítá do zvyšování úroků u všech typů úvěru. Lidé, kteří uvažují o hypotéce nebo přemýšlejí nad refinancováním té stávající, by tak měli podle poradců využít stále ještě ucházejících podmínek na hypotečním trhu. Zafixovat úrok lze už i u hypoték, kterým zbývají dva roky do výročí fixace.

Banky nabízejí speciální akce

Konkurenční boj mezi bankami se odehrává zejména v rozdílech mezi hypotéčními úvěry s krátkodobou a dlouhodobou fixací úvěrů a provází ho mnoho speciálních marketingových akcí. Přitom není bez zajímavosti, že z nabídky bank takřka vymizely takzvané float hypotéky, kdy se úrok s danou přirážkou počítá z aktuálních sazeb České národní banky.

Jak refinancovat hypotéku ve třech krocích Vyplníte žádost o vyčíslení zůstatku hypotéčního úvěru. Tato žádost slouží jako podklad pro novou banku, aby mohla staré bance uhradit stávající hypoteční úvěr. O žádost o vyčíslení zůstatku úvěru se nežádá, pokud úvěr refinancujete u své stávající banky.

Podepíšete novou úvěrovou smlouvu a seznámíte se s podmínkami čerpání úvěru. Mezi ně patří vložení zástavních smluv nové banky na katastr nemovitostí a vinkulace pojistné smlouvy ve prospěch nové banky.

Necháte si vystavit potvrzení od staré banky o tom, že zaniklo její zástavní právo na nemovitost. Toto potvrzení odnesete na katastr nemovitostí, kde uhradíte správní poplatek (1000 Kč) za vymazání zástavního práva staré banky z katastru nemovitostí.



„Ze strany klientů vnímáme stále větší zájem o dlouhodobé fixace. Jistota stále stejné a neměnné sazby po období až deseti let je aktuálně jedním z nejčastějších požadavků,“ říká Tomáš Drábek, ředitel retailového a privátního bankovnictví UniCredit Bank, která má sazby od 2,39 % u všech variant fixací. Speciální akce vyhlašují i další banky. Novinkou je již i fixace na 15 let.

Nebojte se delší fixace

Banky aktuálně přesvědčují klienty o výhodnosti pětiletých, sedmiletých nebo desetiletých fixací. Fakt je, že zcela jistě uspoří ten, kdo si nyní zafixuje úroky u hypotéky na 2,5 %, než když si je na deset let zafixuje na přelomu roku, kdy budou úroky podle odhadů kolem 3 %.

Například u třímilionové hypotéky jen na úrocích za první rok splácení ušetří zhruba 15 tisíc (nedá bance na úrocích 90 tisíc, ale pouze 75 tisíc korun). Na druhou stranu nikdo neví, co bude za pět nebo deset let. Za pět let mohou být úroky u hypoték stejně dobře 5 % jako 1,5 %, jako byly třeba loni. A to i přesto, že ekonomičtí analytici předpovídají pravý opak.

„Obecně nelze odpovědět na otázku, kdy se která fixace více vyplatí, protože každý klient je jiný a má jiné potřeby. Záleží také, zda jde o nový hypoteční úvěr, nebo o refinancování. Tak jako tak se ale v tuto chvíli zdá být rozumné úroky u hypotéčního úvěru zafixovat na delší dobu,“ vysvětluje Lucie Drásalová.

Dodává, že dlouhých fixací se už není nutné obávat tolik jako v minulosti, protože nově lze splácet hypoteční úvěr i mimořádnou splátkou v každém kalendářním roce, tedy nejen při výročí fixace. Je to bez poplatků a zaplatit je možné až 25 % jistiny. To je důležité zejména v tom případě, kdy chce klient uspořit právě na úrocích za hypotéku, protože ty se počítají vždy z výše jistiny, která se však snižuje v daném poměru (nejdříve se platí hlavně úroky a až pak jistina) k úrokům s každou hypotéční splátkou.

Kdo poníží jistinu mimořádnou splátkou, poníží i výši peněz, které na úrocích zaplatí, ať už jsou zafixovány na jakkoli dlouho. Důležité u refinancování hypotečního úvěru je také vědět, že tržní hodnota splácené nemovitosti se většinou zvyšuje, a tudíž je jako zástava pro banku atraktivnější.