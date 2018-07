Co víme o českých investorech? Lákají je nemovitosti a šetří na stáří

Co se týká investic u nás, tak je rozhodně co zlepšovat. Dostupná data organizace OECD z konce roku 2016 ukazují, že podíl hotovosti a depozit českých domácností je na úrovni 51 procent. Tedy polovinu majetku Češi drží v minimálně výdělečné formě na běžných účtech, respektive v hotovosti. Obsadili jsme tak z 35 sledovaných zemí třetí nejhorší příčku po Slovácích a Řecích.

Když se řekne investor, představí si každý zpravidla muže. Ale v realitě tomu tak bývá méně, než by si člověk myslel. Podle statistik tvoří českou investorskou obec muži z 54 procent a ženy ze 46 procent. Žen investorek postupně přibývá.

Co bývá hlavní motivací investorů? Snaha zajistit se do budoucna, především na stáří a mít alternativní zdroj příjmů k penzi.

Česká mincovna Je výhradním dodavatelem oběžných a pamětních mincí pro potřeby České národní banky.

Je jedinou tuzemskou mincovnou oprávněnou razit mince pro centrální banku.

Je tradičním českým výrobcem a prodejcem pamětních mincí a medailí již 25 let. Petr Kejzar je manažer prodeje v České mincovně. Zodpovídá za tuzemský a zahraniční prodej.

Mezi ženami a muži jsou patrné rozdíly v tom, jaké způsoby a strategie pro zhodnocování svých prostředků volí. Řada studií prokázala, že ženy volí konzervativnější varianty investic, svá portfolia více diverzifikují a více se řídí dlouhodobými plány, tedy s investicemi příliš neobchodují, mimochodem tak také šetří na poplatcích.

Muži se zpravidla nevyhýbají dynamičtějším (rizikovějším) strategiím, řídí se více momentálními analýzami vývoje trhu než dlouhodobými plány a s investicemi častěji obchodují (spekulují). Mohou tak dosahovat sice v jednotlivých případech větších výnosů, ale daní za to je také vyšší míra rizika.

Když společnost Fidelity Investments v loňském roce provedla mezinárodní srovnání osmi milionů účtů svých klientů, došla k závěru, že ženy byly úspěšnější než muži. Svá portfolia zhodnocovaly investorky v průměru za rok o 6,4 procenta, zatímco muži dosáhli na zhodnocení „pouze“ 6 procent.

Mladí do akcií, staří do zlata

V Česku nejvíce investují lidé mezi 35. až 70. rokem života. Typicky za nejvýnosnější investici považují Češi napříč generacemi koupi nemovitosti. Kromě bytů a domů investují třeba i do nebytových prostor nebo do garáží.

Postupně roste obliba podílových fondů, ale stále větší zájem je i o alternativní investice, jako je investice do zlata nebo jiných cenných kovů. Ostatní kovy jsou zajímavé tím, že mají i průmyslové využití, které zvyšuje jejich hodnotu. Příkladem je stříbro, platina nebo palladium. Stále více investorů se také zajímá o starožitnosti.

Pro každou životní éru a s ohledem na délku investičního horizontu jsou přitom vhodné rozdílné přístupy. Lidé, kteří jsou na začátku své investiční dráhy, si mohou dovolit více riskovat a volit dynamičtější investiční strategie.

Nebavíme se teď o bezhlavém vkládání prostředků do líbivých, ale vysoce rizikových spekulací, slibujících pohádkové zisky. Spíše o investicích, které sice mohou krátkodobě kolísat, ale díky dlouhodobému investičnímu horizontu mají silný potenciál přinést svým majitelům vyšší výnos, který krátkodobé turbulence na trhu neovlivní. Typickým příkladem jsou podílové fondy zaměřené na akcie či přímé investice do akcií.

S přibývajícím věkem je ale pro investory vhodné začít své portfolio přesouvat do bezpečnějších vod, cílem je nejen hodnotu investice zvyšovat, ale především ji uchovat. Proto se doporučuje volit vyvážené až konzervativní investiční strategie. Spolehlivým uchovatelem hodnoty je také investice do zlatých a stříbrných slitků či investičních mincí. Tomu odpovídá i skutečnost, že například investory do zlata jsou v Česku v 70 procentech muži starší 40 let.

V každém věku pak v oblasti investic platí, že člověk by neměl sázet vše na jednu kartu. Portfolio, které nejlépe odolá tržním turbulencím a krizím, je složené z více častí. A pokud je některá z nich zaměřena rizikověji s potenciálním vyšším výnosem, měla by tuto část vyvažovat složka, která bude „opatrnější“ a bude sloužit jako bezpečností pojistka.